Семак против лимита: «Когда ставишь более слабого футболиста из-за паспорта – это уже неспортивный принцип. Иностранцы помогают развиваться россиянам»

Сергей Семак выступил против лимита на легионеров в России.

«Лимит – достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, – это уже неспортивный принцип.

Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.

Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как . Он видит, как тот играет и работает с мячом.

– пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%.

Или, образно, говоришь Диме Васильеву: «Посмотри, как выполняет это упражнение и посмотри, как ты». Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задание, а он делает его, пока смотрит тренер», – сказал главный тренер « » в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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