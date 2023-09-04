Мостовой об Абаскале: «Как был ноунеймом для меня, так и останется. У него все хорошо – зарплата вовремя, деньги большие»

Александр Мостовой не понимает назначения Гильермо Абаскаля в «Спартак».

«Про Абаскаля я все сказал еще полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своем мнении. У него все хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие.

Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что все здорово и замечательно.

Для меня как был ноунеймом, так им и останется», – сказал бывший игрок сборной России.

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