Постекоглу – лучший тренер августа в АПЛ. На приз претендовали Гвардиола, Артета, Клопп и Мойес

Эндж Постекоглу признан лучшим тренером АПЛ в августе.

В августе «Тоттенхэм» при набрал 7 очков в 3 играх, победив «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0) и сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2).

После 4 туров « » с 10 очками занимают 2-е место в таблице .

На приз лучшему тренеру претендовали , Микель Артета, и Дэвид Мойес.

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