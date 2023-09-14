«Абаскаль еще молод. Чтобы работать со взрослыми дядями, нужен опыт». Бояринцев о тренере «Спартака»

Денис Бояринцев считает, что Гильермо Абаскаль слишком молод для «Спартака».

«Как тренер Абаскаль еще молод, да и помощники у него без особого опыта. А тут большие игры.

Чтобы работать со взрослыми дядями, определенный опыт нужен. Абаскаль еще не искушен большими победами, командами. «Спартак» для него – первая топ-команда с серьезными задачами.

Иногда он ведет себя странно. Но «Спартак» готов дать карт-бланш, чтобы тренер экспериментировал. Может, это и приведет к чему-то хорошему», – сказал бывший игрок « » и главный тренер « ».

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