Пол Мерсон: «Магуайр – топ-игрок, никогда не подводивший Англию. Оскорбляющие Харри люди недостойны даже его бутсы шнуровать»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Шотландии по футболу Пол Мерсон Харри Магуайр Футбол

Пол Мерсон недоволен отношением фанатов к Харри Магуайру.

«Харри Магуайр – топ-футболист, играющий на действительно хорошем уровне, представляющий свою страну. Его оскорбляют люди, которые, честно говоря, даже шнуровать его бутсы недостойны.

В свое время я набросился на него, когда он перешел в «Манчестер Юнайтед», но я действительно уважаю его как футболиста, уважаю то, чего он добился, особенно на уровне сборных. Он никогда не подводил Англию и Гарета Саутгейта.

В матче с Шотландией он забил в свои ворота. Конечно, он бы предпочел избежать этого, но ему просто сейчас не везет. И каждую мелкую ошибку обсасывают на протяжении нескольких дней.

Но после автогола он играл хорошо. Он ни разу не потерял мяч в матче с Шотландией. Его психологическая устойчивость и способность играть под таким давлением и при таком внимании поражают», – отметил бывший полузащитник сборной Англии.

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15 комментариев

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Алекс Мелкумян
Ответ rigobersong
Мага легенда и истинный капитан нашего МЮ, 7хага забудут уже завтра, а Мага навсегда в наших сердцах!:)
Да не обижайся ты, ну обыграли МЮ 1 раз Барселону, ну бывает, это всего лишь ЛЕ
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Покерный Футбол
Да,да и ещё ему все завидуют по этому и критикуют. Как то очень банально.
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milky way
Фанаты МЮ должны его терпеть просто потому, что он не так ужасен в сборной, как в игре за клуб?
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Алекс Мелкумян
Ответ rigobersong
Мага легенда и истинный капитан нашего МЮ, 7хага забудут уже завтра, а Мага навсегда в наших сердцах!:)
Или ты теперь хейтер МЮ из-за того что Тен Хаг не в Барсу перешел...

В общем в любом случае не обижайся брат:) Мир тебе, у Хави все получится:):) Старина Риго:)
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Алекс Мелкумян
Ответ rigobersong
Наверное в 2х финала ЛЧ обыграли?:) На кого ты попер вообще?:) Сиди тише воды, ниже травы малыш:))
Ладно:) Траву кстати надо стричь и поливать, чтобы техничный футбол Барселоны получался:)
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werley
Ответ Виталий Ан
Когда слышу Харри Магуайер не вольно в голову лезут ролики с его постоянными ляпами. Не могу даже припомнить игрока с столькими мемами. Что за мода защищать его игнорируя отвратительные игры и постоянные косяки?
Да так про всех защитников можно ролики скомпановать с их ошибками. Мало ли те же Шоу с Линделефом за последние годы ошибались? Очень порядочно. Но их не хейтят, а хейтят Магуайра, потому что Магуайра купили за неадекватные деньги плюс назначили капитаном. С Антони аналогичная ситуация. Много игроков в МЮ играет посредственно, но весь гнев выплескивается на Антони, так как его тоже купили за неадекватные деньги.
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Гамаль Хайдаров
по тому как Магуаер неуклюжа двигается он сам себе не достоин бутсы завязывать
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red hikkikomori
Согласен на 100%
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Геннадий Тимченко
Харри Магуайр должен уйти из МЮ - с 10хагом не будет для него игровой практики, а из-за этого перестанут и в сборную звать
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Виталий Ан
Когда слышу Харри Магуайер не вольно в голову лезут ролики с его постоянными ляпами. Не могу даже припомнить игрока с столькими мемами. Что за мода защищать его игнорируя отвратительные игры и постоянные косяки?
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