Уткин об интервью Абаскаля Sports.ru: «Он не производит впечатления поплывшего, не выглядит нервным. Но спартаковская публика никогда спокойной не бывает»

Василий Уткин оценил интервью Гильермо Абаскаля Sports.ru.

«Большое интервью Абаскаля – событие. Sports.ru! Возьми с полки пирожок!

Единственная неудача – на мой взгляд, заголовок («Что происходит со «Спартаком»). Абаскаль отвечает на все вопросы вполне конкретно: и почему как-то сыграл вингера, и о восхищении Литвиновым, и о том, могут ли и быть восьмерками…

То есть он как бы все объясняет. До мелочей.

Но ведь у общественного мнения главный вопрос, главная боль и главный над «Спартаком» смех (в зависимости от симпатий; это две стороны одной сущности) – это метания Абаскаля! Со стороны это привычно считать именно метаниями. Какофония решений. Непонятный матч-менеджмент. На том, что в последние недели «поплыл», практически все сошлись.

Но он не производит впечатления поплывшего. То есть происходящее Абаскалю представляется нормальным.

А сам Абаскаль в интервью не выглядит ни импульсивным, ни нервным. А со стороны – выглядит.

То есть по мнению тренера, со «Спартаком» ничего особенного не происходит. Ни панического, ни хотя бы тревожного.

Ведь спартаковская публика, его ветераны, его журналисты никогда спокойными не бывают. И спокойствие тренера там, где им видятся гигантские проблемы, вот как может успокоить?)) Только еще паники нагнать», – написал в телеграм-канале.

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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