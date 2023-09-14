«Спартак» интересовался форвардом «Фламенго» Педро, но отложил трансфер. Красно-белые могут купить игрока зимой
«Спартаку» интересен Педро Абреу.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб пытался купить нападающего «Фламенго» в летнее трансферное окно. Красно-белые следили за игрой футболиста и пытались узнать о возможных условиях трансфера, но в последний момент отложили идею подписания игрока.
Есть вероятность, что «Спартак» вернется к кандидатуре Педро в зимнее трансферное окно.
Бразильский нападающий выступает за «Фламенго» с 2020 года. В составе этой команды он провел 199 матчей и забил 94 гола.
Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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Эш по матч-тв посмотрел Фламенго - Сан-Пауло, на трансфермаркете глянул стоимость Педро Абреу и пошёл спать)
1. Этот Педро не тот ли Роша?
2. Нет ли у Зенита права первоочередного выкупа?