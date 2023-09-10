«У нас безобразный, очень слабый футбол. Нет сильнейших игроков, даже среди тех, кто за границей». Пономарев об уровне Головина
Владимир Пономарев назвал российский футбол безобразным и очень слабым.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что экс-капитан «Спартака» Алекс был выше классом, чем Александр Головин из «Монако».
– Алекс действительно сильнее Головина?
– Трудно сказать, нельзя никого никогда сравнивать. Про кого сейчас в нашем футболе можно сказать: полезный игрок? Я даже не назову никого, честное слово. Раньше их было полно в «Спартаке», тот же Юрий Гаврилов, в «Динамо» были, в ЦСКА. Сейчас никто не бежит с мячом, не владеет дриблингом. У нас безобразный, очень слабый футбол.
Я не могу ничего про Головина сказать. Я его давно не видел, но иногда он забивает за «Монако». Подумаешь, какое дело, забить гол за десять игр? Нет у нас сильнейших игроков. Даже среди тех, которые играют за границей.
– Артем Дзюба, вроде бы, иногда бывает полезен...
– Ой-ой-ой. Боже мой. В лучшие-то времена на него играли, как на «столба». Навесят туда мяч и он может головой скинуть. Головой он неплохо играет, чувствует позицию. Вы просто не видели хороший советский футбол, поэтому мы рассуждаем про Дзюбу. У нас он в основном составе даже близко не играл бы, – сказал ветеран ЦСКА Пономарев.
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Не обязательно в основе но иногда, по ходу матча, нужен и столб
Во-первых, он и не должен клепать голы пачками, это не входит в его амплуа.
Во-вторых, Саша уже много лет подряд держит стабильно высокий европейский уровень игры.
В-третьих, для бокс-ту-бокса, у него шикарная результативность, и это не за самый сильный Монако.
В-четвёртых, он всегда бегает, борется, прессингует и обостряет, плюс ведет игру и иногда тащит матчи.
И вообще, Головин на сегодня, единственный российский игрок, который смог закрепиться в крепком европейском клубе и много лет успешно в нём играет, а не как у всех остальных, приехал в Европу и пошёл по арендам...