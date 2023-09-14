Карпин об уровне сопротивления в РПЛ: «Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 в высокой интенсивности. В «Ростове» – 300 и 1000»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Миранчук Александр Головин Сергей Волков 2002 Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин высказался об интенсивности в футболе.

– Об интенсивной игре Катара сказал не я, а Волков. Не надо мне приписывать чужие слова. Я просто согласился. 

– Чего не хватает в РПЛ?

– Уровня сопротивления. Об этом сказал Волков. 

– Вам не кажется, что шаблон об интенсивности – новые пустые слова, как раньше говорили про детский футбол? 

– Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 в высокой интенсивности. У нас в «Ростове» – 300 и 1000. 

Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ. 

– Надо ли было столько бегать?

– Да, потому что нас заставлял Катар. 

– Старт первого тайма был хорош. Зачем так начинать, если мы понимаем, что нас не хватит дальше?

– Я не понимаю. Почему должен понимать? 

– Вы же не впервые работаете с этой сборной. 

– Да, но игроки в разном состоянии: сегодня Фомин один, через месяц – другой. Я хочу увидеть их в такой игре: не стоять у своей штрафной и бегать влево-вправо по три метра.  

– Волков же – один из самых объемных скоростных игроков РПЛ.

– Вот ты (обращается к Дорскому) все сказал. Вот представь себе.  

– Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ?

– Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения – потому что ему дают время.  

– Так если Головин и Миранчук сильнее во всем, может нужно говорить не только про интенсивность, которая стала мантрой? 

– Это один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы, заканчивая ногами. Просто интенсивность – самый заметный аспект, – сказал тренер «Ростова» и сборной России в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Вот как интересно - в детстве вместо обучения технике наши физруки тренируют с детьми физику. А как они вырастают, все оказываются физически слабее техничных европейцев
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ No Comment
когда его отправят принудительно в лечебницу?
Ну и за что человека отправлять в лечебницу? У него подсчёты неверные?

Он не знает игроков Ростова и сколько они пробегают? Или не в состоянии посмотреть сколько пробегают футболисты Италии?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PhilZem
Есть ощущение, что интервью брали у человека в депрессии. Что сборная, что Ростов — смотреть эти команды невозможно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ранальду с пивком
Ответ Leon Betov
Вот как интересно - в детстве вместо обучения технике наши физруки тренируют с детьми физику. А как они вырастают, все оказываются физически слабее техничных европейцев
Да, я помню по себе тоже, в детстве был юрким , техничным игроком , мог обыграть и сам себе момент создать, брали даже на возраст старше играть . Потом начались серьезные детско-юношеские соревнования , за выход на которые тренеру полагалась премия , начались тренировки без мяча , которые могли длиться неделями , в итоге кто был техничен растерял все это , кто был генетически физически сильнее , те могли бегать весь матч , но с мячом ничего не могли сделать . А толк не знаю в чем , выходили против Краснодара (который тогда несколько лет как Галицкий создал) , они нас и перебегали и на жопу садили, и что только не делали . В некоторых матчах да, мы перебегали соперника , закатывали гол на дурака и в оборону ( тактика знакомая, наш тренер тоже был с усами😊)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Гудков
Извините за офтоп
Но даже месяца не прошло, а я снова могу нормально смотреть сайт с телефона
И даже комментарий писать
Ну чудо же!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
А в ФК Таллин сколько? Пусть едет туда и попробует улучшить их результаты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor.igorev
Кроче Валера обычный физрук повторящий про интенсивность.
Так научи своих в Ростове бегать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1ce
прочитал первую строчку и просто АХРЕНЕЛ. Перекидывает на Волкова? а то что ты с этим утверждением был согласен на 500 % ?? насколько жалкий этот карпин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ igor.igorev
Он одевается как подросток 14-15 лет. Он не может въехать, что ему уже 54 года.
На Карпина приятно посмотреть в его 54 года .Стройный, подтянутый. И на поле может показать, чего многие нынешние игроки не могут .И одевается он стильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ ericssons
Посмотрел это интервью Карпина, сплошное нытьё, неуверенность, стиль одежды из 2008 года. Отпустите его уже в Эстонию, куда он сам рвется.
Прическа устаревшая?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor.igorev
Ответ ericssons
Посмотрел это интервью Карпина, сплошное нытьё, неуверенность, стиль одежды из 2008 года. Отпустите его уже в Эстонию, куда он сам рвется.
Он одевается как подросток 14-15 лет. Он не может въехать, что ему уже 54 года.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor.igorev
Ответ Максим Прокофьев
Все всё понимают, и тренер и игрок сборной и журналист. Головин медленнее думает в сборной потому что на тренировках его окружают тормоза и он опускается до их уровня ибо и этого хватает, а наши чинуши пусть продолжают орать что в клубах не нужны легионеры а псевдооюбители заявляют что всё таланты с паспортом должны бежать из России ( хотя если убегут в топ клубы то их там раскочегарят, но их туда не зовут а значит им надо в РПЛ друг друга тащить бок о бок с хорошими легионерами поднимая свой уровень)
Такие легионеры как сейчас, точно не нужны. Из уровень пылить в ярославском Шиннике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ Rosenbaum
Сразу после тебя
ты уже был там, и как ? расскажи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ riverman1980
Комментарий скрыт
Карпин работает с теми, кого может позволить себе небогатый Ростов В команде масса игроков ещё вчера играли в молодёжной лиге. И так, практически, каждый год. За исключением, когда были Ерема, Попов, Шомуродов.И Ростов не рассыпается, постоянно прыгает выше головы. Так что бездарен твой комментарий псевдознаток футбола. Учите мат.часть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Prise
Ну логично, Ростов - средняя команда Рпл, сопоставимые цифры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xomamb
Лерик хороший тренер, просто игроки ему попадаются никудышные. Как тут соперничать с европейскими грандами, Маккаби, Египет и Катар?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gans_hi
Интересно, а что ему мешает сделать так, что бы его игроки бегали как он хочет? Или ему лень этим заниматься и проще ныть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Посмотрел это интервью Карпина, сплошное нытьё, неуверенность, стиль одежды из 2008 года. Отпустите его уже в Эстонию, куда он сам рвется.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Этот ответ убил: "Я не понимаю. Почему должен понимать?"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий