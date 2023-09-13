Ришарлисон хочет обратиться к психологу: «Я вернусь сильнее. Знаю, каким потенциалом обладаю»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм психология квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Ришарлисон Здоровье Футбол

Ришарлисон рассказал, что планирует обратиться к психологу.

В пятницу нападающий плакал на скамейке запасных после замены в матче квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Боливии (5:1).

«Грустно было даже не из-за того, что я сыграл слабо. По моему мнению, я провел неплохой матч. Это, скорее, была вспышка из-за всего того, что происходило за пределами поля. Все это вышло из-под контроля не из-за меня, а из-за людей, которые были близки ко мне.

Я возвращаюсь в Англию. Хочу получить психологическую помощь, обратиться к психологу, чтобы он поработал над моим сознанием. Вот и все. Я вернусь сильнее. Верю, что попаду в состав сборной Бразилии на последующие матчи. Буду работать ради этого. Нужна лишь хорошая серия в «Тоттенхэме». На этой неделе я сяду и поговорю. Нужна хорошая серия, нужно поймать ритм игры, и все наладится», – сказал Ришарлисон.

Форвард отличился в матче Бразилии с Перу (1:0), но его гол был отменен из-за офсайда.

«Я забил, но, к сожалению, гол не засчитали. Важно лишь то, что команда победила. Я был счастлив вновь надеть футболку сборной, играть. Важно выдать хорошую серию в «Тоттенхэме». Этот плохой этап пройдет. Это часть футбола. Нужно лишь продолжать трудиться, и все наладится.

Я знаю, каким потенциалом обладаю, понимаю, на что способен. Нужно продолжать трудиться», – сказал нападающий.

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13 комментариев

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Ваня Шипитко
Какой-нить рандомный Веллитон (спартаковских времен) в разы сильнее Ришарлисона, у последнего ж вообще нет голевого чутья. Что он делает в сборной и в шпорах..
+8
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+8
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Hi Hi
Ответ SaH4r.
Витор Роке его на скамейку посадит
пусть сперва у Эндрика конкуренцию выиграет)
+5
-1
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SaH4r.
Ответ Hi Hi
пусть сперва у Эндрика конкуренцию выиграет)
у Эндрика 7+1 стата, у Роке 20+8))
+4
-1
+3
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Очки Дани Алвеса
Сначала вроде бы делают, а потом говорят об этом. Я вот тоже завтра начну бегать по утрам, вернусь еще сильнее, вот увидите! Увидите же???
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Hi Hi
Психолог - это шарлатан
Психотерапевт - это специалист
+2
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Ashan Sorokin
Ришарлисону не психолог нужен а голубятня
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Tpy6kaMerlina
Футболистам, в целом, не помешают курсы у грамотного психокорректора. С учётом их огромных контрактов, общего уровня образованности и кол-ва отребья, коршунами облепляющего этот слой богатых, наполненных тестестероном людей
+1
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SaH4r.
Ответ Ваня Шипитко
Какой-нить рандомный Веллитон (спартаковских времен) в разы сильнее Ришарлисона, у последнего ж вообще нет голевого чутья. Что он делает в сборной и в шпорах..
Витор Роке его на скамейку посадит
+1
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Антон Савельев
посмотрел второй сезон теда лассо что ли?
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No Comment
противный
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White Bone
Ответ Ваня Шипитко
Какой-нить рандомный Веллитон (спартаковских времен) в разы сильнее Ришарлисона, у последнего ж вообще нет голевого чутья. Что он делает в сборной и в шпорах..
Дриблер неплохой)))
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itemme
Ответ Hi Hi
пусть сперва у Эндрика конкуренцию выиграет)
Щас смешно было) эндрик это тот же риш, на скамейке рыдающий от нереализованных моментов
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