Уткин об интервью Абаскаля Sports.ru: «Он не производит впечатления поплывшего, не выглядит нервным. Но спартаковская публика никогда спокойной не бывает»
Василий Уткин оценил интервью Гильермо Абаскаля Sports.ru.
«Большое интервью Абаскаля – событие. Sports.ru! Возьми с полки пирожок!
Единственная неудача – на мой взгляд, заголовок («Что происходит со «Спартаком»). Абаскаль отвечает на все вопросы вполне конкретно: и почему Соболев как-то сыграл вингера, и о восхищении Литвиновым, и о том, могут ли Мозес и Медина быть восьмерками…
То есть он как бы все объясняет. До мелочей.
Но ведь у общественного мнения главный вопрос, главная боль и главный над «Спартаком» смех (в зависимости от симпатий; это две стороны одной сущности) – это метания Абаскаля! Со стороны это привычно считать именно метаниями. Какофония решений. Непонятный матч-менеджмент. На том, что в последние недели Абаскаль «поплыл», практически все сошлись.
Но он не производит впечатления поплывшего. То есть происходящее Абаскалю представляется нормальным.
А сам Абаскаль в интервью не выглядит ни импульсивным, ни нервным. А со стороны – выглядит.
То есть по мнению тренера, со «Спартаком» ничего особенного не происходит. Ни панического, ни хотя бы тревожного.
Ведь спартаковская публика, его ветераны, его журналисты никогда спокойными не бывают. И спокойствие тренера там, где им видятся гигантские проблемы, вот как может успокоить?)) Только еще паники нагнать», – написал Уткин в телеграм-канале.
Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?
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Всякая шобла непонятных Кузьмичёвых, нездоровых Мостовых и Ловчевых, всплывших из небытия Титовых и Аленичевых, и прочие Моры и Бояринцевы.
Желчные, завистливые неудачники, желающие выехать на славе своей фамилии в былые времена, и которые считают себя вестниками правды, промывая мозги доверчивым и экзальтированным болельщикам.