Сергей Семак: «Чемпионский состав из одних россиян – это очень дорого. За игрока уровня сборной России у «Зенита» просят 20 млн евро и выше»

Сергей Семак оценил реальность чемпионского состава из российских футболистов.

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 млн евро и выше. Когда Марио хотели пригласить [из ] 3 года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная.

С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня , чем или , которые будут для нас дороже бразильца.

Мы ждем, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше», – сказал главный тренер « » в рамках проекта «Лепота» в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.

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