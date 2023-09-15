Гильермо Абаскаль: «Селихов и Максименко – классные вратари, это не та позиция, которая требует ротации. Сейчас начинаем с нуля – кто лучше, тот и выйдет»

Гильермо Абаскаль высказался о вратарях «Спартака».

Главный тренер «Спартака» сделал это в интервью Sports.ru.

– Вы не меняли Селихова в прошлом сезоне, несмотря на ошибки. Новый сезон в старте начал Максименко. Чем он вас так убедил на сборах и тренировках?

– Решение принималось вместе с тренером вратарей на основе нашего тренировочного процесса.

Вратарям важно чувствовать уверенность. Это не та позиция, которая требует ротации. Селихов и Максименко – классные вратари. Очень сложно сделать выбор, когда оба здоровы, в форме и сконцентрированы. Сейчас мы на пути к стабильности, потому что были травмы, простуды, из-за чего в этом сезоне сыграли уже три вратаря. Сейчас мы начинаем с нуля – кто будет лучше, тот и выйдет.

– Свинов играл из-за проблем со здоровьем Селихова и Максименко?

– Да, но он проводил и следующий матч, потому что с первой игрой справился неплохо. Свинов – молодой вратарь, которому мы доверяем и в которого верим.

Он пропустил тот гол с «Уралом», но там не только его вина, плюс было много хороших спасений. Поэтому он и провел три матча (с «Пари НН» в Кубке и с «Уралом» и «Зенитом» в РПЛ – Sports.ru).

– В последних матчах играл Селихов. Показалось, вы вернулись к схеме, когда он играет в чемпионате, а Максименко – в Кубке. Это не так?

– В Греции, когда хотят сказать нет, делают такое лицо (Абаскаль мимически показывает что-то в духе «понятия не имею» – Sports.ru).

– То есть не вернулись?

– Вы задаете очень много вопросов, – сказал Абаскаль.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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