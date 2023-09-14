«Абаскаль еще молод. Чтобы работать со взрослыми дядями, нужен опыт». Бояринцев о тренере «Спартака»

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия Сокол Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Денис Бояринцев считает, что Гильермо Абаскаль слишком молод для «Спартака».

«Как тренер Абаскаль еще молод, да и помощники у него без особого опыта. А тут большие игры.

Чтобы работать со взрослыми дядями, определенный опыт нужен. Абаскаль еще не искушен большими победами, командами. «Спартак» для него – первая топ-команда с серьезными задачами.

Иногда он ведет себя странно. Но «Спартак» готов дать карт-бланш, чтобы тренер экспериментировал. Может, это и приведет к чему-то хорошему», – сказал бывший игрок «Спартака» и главный тренер «Сокола».

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20 комментариев

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Камбоджа Иванов
Я слышал, что Нагельсман принял решение закончить с тренерской деятельностью после этих слов Дениса Бояринцева. Люди связанные со Спартаком - это такие особенные люди, конечно.
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+10
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Дмитрий Осипов
Большие игры это выезд к Уралу?)))
+10
-2
+8
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ТТД Бубнова
Ответ Slavnov
Пусть в молодежку базеля едет и там ставит эксперименты
Кому там сдался Бояринцев?
+8
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+6
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Vlad33
Ответ Дмитрий Осипов
Большие игры это выезд к Уралу?)))
Нет,это видимо героическое барахтанье в пердиве с Соколом,вот там то и превращаются в настоящих зубров тренерского цеха.
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Игорь Пичугин
Конкурент у Царя вырисовывается.
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Крэнг
Ну, тут уже высокомерно отзываются в комментариях о тренерской работе Бояринцева в Соколе. Смешно, честно, такое читать. Если вам не нравится высказывание специалиста это одно, совсем другое мешать это с его профессиональной деятельностью. Сокол сейчас очень хорош, это факт.
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mars
Перевертайло? Роберт Евдокимов? Логика у спартаковских ветеранов всегда на уровне
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Spartakus1984
Ну да Абаскаль молод,что бы работать с Пруцевым,Литвиновым,Хусевисем,Классном,Дуарте,Рябчуком,Зиньеоаским,Игнатовым,Мелешеным,Скобелевым,какие это дяди?И как показывает Европейская практика возраст тут и не большой опыт не имеет значения,если человек талантлив.Так что ерунду сказал Бояринцев
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Nogoi89
Ну, это лучшее высказывания года по поводу Абаскаля. Дальше конкурс можно сворачивать.
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Гладиатор911
С таким хозяином кого не поставь, лучше не будет.
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Строган Колянов
А ведь можно было вынести в заголовок и последнюю фразу..
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Vlad33
Нет,это видимо героическое барахтанье в пердиве с Соколом,вот там то и превращаются в настоящих зубров тренерского цеха.
с пивом и семечками!
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MikGera
Ответ Slavnov
а кому тут сдался бабаскаль?
А кому тут слался такой «болельщик»?
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Spartakus1984
Ответ Константин Капалкин
Абаскалю нужен опыт
Опыт Бояринцева?))
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