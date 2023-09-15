Абаскаль о любви к Stone Island: «Мой брат – ультрас «Севильи». Я, можно сказать, тоже – ел ту же еду и пил ту же воду, это мое прошлое»

Теги Спартак премьер-лига Россия Севилья Ла Лига болельщики Sports.ru стиль Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль рассказал о своей любви к бренду Stone Island.

Главный тренер «Спартака» сделал это в интервью Sports.ru.

– Почему вам так нравится Stone Island?

– Это мое прошлое. У меня два брата. Один из них – представитель ультрас «Севильи». Я, можно сказать, тоже – ел ту же еду и пил ту же воду.

Мне нравится быть частью этого, – пояснил Абаскаль.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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26 комментариев

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Caerly
Гильермо "Базовый Слон" Абаскаль
+17
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pit4er
Абаскаль: Кержакова помню
+16
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Finding Home
а как это отвечает на вопрос о любви к бренду? пояснительную бригаду, пожалуйста.
Представители ультрас любят носить одежду определенных брендов: Stone Island, Fred Perry, Burberry. Пошло это от англичан, потом переняли все остальные.
+14
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+13
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Finding Home
а как это отвечает на вопрос о любви к бренду? пояснительную бригаду, пожалуйста.
+3
0
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Chernoy
Бред какой-то. Все ультрас Севильи из обеспеченных семей? Цены на вещи этого бренда не каждый даже европеец может себе позволить
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mr.racoon
запрети мне носить стонайленд,
в нём я скала в нём все меня боятся,
запрети мне носить стонайленд,
что ночью что днём все меня боятся в нём.
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gelkin
Запрети мне носить Stone Island
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mars
Абаскаль: "Мой путь - это стрэйтэдж лайт, стрэйтэджер на 2/3"
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arspurs9
Ответ Chernoy
Бред какой-то. Все ультрас Севильи из обеспеченных семей? Цены на вещи этого бренда не каждый даже европеец может себе позволить
В России тоже не все ультрас из обеспеченных семей, но стон все равно считается «фанатской одеждой». Думаю, что Абаскаль может себе позволить.
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red blue Tyumen’
Ответ Chernoy
Бред какой-то. Все ультрас Севильи из обеспеченных семей? Цены на вещи этого бренда не каждый даже европеец может себе позволить
Так в этом и смысл. В 80-х британские жители провинции (гопники) приезжали на выезды во Францию и Италию поболеть за свои Вест хэмы и Манчестеры, били богатых модников и привозили трофеи с материка в виде их плащей и тд
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Evgeny Trifonov
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Представители ультрас любят носить одежду определенных брендов: Stone Island, Fred Perry, Burberry. Пошло это от англичан, потом переняли все остальные.
ну конкретно Стоник. Это итальянский бренд 1982 года и его популярность началась именно в Италии в субкультуре Панинари миланские модники которые захаживали и на футбол. В то время британские хулиганы были похожи на на наших скинов из 90ых.
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Ashot Kafka
Ответ Chernoy
Бред какой-то. Все ультрас Севильи из обеспеченных семей? Цены на вещи этого бренда не каждый даже европеец может себе позволить
А что такого, ультрас то и не бедные по большей части, благо им нужно вкладываться в атрибутику, перфомансы и тд, и тратить на это довольно много времени и денег со всякими выездами и прочим.
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admax
Ответ Chernoy
Бред какой-то. Все ультрас Севильи из обеспеченных семей? Цены на вещи этого бренда не каждый даже европеец может себе позволить
У них куртки только реально дорогие,штаны и кофты в целом подъемные цены, если не накупать целый шкаф а пару тройку вещей.
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flash166
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Представители ультрас любят носить одежду определенных брендов: Stone Island, Fred Perry, Burberry. Пошло это от англичан, потом переняли все остальные.
Пошло это от итальянцев на которых насмотрелись бритиши на выездах
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ygcn5c2ty9
Ответ gelkin
Запрети мне носить Stone Island
запрети мне голову налысо брить
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Вячеслав Припузов
Что за дробленые новости по Абискалю? Нельзя было целиком интервью выдать?
На главной че весит по твоему?
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Stewart D.
в нём я скала в нём все меня боятся!
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ygcn5c2ty9
Гильермо Мирный
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i.ivanov...russia.dca......
У Абаскаля сегодня день рождения? Чем обусловлен сегодняшний праздник?
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