Почеттино об отсутствии «Челси» в еврокубках: «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм»
Маурисио Почеттино считает, что у «Челси» небольшой состав.
Тренер «Челси» заявил об этом, когда у него спросили про отсутствие лондонцев в еврокубках.
«Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.
Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность.
Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – сказал аргентинец.
Сообщалось, что «Челси» потратил более 1 млрд евро на текущий состав.
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Челси в печали уже третий месяц- так что ли??
Не он потерял эти еврокубки зачем хурналюги спрашивают его о них??? Его задача сейчас наладить игру и попытаться за них зацепиться.
Турция,Греция в такое 15 лет назад играли
Прикиньте такое бы тренер сказал при Русском управлении?
Это менталитет лузеров, т.е. юЭССэй управления 🤫