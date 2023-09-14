Семак против лимита: «Когда ставишь более слабого футболиста из-за паспорта – это уже неспортивный принцип. Иностранцы помогают развиваться россиянам»
Сергей Семак выступил против лимита на легионеров в России.
«Лимит – достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, – это уже неспортивный принцип.
Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.
Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом.
Марио Фернандес – пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%.
Или, образно, говоришь Диме Васильеву: «Посмотри, как Дуглас Сантос выполняет это упражнение и посмотри, как ты». Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задание, а он делает его, пока смотрит тренер», – сказал главный тренер «Зенита» в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
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Если бы только профессиональные контракты развращал бы талантливых игроков и останавливали бы их рост, мы бы имели хорошие молодёжки.
Но этого нет!!! Пацаны в свои 18 лет после академий НИКАКИЕ! Ещё без всяких медных труб.
У нас мертвая сестема подготовки игроков мертвая!!!
Главная причина именно в этом!!!
Зенит несмотря на все свои бюджеты не смог набрать в Зенит -2 пацанов, способных не вылететь из фнл!
Из фнл!! А мы же знаем, какой там уровень.
В РПЛ один черт не будет топ игроков. Простой пример - Вендел - игрок вообще не востребован в топ лигах Европы. У нас король!!
Если хочется смотреть топ футбол - смотрите топ3 чемпионатов и поздние стадии еврокубков.
Национальная же лига, должна таковой и оставаться!!!
Если все равно смотрим посредственный футбол, зачем смотреть на Раконьяцев прочих ему подобных?
посмотрите составы на матчи просто
А какой главный "спортивный" принцип при капитализме - отсутствие протекционизма!!!
Ну и где???
Спортивный принцип уничтожен в зародыше!!! Когда корпорации национального и даже транснационального уровня вливают бабки в отдельные клубы, это уже "не спортивный" принцип.
Все остальные навершия отдельных индустрий глобально не влияют на результат.
Что при лимите на игроков, что без него, у кого больше бюджет, тот будет в топ листе!
К "спортивному" принципу это один черт не имеет ни какого отношения.
Да еще и натурализованные есть.