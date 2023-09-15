Семак о трансферах «Зенита»: «Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак оценил трансферное окно «Зенита».

– Довольны ли вы в общем и целом результатами прошедшего трансферного окна? 

– Относительно. Держимся на плаву. Ушедшие футболисты играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут – есть определенные вопросы, над которыми нужно работать.

Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть, – сказал тренер «Зенита». 

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26 комментариев

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MonkeyMeister
Найс так про своих новичков.
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Герман Блант
Крутость Семака в том, что он делает результат с той обоймой, которая у него есть, перестраивая игру под лучшие качества своих игроков
+12
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Игорь М.
Ответ Eugn_eugn
Медведев знатный тролль конечно, обещал сенсацию, забрал у Локо Изидора, игрок хороший, но был уверен что Экитика подпишут.
лучше Изидор, которому хочется доказать Локо, что те зря сделали ставку на Дзюбу
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Причёска Бэйла
Ответ Eugn_eugn
Медведев знатный тролль конечно, обещал сенсацию, забрал у Локо Изидора, игрок хороший, но был уверен что Экитика подпишут.
Сенсация это Барбоскин
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igls54
Ответ Михаил1970
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Плохая шутка, плавающая на поверхности
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АланСмити
Ответ MonkeyMeister
Найс так про своих новичков.
Но странно говорить, что пришедший за 6 млн Изидор является заменой по уровню ушедшему за 60 млн Малкому. Тем более, позиция чуть иная и вряд ли Изидор забьет 20+ голов за сезон.
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Ole Gunor
Ответ Герман Блант
Крутость Семака в том, что он делает результат с той обоймой, которая у него есть, перестраивая игру под лучшие качества своих игроков
"Крутость" Семака в том, что у него если взять всех запасных то и эта команда превосходит практически любую в РПЛ если вообще не каждую.
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Eugn_eugn
Медведев знатный тролль конечно, обещал сенсацию, забрал у Локо Изидора, игрок хороший, но был уверен что Экитика подпишут.
+1
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onegin2007
Бедняга просто.
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Причёска Бэйла
Ответ MonkeyMeister
Найс так про своих новичков.
Ему надо было врать, что новички не хуже? Кузяев или Ду Кейрос и Коваленко? Малком или Изидор?
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Причёска Бэйла
Ответ onegin2007
Бедняга просто.
Этому бедняге ещё в мае чемпионство праздновать)
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Rudenzik
Зениту всё-таки не удалось найти полноценную замену Малкому, сложно без него будет в еврокубках
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Игорь М.
Ответ MonkeyMeister
Найс так про своих новичков.
он же уточнил, что это из-за нынешнего состояния игроков и несыгранности. Именно это я понимаю под его "вопросы"
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Виктор
Ответ Михаил1970
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Так он в курсе, что ты не тонешь.
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Александр Силин
Ответ Герман Блант
Крутость Семака в том, что он делает результат с той обоймой, которая у него есть, перестраивая игру под лучшие качества своих игроков
Ага, то ли дело тренера Факела и Балтики. Не могут ничего выиграть имея поистину звездный состав...
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