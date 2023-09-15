Постекоглу – лучший тренер августа в АПЛ. На приз претендовали Гвардиола, Артета, Клопп и Мойес

Теги Ливерпуль Вест Хэм Микель Артета Дэвид Мойес Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал рейтинги Тоттенхэм Пеп Гвардиола Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу признан лучшим тренером АПЛ в августе.

В августе «Тоттенхэм» при Постекоглу набрал 7 очков в 3 играх, победив «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0) и сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2).

После 4 туров «Тоттенхэм» с 10 очками занимают 2-е место в таблице АПЛ.

На приз лучшему тренеру претендовали Пеп Гвардиола, Микель Артета, Юрген Клопп и Дэвид Мойес.

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48 комментариев

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arspurs9
Ответ OldCityFan
Странно Пеп во всех матчах выиграл, хотя Постекоглу тоже заслужил
Пеп выиграл во всем матчах, Постекоглу в одном сыграл в ничью, разница минимальна. Но Сити играет так, как играл полгода назад, а Постекоглу без Кейна перестраивает клуб, полностью меняет вектор развития и показывает вполне красивую игру (пока что).
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Today I feel Qatari
Ответ Rad0
Видно, что в Тоттенхэм пришёл тренер. За предсезонку поставил атаку, когда Тен Хаг больше года мучается
Тен Хагу некогда игру ставить, он заговоры в раздевалке ищет
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S. A.
Ответ rigobersong
Пришел топ тренер и сразу есть результат, не ноет что ушел Кейн:) А 7хагу все мешают, один он Д’Артаньян:)
Конте тоже топ-тренер, который сразу дал результат, потом что-то пошло не так) И так в Тоттенхэме у всех, кроме Поча
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Вера Алексеевна
Ответ liverpool and barcelona fan
вполне симпатичная команда его Тоттенхэм. Думаю за топ-4 повоюют.
Это после скольких туров прогноз?
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arspurs9
Вполне логично
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arspurs9
Ответ 3xclus1ve
логично?? Когда Пеп выиграл 4 игр из 4, а ТТХ 3 из 4 и одна ничья. И по забитым голам разница в лучшую сторону на 2 гола. Просто потому что не давать Пепу, тут это логика.
Если Пеп выиграет с Сити с миллиардным составом 10 матчей подряд, а Лутон за 80 млн возьмет 9 из 10, то лучшим тренером будет Пеп, а не Эдвардс? Ну это так, к примеру)
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liverpool and barcelona fan
вполне симпатичная команда его Тоттенхэм. Думаю за топ-4 повоюют.
+9
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Roman
Ответ OldCityFan
Странно Пеп во всех матчах выиграл, хотя Постекоглу тоже заслужил
Так ещё Мэдисона лучшим игроком месяца признали, хотя Родри по статистике лучше, при том, что опорник и был лучшим в Сити
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Shadow1882
Ворвался в АПЛ с двух ног. Молодец!
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Morning Again
Видно, что в присуждении награды учитываются не только заработанные командой очки, но и другие факторы и это круто!
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Vladislav Khromov
Ответ OldCityFan
Странно Пеп во всех матчах выиграл, хотя Постекоглу тоже заслужил
Да ничего удивительного, АПЛ награды любит раздавать андердогам. Иначе бы тренеры-чемпионы собирали по 7-8 наград месяца и годовую награду.
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Ман Сити
А ведь не обыграл ни 1 топ клуб
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Вячеслав Соболевский
Ответ arspurs9
Пеп выиграл во всем матчах, Постекоглу в одном сыграл в ничью, разница минимальна. Но Сити играет так, как играл полгода назад, а Постекоглу без Кейна перестраивает клуб, полностью меняет вектор развития и показывает вполне красивую игру (пока что).
Математика явно не твой конек.
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OldCityFan
Странно Пеп во всех матчах выиграл, хотя Постекоглу тоже заслужил
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АнунгУнРам
Ответ Вера Алексеевна
Это после скольких туров прогноз?
После трёх))
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3xclus1ve
Ответ arspurs9
Вполне логично
логично?? Когда Пеп выиграл 4 игр из 4, а ТТХ 3 из 4 и одна ничья. И по забитым голам разница в лучшую сторону на 2 гола.

Просто потому что не давать Пепу, тут это логика.
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Ahmad Munir
Нуну Санту тоже получил лучшего тренера первого месяца, а в следующем (или почти) его уволили)

Все говорят, какой у него футбол интересный, а я вижу банальный закос под Гвардиолу, без собственных фишек. Таких адептов сейчас полная Европа. Очередной Петер Бош, который красиво начинает, а потом скатывается ниже Лиги Конференций.
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Madcomposer
Ответ 3xclus1ve
логично?? Когда Пеп выиграл 4 игр из 4, а ТТХ 3 из 4 и одна ничья. И по забитым голам разница в лучшую сторону на 2 гола. Просто потому что не давать Пепу, тут это логика.
Да почему же. У Пепа явно более сильная и отлаженная команда, построенная в прошлом сезоне.
Этот же шпор заново встряхнул и август - первый месяц его фактической работы. Как болельщик Арсенала, вполне согласен с выбором.
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Michael1969
и местные Терюшковы и Свищевы ничего не говорят о засилье иностранцев среди тренеров? Подозрительно, им что, дела нет до футбола?
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3xclus1ve
Ответ arspurs9
Пеп выиграл во всем матчах, Постекоглу в одном сыграл в ничью, разница минимальна. Но Сити играет так, как играл полгода назад, а Постекоглу без Кейна перестраивает клуб, полностью меняет вектор развития и показывает вполне красивую игру (пока что).
это классно для фаната клуба, а что МСити полгода назад играл плохо?? Просто офигеть, где логика не пойму. Если красиво играет значит дать тому если у него мало очков??
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arspurs9
Ответ 3xclus1ve
это классно для фаната клуба, а что МСити полгода назад играл плохо?? Просто офигеть, где логика не пойму. Если красиво играет значит дать тому если у него мало очков??
Если мало очков - нет. Если команда показала огромный скачок относительно себя и видна работа тренера, при этом от чемпиона отставание всего в 2 очка, то вполне адекватный выбор лучшим тренером.
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Jovid Mirzoev
Ответ Ман Сити
А ведь не обыграл ни 1 топ клуб
Еее а дьяволи уже не топ клуб?
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Манковский
Ответ Rad0
Видно, что в Тоттенхэм пришёл тренер. За предсезонку поставил атаку, когда Тен Хаг больше года мучается
Ты про Сульшера так же писал когда он пришёл после Маура и выиграл 10 матчей или сколько там ? Дистанция покажет. Сезон только начался.
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AseiA
Круто, что претендовали одни, а выиграл другой 😅

Предложение неправильно построено, нужно писать тогда:
Также на приз претендовали

А то хрень какая-то получается
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Слончик
Этот тренер понравился еще с австралийцами. По сусекам наскребал сборную. Тоттенхэм по составу куда серьезнее.
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