Кэйхилл о «Челси»: «Результаты разочаровывают, но команда очень молодая, у многих еще нет опыта в АПЛ. При таких больших изменениях требуется время»
Гари Кэйхилл считает, что результаты «Челси» со временем улучшатся.
«Результаты, конечно, разочаровывают, но средний возраст команды очень и очень невелик, и эту команду собрали заново. У многих игроков пока нет большого опыта в футболе и тем более в АПЛ, так что на это потребуется время – это очень сложная лига.
Но есть и множество талантов. Я ездил с ними на предсезонную подготовку, видел их тренировки и был очень впечатлен. Но, конечно, потребуется время и терпение, и пусть эти молодые игроки развиваются.
Во времена наших успехов у нас было ядро команды, и мы добавили к нему одного или двух игроков, и тогда стало намного легче адаптировать их к системе и к клубу. Если изменений очень много, действительно потребуется время, чтобы изучить эту лигу и набраться опыта. Нужен опыт, как хороший, так и плохой – в футболе не все так просто.
Порой были и неплохие результаты, и это дает некоторый опыт. У тренера, очевидно, большой опыт работы в этой лиге, поэтому я думаю, что он поможет [игрокам] пройти через это», – сказал бывший защитник «Челси».
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