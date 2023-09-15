Уткин об интервью Абаскаля Sports.ru: «Он не производит впечатления поплывшего, не выглядит нервным. Но спартаковская публика никогда спокойной не бывает»

Теги Спартак Василий Уткин Sports.ru Виктор Мозес Хесус Медина Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Василий Уткин оценил интервью Гильермо Абаскаля Sports.ru.

«Большое интервью Абаскаля – событие. Sports.ru! Возьми с полки пирожок!

Единственная неудача – на мой взгляд, заголовок («Что происходит со «Спартаком»). Абаскаль отвечает на все вопросы вполне конкретно: и почему Соболев как-то сыграл вингера, и о восхищении Литвиновым, и о том, могут ли Мозес и Медина быть восьмерками…

То есть он как бы все объясняет. До мелочей.  

Но ведь у общественного мнения главный вопрос, главная боль и главный над «Спартаком» смех (в зависимости от симпатий; это две стороны одной сущности) – это метания Абаскаля! Со стороны это привычно считать именно метаниями. Какофония решений. Непонятный матч-менеджмент. На том, что в последние недели Абаскаль «поплыл», практически все сошлись. 

Но он не производит впечатления поплывшего. То есть происходящее Абаскалю представляется нормальным. 

А сам Абаскаль в интервью не выглядит ни импульсивным, ни нервным. А со стороны – выглядит. 

То есть по мнению тренера, со «Спартаком» ничего особенного не происходит. Ни панического, ни хотя бы тревожного. 

Ведь спартаковская публика, его ветераны, его журналисты никогда спокойными не бывают. И спокойствие тренера там, где им видятся гигантские проблемы, вот как может успокоить?)) Только еще паники нагнать», – написал Уткин в телеграм-канале.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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5 комментариев

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saynaraboy
Васятко в чем-то прав
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Никита Самарин
Интервью реально получилось хорошим, стало хоть чуть-чуть понятнее, что происходит в команде и как принимаются решения.
+3
-1
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London-D
Единственные кто поплыл, это все люди, хоть на пол шишки когда-либо имевшие отношение к Спартаку, их просто трясёт что тренером работает не их какой-то кореш, с которым они водочку пили много лет назад, и который мог бы пристроить их в тренерский штаб, а гишпанский ноунейм.
Всякая шобла непонятных Кузьмичёвых, нездоровых Мостовых и Ловчевых, всплывших из небытия Титовых и Аленичевых, и прочие Моры и Бояринцевы.
Желчные, завистливые неудачники, желающие выехать на славе своей фамилии в былые времена, и которые считают себя вестниками правды, промывая мозги доверчивым и экзальтированным болельщикам.
+2
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WelD
Он выглядит понимающим суть всего бардака.
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Сергей Гаряшин
Неделя абаскаля на Спортс началась,сначало всю ленту забили им,сделав каждый вопрос,отдельной новостью,а теперь ещё и реакции пошли,на интервью
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Мукунку хороший
К сожалению с тренера требуют только результат..Как бы ты всё не раскладывал по полкам..
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Сергей Гаряшин
Ответ London-D
Единственные кто поплыл, это все люди, хоть на пол шишки когда-либо имевшие отношение к Спартаку, их просто трясёт что тренером работает не их какой-то кореш, с которым они водочку пили много лет назад, и который мог бы пристроить их в тренерский штаб, а гишпанский ноунейм. Всякая шобла непонятных Кузьмичёвых, нездоровых Мостовых и Ловчевых, всплывших из небытия Титовых и Аленичевых, и прочие Моры и Бояринцевы. Желчные, завистливые неудачники, желающие выехать на славе своей фамилии в былые времена, и которые считают себя вестниками правды, промывая мозги доверчивым и экзальтированным болельщикам.
Ну он же дно,весной было видно,вы сейчас,до нового года сами просить будете,чтоб его уволили,когда он сливать все подряд начнет
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