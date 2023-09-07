Чилуэлл о проблемах «Челси»: «Уверены, что сможем быстро все исправить. У нас отличный тренер, таланты в команде»

Бен Чилуэлл уверен, что Маурисио Почеттино сможет вывести «Челси» из кризиса.

В 4 первых матчах сезона АПЛ «синие» набрали 4 очка и идут на 12-м месте.

«У нас новая молодая команда. В каком-то смысле неопытная. Новый тренер пытается донести свои идеи, и мы с Рисом [ ] должны взять на себя ответственность, быть лидерами и немного управлять кораблем. Особенно в последние несколько недель, которые можно назвать трудными временами.

Я стараюсь вести корабль через это, остаюсь уверенным в себе – я знаю, какие таланты есть у нас в команде. Мы уверены в себе, и у нас отличный тренер. Мы прекрасно понимаем [что идет не так], но уверены, что сможем быстро все исправить.

То, что сделал тренер, блестяще. Мы все следуем тому, что он пытается сделать в клубе с такой молодой командой. Думаю, нас ждет хорошее будущее. Проявив еще немного терпения, мы добьемся успеха», – сказал защитник « ».

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