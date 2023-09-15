Руслан Нигматуллин: «Спартак» неплохо поработал на рынке, Бабич может стать вторым Видичем. Но началась чехарда, Абаскаль запутался»

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Руслан Нигматуллин высоко оценил работу «Спартака» по привлечению новичков.

«Спартак» неплохо поработал на этом трансферном рынке. Теперь у красно-белых очень широкая обойма игроков, набирается на два состава. Но большое количество хороших игроков не всегда приводит к хорошей команде. Сейчас началась чехарда.

У Абаскаля есть много отличных футболистов, но нет одного основного состава. Такое ощущение, что испанец запутался. Он слишком сильно импульсирует и не может спокойно ставить один состав. Ни к чему хорошему подобное не приводит.

Но стоит похвалить две покупки – это Бонгонда и Бабич. Эти ребята с первых же матчей отлично заявили о себе. Тео удивляет всех своим дриблингом, а Срджан – крепкостью и надежностью в защите. Есть надежда, что Бабич станет вторым Видичем. Но до этого еще далеко», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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