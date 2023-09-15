Почеттино об отсутствии «Челси» в еврокубках: «Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что у «Челси» небольшой состав.

Тренер «Челси» заявил об этом, когда у него спросили про отсутствие лондонцев в еврокубках.

«Так лучше для нас. Сейчас у нас небольшой состав из-за травм. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными.

Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эту реальность.

Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – сказал аргентинец.

Сообщалось, что «Челси» потратил более 1 млрд евро на текущий состав.

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46 комментариев

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Газпром любит нас!
Это мощно
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milky way
Уже 3 недели без трансферов - каким же скупым стал Боули.
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Ностальгическое Дерьмо
Почетино об игре в чемпионшипе: Так лучше для нас, не придется никого покупать
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Nikolaus_H
Не большой состав?? Там на 3 состава игроков
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Инженер Управляющий
нужно срочно усилить состав свободными агентами, там как раз Де Хеа, Боатенг, Лингард и Азар в доступе
+13
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Vlados 86
Да, состав небольшой. Надеюсь Боэли наконец это поймёт и купит зимой хотя бы 12-15 игроков для ротации.
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Азамат
Ахах это сарказм да?
+6
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beltravel71
Ответ Nikolaus_H
Не большой состав?? Там на 3 состава игроков
Человек 100 на контрактах ,это немного конечно
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encaro_one
Ответ Nikolaus_H
Не большой состав?? Там на 3 состава игроков
В заявке на чемпионат может быть лишь 25 игроков (+ sub21)
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chugunok
Ответ Азамат
Ахах это сарказм да?
почему? для него так действительно лучше
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<CRISTIANO>
Небольшой состав из-за травм в Челси, где 8 составов🤣🤣🤣
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B@SS
Травмы, вы хоть официальный сайт почитали бы ) Хотя я не удивлен местным, читают только заголовок )
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Manseer
надо купить еще игроков на пару миллиардов
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Дмитрий Крутенко
А что он должен был сказать?
Челси в печали уже третий месяц- так что ли??
Не он потерял эти еврокубки зачем хурналюги спрашивают его о них??? Его задача сейчас наладить игру и попытаться за них зацепиться.
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Злобный Конь
Небольшой срстав? 🤣🤣🤣🤣🤣
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KMR
Поч играет в Симеоне,но даже Диего начал проваливаться с такой тактикой.
Турция,Греция в такое 15 лет назад играли
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6tspey7tb5
У нас был план и мы его придерживались
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Sergeev55
"Сейчас у нас небольшой состав из-за травм... - поэтому всем хватает мест в раздевалке!!! 🤣🤣
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Ivan Sokolov
А в чемпионшипе вообще кайф
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Роман
Ответ Инженер Управляющий
нужно срочно усилить состав свободными агентами, там как раз Де Хеа, Боатенг, Лингард и Азар в доступе
Лингард легенда, по его стопам идёт Санчо
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Samuel L. Jackson
В какой цирк превратился клуб
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Turkmen
Это смешно
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Diego 95
Он в курсе сколько игроков должно играть?
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Томаш Спенсер
Какой же амирикяньскав Челси мем проект 😅😆
Прикиньте такое бы тренер сказал при Русском управлении?
Это менталитет лузеров, т.е. юЭССэй управления 🤫
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Томаш Спенсер
Потратив 1 лярд: нам некому в этих ваших еврокубках играть 🤡
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