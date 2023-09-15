Семак о трансферах «Зенита»: «Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут»

Сергей Семак оценил трансферное окно «Зенита».

– Довольны ли вы в общем и целом результатами прошедшего трансферного окна?

– Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут – есть определенные вопросы, над которыми нужно работать.

Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть, – сказал тренер «Зенита».

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