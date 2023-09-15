Абаскаль о Мозесе и Медине в роли восьмерки: «У Хесуса пробег – по 12 км за матч, нормально? Оба могут давать объем, вступать в отбор, отрабатывать назад»

Гильермо Абаскаль высказался о позициях Виктора Мозеса и Хесуса Медины.

Главный тренер « » сделал это в интервью Sports.ru.

– Объясните, как Мозес стал восьмеркой. На первый взгляд, позиция не под его качества – там нужно давать огромный объем, вступать в отбор и отрабатывать назад.

– Все зависит от того, сколько он владеет мячом. И вообще объем зависит от того, сколько времени ты владеешь мячом. Я считаю, подходит для игры на этой позиции. Не забывайте, что он еще после травмы, но, надеюсь, все будет нормально.

– Я не понимаю вас. Мозес и – изначально вингеры. Как они могут быть восьмерками, если заточены под другое?

– Оба спокойно могут делать то, что вы описали. И давать объем, и вступать в отбор, и отрабатывать назад. У Хесуса пробег – по 12 километров за матч. Нормальный объем?

Кстати, Хесус играл восьмеркой в «Нью-Йорк Сити» при 4-3-3. Просто пока мало тренировался с командой, не хватает взаимопонимания, ему еще нужно время, – объяснил испанец.

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