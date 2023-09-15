Руслан Нигматуллин: «Спартак» неплохо поработал на рынке, Бабич может стать вторым Видичем. Но началась чехарда, Абаскаль запутался»
Руслан Нигматуллин высоко оценил работу «Спартака» по привлечению новичков.
«Спартак» неплохо поработал на этом трансферном рынке. Теперь у красно-белых очень широкая обойма игроков, набирается на два состава. Но большое количество хороших игроков не всегда приводит к хорошей команде. Сейчас началась чехарда.
У Абаскаля есть много отличных футболистов, но нет одного основного состава. Такое ощущение, что испанец запутался. Он слишком сильно импульсирует и не может спокойно ставить один состав. Ни к чему хорошему подобное не приводит.
Но стоит похвалить две покупки – это Бонгонда и Бабич. Эти ребята с первых же матчей отлично заявили о себе. Тео удивляет всех своим дриблингом, а Срджан – крепкостью и надежностью в защите. Есть надежда, что Бабич станет вторым Видичем. Но до этого еще далеко», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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