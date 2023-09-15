Абаскаль о Мозесе и Медине в роли восьмерки: «У Хесуса пробег – по 12 км за матч, нормально? Оба могут давать объем, вступать в отбор, отрабатывать назад»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Виктор Мозес тактика Хесус Медина Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о позициях Виктора Мозеса и Хесуса Медины.

Главный тренер «Спартака» сделал это в интервью Sports.ru.

– Объясните, как Мозес стал восьмеркой. На первый взгляд, позиция не под его качества – там нужно давать огромный объем, вступать в отбор и отрабатывать назад.

– Все зависит от того, сколько он владеет мячом. И вообще объем зависит от того, сколько времени ты владеешь мячом. Я считаю, Виктор подходит для игры на этой позиции. Не забывайте, что он еще после травмы, но, надеюсь, все будет нормально.

– Я не понимаю вас. Мозес и Медина – изначально вингеры. Как они могут быть восьмерками, если заточены под другое?

– Оба спокойно могут делать то, что вы описали. И давать объем, и вступать в отбор, и отрабатывать назад. У Хесуса пробег – по 12 километров за матч. Нормальный объем?

Кстати, Хесус играл восьмеркой в «Нью-Йорк Сити» при 4-3-3. Просто пока мало тренировался с командой, не хватает взаимопонимания, ему еще нужно время, – объяснил испанец.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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9 комментариев

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pav11k
Ответ Aleksey Yashin
"У Хесуса пробег – по 12 километров за матч" А лошадиных сил сколько?
Уже ни одной
+18
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+18
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Aleksey Yashin
"У Хесуса пробег – по 12 километров за матч"

А лошадиных сил сколько?
+5
-1
+4
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Дзюбиньо
Я тоже за 100 минут прохожу 12 км
+4
0
+4
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BaltikaSPb
Абаскаль тренер по легкой атлетике ?
+2
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ericssons
Так у Медины нет качеств, чтобы играть восьмёркой. Он слаб в единоборствах, слабый отбор, разрезающие пасы понизу от него не видел и т.д. Чисто фланговый игрок, а Абаскаль (пока что) слабый тренер. Но думаю через 15 лет это будет сильный тренер.
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sergspartak
Мозес ленивый, скорость уже не та, может на тренировках он норм, но в матче его только форвардом или вингером ставить, т.е. туда где надо бить по воротам и не бегать назад.
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Evgeny Trifonov
а толку от пробега? важна дистанция на спринтах и интенсивность. Вратарь за матч больше 7 "пробегает" можно и до 20 заставить а толку?
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[ADO]
"У Хесуса пробег – по 12 км за матч, нормально?"
Федотов: "Погоди, ты про какого Хесуса говоришь?"
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Семен Клейменов
Ответ Aleksey Yashin
"У Хесуса пробег – по 12 километров за матч" А лошадиных сил сколько?
Тонко)))
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