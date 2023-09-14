Пол Мерсон: «Магуайр – топ-игрок, никогда не подводивший Англию. Оскорбляющие Харри люди недостойны даже его бутсы шнуровать»
Пол Мерсон недоволен отношением фанатов к Харри Магуайру.
«Харри Магуайр – топ-футболист, играющий на действительно хорошем уровне, представляющий свою страну. Его оскорбляют люди, которые, честно говоря, даже шнуровать его бутсы недостойны.
В свое время я набросился на него, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», но я действительно уважаю его как футболиста, уважаю то, чего он добился, особенно на уровне сборных. Он никогда не подводил Англию и Гарета Саутгейта.
В матче с Шотландией он забил в свои ворота. Конечно, он бы предпочел избежать этого, но ему просто сейчас не везет. И каждую мелкую ошибку обсасывают на протяжении нескольких дней.
Но после автогола он играл хорошо. Он ни разу не потерял мяч в матче с Шотландией. Его психологическая устойчивость и способность играть под таким давлением и при таком внимании поражают», – отметил бывший полузащитник сборной Англии.
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В общем в любом случае не обижайся брат:) Мир тебе, у Хави все получится:):) Старина Риго:)