Мостовой об Абаскале: «Как был ноунеймом для меня, так и останется. У него все хорошо – зарплата вовремя, деньги большие»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой не понимает назначения Гильермо Абаскаля в «Спартак».

«Про Абаскаля я все сказал еще полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своем мнении. У него все хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие.

Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что все здорово и замечательно.

Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так им и останется», – сказал бывший игрок сборной России.

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37 комментариев

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Игорь Пичугин
Я так понимаю это уже не у Моста пластинка заела, а у Спортса.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
"Практически мои деньги зарабатывает гад"
+37
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T622222
Ответ Игорь Пичугин
Я так понимаю это уже не у Моста пластинка заела, а у Спортса.
100% они одно и тоже пишут - День сурка 🤣
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Super Bock
Идеальный мир Мостового - ничего не уметь, не обладать никакими навыками, но чтобы по блату тебя засунули на хлебную должность и на солидную зарплату, а там хоть трава не расти.
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T622222
У него пластинка заела? Одно и тоже даже слова не меняет…
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Андрей Федоров
Ответ T622222
У него пластинка заела? Одно и тоже даже слова не меняет…
Так вопросы наверное одни и те же задают. Ты вот каждый раз по новому отвечаешь на вопрос «как дела?» вот вот
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CSKA_AC Milan
У Царя похоже в телефоне заранее заготовлены шаблоны сообщений, вот он их и скидывает когда к нему обращаются, что-то прокомментировать про тренеров. У меня такие смс-шаблоны в Сименс А52 были.
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Легато
Мостовой, Мостовой never changes
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modano23
Я не понимаю, у журналистов это вид спорта такой, каждый день звонить Мостовому, а потом публиковать эту ерунду? Я уже потихоньку перерастаю ржать с Царя и потихоньку начинаю понимать высказывание Дзюбы про телефон и куда он его засунет 19-ти летнему д…лу))
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Makar Tert
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
"Практически мои деньги зарабатывает гад"
" А я ведь больше него набиваю"
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Rus Donskoy
главное 💰
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Доктор Кто
Спортс хорош уже про эти «теплые» отношения писать! Саня так говорит, как будто Абаскаля вчера назначили, и у него не спросили!
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Древний спартач
Не спрашивайте больше царя об Абаскале . Ответ очевиден и часто повторяется .
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Ызяя
Ответ T622222
У него пластинка заела? Одно и тоже даже слова не меняет…
чуть выше в комментах решили, что пластинку заело не у Мостового , а у Спортса.
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Владимир Дмитриев
а если б Саша не вякал, то про него давным давно бы забыли!
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Игорь Деньгин
его пора проверить на адекватность...
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Амин Чич
Мостовой похож своими высказываниями на посла украины в германии
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Sunnyboy
Абаскалю перед матчами видимо тоже показывают коммента Моска. Вот он и пытается его восхитить великолепной тактико!
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sundance
у меня очередное дежавю
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КБ Сергей
Кто о чём, а Мостовому бы только в чужих карманах порыться. Надоел со своим нытьём.
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dimanchik179
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зависть опасная штука
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DINEDIN
одни дилетанты до посинения спрашивают одно и тоже, другой отвечает, я думаю они уже и вправду поверили в то, что как болванчики повторяют из раза в раз
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Дави На кнопы
Сашка замахнул рюмашку...
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curier
Мостовой прав ноунейма пора менять на тренера
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&_Bishep_&
Болельщики во всей России , независимо от клубных пристрастий просят Спартак : дайте Царю немного порулить . Это просто, очень интересно.
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