«Спартак» интересовался форвардом «Фламенго» Педро, но отложил трансфер. Красно-белые могут купить игрока зимой

«Спартаку» интересен Педро Абреу.

По информации « », московский клуб пытался купить нападающего « » в летнее трансферное окно. Красно-белые следили за игрой футболиста и пытались узнать о возможных условиях трансфера, но в последний момент отложили идею подписания игрока.

Есть вероятность, что « » вернется к кандидатуре в зимнее трансферное окно.

Бразильский нападающий выступает за «Фламенго» с 2020 года. В составе этой команды он провел 199 матчей и забил 94 гола.

Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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