Постекоглу – лучший тренер августа в АПЛ. На приз претендовали Гвардиола, Артета, Клопп и Мойес
Эндж Постекоглу признан лучшим тренером АПЛ в августе.
В августе «Тоттенхэм» при Постекоглу набрал 7 очков в 3 играх, победив «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0) и сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2).
После 4 туров «Тоттенхэм» с 10 очками занимают 2-е место в таблице АПЛ.
На приз лучшему тренеру претендовали Пеп Гвардиола, Микель Артета, Юрген Клопп и Дэвид Мойес.
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Просто потому что не давать Пепу, тут это логика.
Все говорят, какой у него футбол интересный, а я вижу банальный закос под Гвардиолу, без собственных фишек. Таких адептов сейчас полная Европа. Очередной Петер Бош, который красиво начинает, а потом скатывается ниже Лиги Конференций.
Этот же шпор заново встряхнул и август - первый месяц его фактической работы. Как болельщик Арсенала, вполне согласен с выбором.
Предложение неправильно построено, нужно писать тогда:
Также на приз претендовали
А то хрень какая-то получается