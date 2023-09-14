Карпин об уровне сопротивления в РПЛ: «Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 в высокой интенсивности. В «Ростове» – 300 и 1000»
Валерий Карпин высказался об интенсивности в футболе.
– Об интенсивной игре Катара сказал не я, а Волков. Не надо мне приписывать чужие слова. Я просто согласился.
– Чего не хватает в РПЛ?
– Уровня сопротивления. Об этом сказал Волков.
– Вам не кажется, что шаблон об интенсивности – новые пустые слова, как раньше говорили про детский футбол?
– Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 в высокой интенсивности. У нас в «Ростове» – 300 и 1000.
Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ.
– Надо ли было столько бегать?
– Да, потому что нас заставлял Катар.
– Старт первого тайма был хорош. Зачем так начинать, если мы понимаем, что нас не хватит дальше?
– Я не понимаю. Почему должен понимать?
– Вы же не впервые работаете с этой сборной.
– Да, но игроки в разном состоянии: сегодня Фомин один, через месяц – другой. Я хочу увидеть их в такой игре: не стоять у своей штрафной и бегать влево-вправо по три метра.
– Волков же – один из самых объемных скоростных игроков РПЛ.
– Вот ты (обращается к Дорскому) все сказал. Вот представь себе.
– Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ?
– Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения – потому что ему дают время.
– Так если Головин и Миранчук сильнее во всем, может нужно говорить не только про интенсивность, которая стала мантрой?
– Это один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы, заканчивая ногами. Просто интенсивность – самый заметный аспект, – сказал тренер «Ростова» и сборной России в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!»
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Он не знает игроков Ростова и сколько они пробегают? Или не в состоянии посмотреть сколько пробегают футболисты Италии?
Но даже месяца не прошло, а я снова могу нормально смотреть сайт с телефона
И даже комментарий писать
Ну чудо же!
Так научи своих в Ростове бегать.