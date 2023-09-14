Сергей Семак: «Чемпионский состав из одних россиян – это очень дорого. За игрока уровня сборной России у «Зенита» просят 20 млн евро и выше»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу трансферы Марио Фернандес лимит на легионеров Дуглас Сантос Клаудиньо Эдуард Сперцян деньги Арсен Захарян Дмитрий Васильев 2004 Футбол

Сергей Семак оценил реальность чемпионского состава из российских футболистов.

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить [из ЦСКА] 3 года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная.

С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

Мы ждем, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше», – сказал главный тренер «Зенита» в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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37 комментариев

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Удар Кержакова
Ответ Оригинальный Ник
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У Зенита в лиге больше всего игроков академии играет. Практически в каждой команде. Просто многие недотягивают до уровня Зенита и играют в Оренбургах, Ростовах, Спартаке.
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Спартак сила
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дорогие поленья в России
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KMR
Это,который не может Египет и Катар обыграть стоит 20 млн?!
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prus_3
Вот и ответ на все вопросы по доморощенным. А уж как их в Европах ждут за те же деньги...
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JENNINGS
Ответ Спартак сила
дорогие поленья в России
Скажи спасибо лимиту)
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Rudenzik
Что-то я сомневаюсь, что возможно стать чемпионом с одними российскими футболистами, даже если всю сборную скупить
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petr0f
Ответ Оригинальный Ник
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зачем смолоду такое пятно на карьере?? 😁
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Рашпель793
Сам игрок то копейки стоит, а вот правильный паспорт уже миллионы.
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Удар Кержакова
Ответ Оригинальный Ник
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Денисов. Слышал о таком?
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riverman1980
Ответ Рашпель793
Сам игрок то копейки стоит, а вот правильный паспорт уже миллионы.
Ерунда. Достаточно посмотреть 100 самых дорогих трансферов в РПЛ за последние лет 5 и российских игроков там будет максимум 10.
Если бы Клаудиньо был в Краснодаре, Галицкий бы попросил бы с Зенита еще больше чем за Сперцяна.
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Vitto
Ответ Оригинальный Ник
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К академии обрашаются клубы в основном когда нет денег на трансферы, а с этим у Зенита нет проблем.
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schwein
Ответ Петр Ковалев
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Сутормин игрок уровня основы сборной? Серьезно?
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Вадим Григорьев
Ответ Удар Кержакова
У Зенита в лиге больше всего игроков академии играет. Практически в каждой команде. Просто многие недотягивают до уровня Зенита и играют в Оренбургах, Ростовах, Спартаке.
Дзюба с Баккаевым не дадут соврать
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IlyaGrain
Дрова в России дОроги 🤷🏻‍♂️
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Abush
Вот вам и неочевидные плоды лимита.
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Dmitry Orlov
Ответ MstAndreev
Если каждому бразильцу русский паспорт делать - то вполне возможно. И даже недорого выйдет)
С новой схемой лимита паспорт ничего не даёт, это бессмысленно.
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1ce
считаю что нужно было брать Фернандеса тогда за 30 миллионов вместо Караваева и Малкома. Тогда правый фланг не проседал бы и был таким же мощным как и левый все эти годы. Так же в то трансферное окно 20ого оставалась бы 18 миллионов и за эти деньги можно было взять защитника круче Оссорио или еще кого то. Так же можно было просто оставить Нобоа в команде. Тогда бы вышли в плей офф лиги чемпионов. Трансфер Малкома в итоге конечно окупился но на том этапе считаю вклад такой суммы в молодого игрока был не обоснован потому что другие позиции также нуждались в усилении. Усиление по типу Малкома нужно было делать когда все остальные позиции уже качественные как то так
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Оригинальный Ник
Ответ Удар Кержакова
У Зенита в лиге больше всего игроков академии играет. Практически в каждой команде. Просто многие недотягивают до уровня Зенита и играют в Оренбургах, Ростовах, Спартаке.
Комментарий удален модератором
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Сибирский литовец
ну а товарищи знатоки,если в Германии, Испании, Италии набери команду из местных игроков и станут чемпионами?
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freeman123
Ответ Оригинальный Ник
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Денисов сейчас бегает, даже статья на спортсе есть на эту тему
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Сергей Посохов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Удар Кержакова
У Зенита в лиге больше всего игроков академии играет. Практически в каждой команде. Просто многие недотягивают до уровня Зенита и играют в Оренбургах, Ростовах, Спартаке.
Ахахаха, если они как ты говоришь не дотягивают за зенит играть то это шапито а не академия. Хоть одно то полено в основу пробилось и играет?
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Удар Кержакова
Ответ Сергей Посохов
Ахахаха, если они как ты говоришь не дотягивают за зенит играть то это шапито а не академия. Хоть одно то полено в основу пробилось и играет?
Кержаков?
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Spartakus1984
Ответ Удар Кержакова
Денисов. Слышал о таком?
Денисов в том сезоне второй игрок лиге по отборам.Талант молодой.С чего взял что не дотягивает он до зенита?Его нужно развивать еще-работать с ним. Но Семак это неумеет делать,он на всем готовом годами сидит.
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Денисов в том сезоне второй игрок лиге по отборам.Талант молодой.С чего взял что не дотягивает он до зенита?Его нужно развивать еще-работать с ним. Но Семак это неумеет делать,он на всем готовом годами сидит.
Можно выигрывать чемпионство играя всего с 3-4 своими игроками, можно выращивать игроков и продавать как клубы из нижней части турнирной таблицы. Но Спартак ни туда и ни сюда. В прошлом сезоне, к примеру, у Зенита свои воспитанники играли в 1.5 раза больше, чем у Спартака. Да и в чемпионском матче в основе обеих команд было 3 воспитанника Зенита и 0 Спартака.
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Петр Ковалев
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