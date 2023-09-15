Гильермо Абаскаль: «Селихов и Максименко – классные вратари, это не та позиция, которая требует ротации. Сейчас начинаем с нуля – кто лучше, тот и выйдет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Александр Селихов Александр Максименко Илья Свинов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о вратарях «Спартака».

Главный тренер «Спартака» сделал это в интервью Sports.ru.

– Вы не меняли Селихова в прошлом сезоне, несмотря на ошибки. Новый сезон в старте начал Максименко. Чем он вас так убедил на сборах и тренировках?

– Решение принималось вместе с тренером вратарей на основе нашего тренировочного процесса. 

Вратарям важно чувствовать уверенность. Это не та позиция, которая требует ротации. Селихов и Максименко – классные вратари. Очень сложно сделать выбор, когда оба здоровы, в форме и сконцентрированы. Сейчас мы на пути к стабильности, потому что были травмы, простуды, из-за чего в этом сезоне сыграли уже три вратаря. Сейчас мы начинаем с нуля – кто будет лучше, тот и выйдет.

– Свинов играл из-за проблем со здоровьем Селихова и Максименко?

– Да, но он проводил и следующий матч, потому что с первой игрой справился неплохо. Свинов – молодой вратарь, которому мы доверяем и в которого верим. 

Он пропустил тот гол с «Уралом», но там не только его вина, плюс было много хороших спасений. Поэтому он и провел три матча (с «Пари НН» в Кубке и с «Уралом» и «Зенитом» в РПЛ – Sports.ru). 

– В последних матчах играл Селихов. Показалось, вы вернулись к схеме, когда он играет в чемпионате, а Максименко – в Кубке. Это не так?

– В Греции, когда хотят сказать нет, делают такое лицо (Абаскаль мимически показывает что-то в духе «понятия не имею» – Sports.ru). 

– То есть не вернулись?

– Вы задаете очень много вопросов, – сказал Абаскаль.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Свинов десяточку за 3 матча вытащил, охрененный вратарь!
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angry horse
Оба начинали с нуля, а пришли к семи😁
+9
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Bartez1986
у Свинова было много хороших спасений? кроме пенальти, он пропустил все, что летело мимо него
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Murtynya
a Svinov?)
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Marienburg
Как можно называть отличным вратарём склонную к полноте лохматую тушу. Очередной Шунин как клубная легенда с никчемнохй игрой
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Rio de Janeiro
Ответ z3yjyzh29x
Только Селя ! Остальные это посредственные вратари
Селихов тоже не уровень основного Спартака
Вообще, вратарский вопрос у КБ не решён со времён Стипе.Пара хороших сезонов Диканя при Валере не в счёт
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Сергей Риде
Короче, ротация продолжается.
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Recreated
В Греции, кхм, а в других странах как делают?
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Честный контроль
У мясного проекта вообще все вратари всегда ну просто "шедевральные".
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Вячеслав Припузов
Ключевая фраза " когда оба в форме и сконцентрированы", к сожалению это сочетание случаетсв очень редко, ни у кого из них нет стабильности...
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Полосатый Октобус*)
У Максименко было за 100 игр 100 пропущенных.
Вот и весь уровень.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
сейчас в чемпионате нет вратаря с паспортом которого можно пригласить и он бы мог считаться лучшим, нужно определиться кто номер 1 и продать одного сохранив Свинова на лавке, либо приглашать иностранца, который усилит позицию, держать Максименко и Селихова в одной команде на нервяке нет смысла.
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44ndfwwgbr
Ответ Ебздрогыч
Свинов десяточку за 3 матча вытащил, охрененный вратарь!
Он только в одном виноват. Остальные из-за провалов в защите и опорной зоне.
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