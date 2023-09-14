«Спартак» интересовался форвардом «Фламенго» Педро, но отложил трансфер. Красно-белые могут купить игрока зимой

Теги Спартак Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Педро Абреу Спорт-Экспресс Футбол

«Спартаку» интересен Педро Абреу.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб пытался купить нападающего «Фламенго» в летнее трансферное окно. Красно-белые следили за игрой футболиста и пытались узнать о возможных условиях трансфера, но в последний момент отложили идею подписания игрока.

Есть вероятность, что «Спартак» вернется к кандидатуре Педро в зимнее трансферное окно.

Бразильский нападающий выступает за «Фламенго» с 2020 года. В составе этой команды он провел 199 матчей и забил 94 гола. 

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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19 комментариев

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Женька Овомоела
Я так понимаю они им интересовались чтобы когда тот перейдёт в Зенит - поднять вой о заговоре?)
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Prise
Он у Зенита на карандаше, алло)
+13
-3
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Дмитрий9779
Зенит предлагал Фламенго обменять Вендела на Педро,когда тот хотел к ним перейти,т е сумма сделки порядка 25-30 млн.
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Данко Лазович
Педро Роша надеюсь?)
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-2
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Супермегапро по футболу
Как то нам с Педрами не везет)
+3
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Пикачу82
Верится с трудом, он на маркете за 22 ляма висит, бразилы его дешевле тридцатки не отдадут
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Кирилл.С-Пб
Спартак отложил Педро... Звучит 🤣
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No Comment
Спартаку надо что-то делать, чтобы не оказаться в первой лиге
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RAMIK
В сборной выглядит как шлак, а его стоимость и личка слишком высока. Думаю это утка.
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SP M
Как всё было на самом деле...
Эш по матч-тв посмотрел Фламенго - Сан-Пауло, на трансфермаркете глянул стоимость Педро Абреу и пошёл спать)
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Барыга блинами
Что-то плохие ассоциации с именем Педро… Да еще и бразилец. Ладно бы испанец)
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Геннадий Киселев
В Бразилии много донов Педров. Как бы не ошибиться в выборе, в очередной раз.
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okkervil
Да мало ли их в Бразилии, Педров !
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Виталик Украинский
Спартак интересуется, но отложил трансфер до зимы чтобы выяснить:
1. Этот Педро не тот ли Роша?
2. Нет ли у Зенита права первоочередного выкупа?
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