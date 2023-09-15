Абаскаль о любви к Stone Island: «Мой брат – ультрас «Севильи». Я, можно сказать, тоже – ел ту же еду и пил ту же воду, это мое прошлое»
Гильермо Абаскаль рассказал о своей любви к бренду Stone Island.
Главный тренер «Спартака» сделал это в интервью Sports.ru.
– Почему вам так нравится Stone Island?
– Это мое прошлое. У меня два брата. Один из них – представитель ультрас «Севильи». Я, можно сказать, тоже – ел ту же еду и пил ту же воду.
Мне нравится быть частью этого, – пояснил Абаскаль.
Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
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в нём я скала в нём все меня боятся,
запрети мне носить стонайленд,
что ночью что днём все меня боятся в нём.