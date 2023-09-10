«У нас безобразный, очень слабый футбол. Нет сильнейших игроков, даже среди тех, кто за границей». Пономарев об уровне Головина

Владимир Пономарев назвал российский футбол безобразным и очень слабым.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что экс-капитан «Спартака» Алекс был выше классом, чем Александр Головин из «Монако».

– Алекс действительно сильнее Головина?

– Трудно сказать, нельзя никого никогда сравнивать. Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. Раньше их было полно в «Спартаке», тот же Юрий Гаврилов, в «Динамо» были, в ЦСКА. Сейчас никто не бежит с мячом, не владеет дриблингом. У нас безобразный, очень слабый футбол.

Я не могу ничего про Головина сказать. Я его давно не видел, но иногда он забивает за «Монако». Подумаешь, какое дело, забить гол за десять игр? Нет у нас сильнейших игроков. Даже среди тех, которые играют за границей.

– , вроде бы, иногда бывает полезен...

– Ой-ой-ой. Боже мой. В лучшие-то времена на него играли, как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы, – сказал ветеран ЦСКА .

Валерий Карпин: «Российские футболисты не востребованы в Европе. У нас там 4 игрока»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS