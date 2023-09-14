Семак против лимита: «Когда ставишь более слабого футболиста из-за паспорта – это уже неспортивный принцип. Иностранцы помогают развиваться россиянам»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес лимит на легионеров Дуглас Сантос Вендел Дмитрий Васильев 2004 Александр Коваленко Футбол

Сергей Семак выступил против лимита на легионеров в России.

«Лимит – достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, – это уже неспортивный принцип.

Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт.

Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом.

Марио Фернандес – пример профессионализма. Первый приезжает, последний уезжает. Любое упражнение выполняет на 100%.

Или, образно, говоришь Диме Васильеву: «Посмотри, как Дуглас Сантос выполняет это упражнение и посмотри, как ты». Покажешь молодому видео, как бразилец полностью выполняет задание, а он делает его, пока смотрит тренер», – сказал главный тренер «Зенита» в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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40 комментариев

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Антиглор17
Всем вменяемым людям это давно известно, вот только одному хоккеисту на это положить…
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Илья Деньгин
Всё по фактам. Легионеры сейчас по сути единственная ниточка, хоть как-то связывающая нашу лигу с мировым футболом
+15
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Bartez1986
все так
+7
0
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Ничего Смешного
Уже все сказали, что футбол деградирует. Карпин наглядно показывает это в сборной, вот молодые игроки, вот сборная Катара, для них чудо, что те забегают и играют интенсивнее. Что с этим делать, если чемпионат у нас паспортистов? Надо менять если хотим развитие, если нет, то так и будет распил.
+7
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+6
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Злодей Спб
Всё правильно. Либо развиваешься до уровня иностранца, либо двигаешься по зарплате вниз, либо идешь в лигу уровнем ниже или сидишь без работы.
+3
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Мельников Михаил
Ответ Ничего Смешного
Уже все сказали, что футбол деградирует. Карпин наглядно показывает это в сборной, вот молодые игроки, вот сборная Катара, для них чудо, что те забегают и играют интенсивнее. Что с этим делать, если чемпионат у нас паспортистов? Надо менять если хотим развитие, если нет, то так и будет распил.
Да очнитесь вы!!! Не в чемпионате паспортистов дело!!!
Если бы только профессиональные контракты развращал бы талантливых игроков и останавливали бы их рост, мы бы имели хорошие молодёжки.
Но этого нет!!! Пацаны в свои 18 лет после академий НИКАКИЕ! Ещё без всяких медных труб.

У нас мертвая сестема подготовки игроков мертвая!!!

Главная причина именно в этом!!!
Зенит несмотря на все свои бюджеты не смог набрать в Зенит -2 пацанов, способных не вылететь из фнл!

Из фнл!! А мы же знаем, какой там уровень.
+3
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АланСмити
Когда Сантос, который уже всем всё доказал и за время в Зените сыграл почти во всех матчах, выполняет полностью упражнение,а Васильев ленится и делает их полностью только, когда тренер смотрит и при этом даже постоянной опцией при выходе на замену не является, то это очень много говорит о профессионализме и целеустремленности игрока. Надеюсь, возьмётся за голову, Семак в него верит и смотрится неплохо на поле.
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schwein
Сейчас на ветку должны ворваться эксперты типа Шулера, доказывающие что игроки растут только через игры.
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Нурбол Жумаскалиев
а такая разница в бюджетах зенита и других клубов РПЛ - это все еще спортивный принцип в первозданном виде?
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МОНТЁР ТуПи
Когда при штрафном у ворот, стоя в стенке, ногу выставляешь - и рикошетом в ворота мяч летит! вот это бардак (для тех кто понял!)
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Саша Нижурин
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ещё бы он не был против :-) , но с другой стороны лучше смотреть европейский футбол в РПЛ, чем плевать в экран от "ваты", которую будут катать без легов
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Dahl
Уберёшь лимит – накупят тонну дешёвых иностранцев. Вернёшь лимит – расслабляться паспортисты-нахлебники. Что-то мне подсказывает, что не в лимите дело.
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prus_3
Лимит всегда защищал и защищает только узкий круг агентов наших доморощенных. Ситуация, когда поддерживается во что бы то ни стало: маленькие, но по пять, а большие могут быть и по три, но не много.
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Синий туман
С лимитом ,ты бы не взял ни одного титула.
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Сергей Лепехин
В Союзе развивались, росли, играли...
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Мельников Михаил
Ответ Егор Тюшляев
В условиях исключения сборной из квалификаций и турниров ФИФА вообще непонятно зачем нужен лимит По-моему интересней смотреть на бразилов или латиносов когда нет ничего кроме РПЛ тем более что так стоимость на россиян упадет и они развиваться уже во всяких Голландиях в командах со дна таблицы
Да ёлки палки...
В РПЛ один черт не будет топ игроков. Простой пример - Вендел - игрок вообще не востребован в топ лигах Европы. У нас король!!
Если хочется смотреть топ футбол - смотрите топ3 чемпионатов и поздние стадии еврокубков.

Национальная же лига, должна таковой и оставаться!!!
Если все равно смотрим посредственный футбол, зачем смотреть на Раконьяцев прочих ему подобных?
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Мельников Михаил
Ответ schwein
Сейчас на ветку должны ворваться эксперты типа Шулера, доказывающие что игроки растут только через игры.
А разве без игр игроки растут?
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Spartakus1984
Ответ schwein
Не хочу вас огорчать, но "намного больший" это что-то типа 1 млрд рублей. Примерно на столько контракты всей газовой группы больше, чем контракт РЖД с Локо или Спартака с Лукойлом. Спору нет, сумма большая, но "не ужас, ужас, ужас".
Когда у Спартака было 8 млрд.у зенита было 11.
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Рама Рагимханов
Ответ schwein
Не хочу вас огорчать, но "намного больший" это что-то типа 1 млрд рублей. Примерно на столько контракты всей газовой группы больше, чем контракт РЖД с Локо или Спартака с Лукойлом. Спору нет, сумма большая, но "не ужас, ужас, ужас".
1 млрд рублей в год! А это уже серьезная сумма. По текущему курсу больше 10 млн долларов. Это бюджет Факела.
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SkSK
ага, конечно, когда тебе пачками покупают бразилов и других легионеров тебе нужно их ставить куда то. а по факту, кого из россиян стабильно игравших за зенит сильнее Фернандес и Де Кейрус?! или сейчас купили из Локо Напа, чем он лучше Сергеева?!
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Grishkevich
Сейчас тюрешков и компания объявят Семака предателем родины
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Лирой Дженкинс
Ответ Мельников Михаил
Да очнитесь вы!!! Не в чемпионате паспортистов дело!!! Если бы только профессиональные контракты развращал бы талантливых игроков и останавливали бы их рост, мы бы имели хорошие молодёжки. Но этого нет!!! Пацаны в свои 18 лет после академий НИКАКИЕ! Ещё без всяких медных труб. У нас мертвая сестема подготовки игроков мертвая!!! Главная причина именно в этом!!! Зенит несмотря на все свои бюджеты не смог набрать в Зенит -2 пацанов, способных не вылететь из фнл! Из фнл!! А мы же знаем, какой там уровень.
так в Зенит-2 постоянно ротация, то из молодёжки народ берут, то из u-17, когда часть основных уезжают на матчи основы
посмотрите составы на матчи просто
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Мельников Михаил
Серьезно? Нет, Серьезно? Мы живём при капитализме же? Ну не при социализме точно.
А какой главный "спортивный" принцип при капитализме - отсутствие протекционизма!!!
Ну и где???
Спортивный принцип уничтожен в зародыше!!! Когда корпорации национального и даже транснационального уровня вливают бабки в отдельные клубы, это уже "не спортивный" принцип.

Все остальные навершия отдельных индустрий глобально не влияют на результат.

Что при лимите на игроков, что без него, у кого больше бюджет, тот будет в топ листе!

К "спортивному" принципу это один черт не имеет ни какого отношения.
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Ярик01
Лимит в 13 бразильцев уже жмёт Семаку? )
Да еще и натурализованные есть.
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ygcn5c2ty9
в нынешних реалиях, как-будто полная отмена лимита вовсе не нужна
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