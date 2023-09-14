Карпин об уровне сопротивления в РПЛ: «Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 в высокой интенсивности. В «Ростове» – 300 и 1000»

Валерий Карпин высказался об интенсивности в футболе.

– Об интенсивной игре Катара сказал не я, а Волков. Не надо мне приписывать чужие слова. Я просто согласился.

– Чего не хватает в РПЛ?

– Уровня сопротивления. Об этом сказал Волков.

– Вам не кажется, что шаблон об интенсивности – новые пустые слова, как раньше говорили про детский футбол?

– Средний игрок Серии А, Ла Лиги пробегает 400 метров на спринте и 1500 в высокой интенсивности. У нас в «Ростове» – 300 и 1000.

Против Катара, вероятно, пробежали больше, чем в какой-нибудь игре РПЛ.

– Надо ли было столько бегать?

– Да, потому что нас заставлял Катар.

– Старт первого тайма был хорош. Зачем так начинать, если мы понимаем, что нас не хватит дальше?

– Я не понимаю. Почему должен понимать?

– Вы же не впервые работаете с этой сборной.

– Да, но игроки в разном состоянии: сегодня Фомин один, через месяц – другой. Я хочу увидеть их в такой игре: не стоять у своей штрафной и бегать влево-вправо по три метра.

– Волков же – один из самых объемных скоростных игроков РПЛ.

– Вот ты (обращается к Дорскому) все сказал. Вот представь себе.

– Чем Головин и Миранчук отличаются от игроков РПЛ?

– Всем. Скорость принятия решений, исполнение. Головин, тренируясь неделю в сборной, начинает медленнее принимать решения – потому что ему дают время.

– Так если Головин и Миранчук сильнее во всем, может нужно говорить не только про интенсивность, которая стала мантрой?

– Это один из аспектов, их миллиарды, начиная от головы, заканчивая ногами. Просто интенсивность – самый заметный аспект, – сказал тренер «Ростова» и сборной России в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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