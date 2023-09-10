«У нас безобразный, очень слабый футбол. Нет сильнейших игроков, даже среди тех, кто за границей». Пономарев об уровне Головина

Теги Локомотив Монако Артем Дзюба премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Владимир Алексеевич Пономарев Александр Головин Футбол

Владимир Пономарев назвал российский футбол безобразным и очень слабым.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что экс-капитан «Спартака» Алекс был выше классом, чем Александр Головин из «Монако».

– Алекс действительно сильнее Головина?

– Трудно сказать, нельзя никого никогда сравнивать. Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. Раньше их было полно в «Спартаке», тот же Юрий Гаврилов, в «Динамо» были, в ЦСКА. Сейчас никто не бежит с мячом, не владеет дриблингом. У нас безобразный, очень слабый футбол.

Я не могу ничего про Головина сказать. Я его давно не видел, но иногда он забивает за «Монако». Подумаешь, какое дело, забить гол за десять игр? Нет у нас сильнейших игроков. Даже среди тех, которые играют за границей.

Артем Дзюба, вроде бы, иногда бывает полезен...

– Ой-ой-ой. Боже мой. В лучшие-то времена на него играли, как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы, – сказал ветеран ЦСКА Пономарев.

Валерий Карпин: «Российские футболисты не востребованы в Европе. У нас там 4 игрока»

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15 комментариев

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Артем Гладских
он с катушек слетел? Головин очень хороший футболист.
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Доктор Верховцев
КБ ветераны покусали конских?
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Ызяя
Ответ Артем Гладских
он с катушек слетел? Головин очень хороший футболист.
И Дзюба был бы во всех сборных СССР и России.
Не обязательно в основе но иногда, по ходу матча, нужен и столб
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wjvxpb5q6f
К Головину вообще претензий ни у кого не должно быть.
Во-первых, он и не должен клепать голы пачками, это не входит в его амплуа.
Во-вторых, Саша уже много лет подряд держит стабильно высокий европейский уровень игры.
В-третьих, для бокс-ту-бокса, у него шикарная результативность, и это не за самый сильный Монако.
В-четвёртых, он всегда бегает, борется, прессингует и обостряет, плюс ведет игру и иногда тащит матчи.

И вообще, Головин на сегодня, единственный российский игрок, который смог закрепиться в крепком европейском клубе и много лет успешно в нём играет, а не как у всех остальных, приехал в Европу и пошёл по арендам...
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Prise
Спартак проиграв Зениту 7:1, без усиления состава выиграл группу в лиги Европы, грохнув дважды Наполи) у нас нормальный чемпионат, у нас пиар у чемпионата слабый. Лебизим перед иностранцами, а своих игроков хаим, вот этот момент нужно исправлять.
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0:4 на спотифай камп ноу
Для хороших футболистов нужно много чего совпасть. 1Либо как в странах ЮА должна быть хорошая погода для игры круглый год на улице что взращивает много молодых талантов. 2.Либо должна быть экономика без коррупции которая позволяет молодым талантам из академий достигать клубов, как в случае с Норвегией. 3.Нужны тренеры которые получают достойные зарплаты и их работа позволяет им жить и быть счастливыми людьми и обучать детей с любовью, а у нас тренеры это методички одни и те же движения и тренировки, для тренера в России работа это как рутина.
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mitos
Страна меньше стала. Население в плане здоровья слабее. Подготовка в детском футболе оставляет желать лучшего. Все логично. Достаточно посмотреть наш детский футбол. Как играют. И все станет ясно. Не ведущие академии страны.
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ЛыСъ
Как бы кто не относился к Дзюбе, но в лучшие свои годы, если бы чуть больше мозгов было, он бы в АПЛ совсем не затерялся, у него отличная техника при его габаритах.
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adamxx
ну речь видимо о том, что многие воспитанники советского футбола в 90е разъехались и не затерялись. а сейчас молимся на Головина и возможно кузяева.
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лицемерный гнус
Ответ adamxx
ну речь видимо о том, что многие воспитанники советского футбола в 90е разъехались и не затерялись. а сейчас молимся на Головина и возможно кузяева.
Многие разъехались и лишь некоторые не затерялись. Будь рф «подключена» к европейскому рынку игроков, то 1 из 10 уехавших наверняка бы заиграл в каком нибудь середняке топ чемпионата, уж точно так. Но большинство паспортистов никогда не пойдут на понижение зарплаты.
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Simplicissimus
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Для хороших футболистов нужно много чего совпасть. 1Либо как в странах ЮА должна быть хорошая погода для игры круглый год на улице что взращивает много молодых талантов. 2.Либо должна быть экономика без коррупции которая позволяет молодым талантам из академий достигать клубов, как в случае с Норвегией. 3.Нужны тренеры которые получают достойные зарплаты и их работа позволяет им жить и быть счастливыми людьми и обучать детей с любовью, а у нас тренеры это методички одни и те же движения и тренировки, для тренера в России работа это как рутина.
Норвегия это как раз ярчайший пример того, как климат решает. Холланд это единичный случай, который мб лет через 100 повторится
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