Мартино о том, что Месси отдал повязку экс-капитану «Майами» на церемонии награждения Кубка лиг: «Вот почему его называют лучшим в мире – не только из-за действий на поле»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Деандре Йедлин Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майми» похвалил Лионеля Месси за великодушие.

После победы над «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг (1:1, по пенальти – 10:9) аргентинец, ставший капитаном «Интера» после прихода в клуб, на время церемонии награждения отдал повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном большую часть сезона.

«Он не первый раз делает подобный жест. Вот почему его называют лучшим футболистом мира – не только из-за действий на поле.

То же самое происходит на тренировках: он и Альба собирают молодых игроков, чтобы объяснить, как работать, какие у нас цели. Это действительно помогает команде», – сказал Херардо Мартино.

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11 комментариев

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Алексей Ильин
Грамотная работа на контрасте. Один расстроился, что ему мвп финала не дали, после этого второй отдает повязку и кубок в руки партнеру. Все ооч грамотно в команде Месси продумано.
+16
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+12
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Tydeus
Ответ А. Мостовой
Лучшим его называют из-за купленного ЧМ. Но настоящие фанаты понимают что до уровня Роналду ему все еще далеко...
2014-й ЧМ тоже был купленным, где Аргентина в финал вышла?))
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Barsa! bolshe chem klub
На данный момент, Лео просто выполняет побочные квесты.
Величайший когда-либо ходивший по футбольному полю.
Не знаю сколько ещё времени должно пройти, чтобы родился ему подобный!
Просто гений...
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Altim
А сам Мартино не может объяснить игрокам как работать?)
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Отец Абду
Ответ А. Мостовой
Лучшим его называют из-за купленного ЧМ. Но настоящие фанаты понимают что до уровня Роналду ему все еще далеко...
Зачем ему низко спускаться до уровня Роналду?:)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ А. Мостовой
Лучшим его называют из-за купленного ЧМ. Но настоящие фанаты понимают что до уровня Роналду ему все еще далеко...
извините, вот вы и вами подобные говорите купленный чемпионат мира...

а где можно купить чемпионат мира?
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Евгений Шазиев
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Каталонские ценности. Игроки поработавшие с Барсой привносят уникальную философию.
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Мукунку хороший
А ещё он кашку манную ест с пенкой.. и бабушек через дорогу переводит))
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Евгений Шазиев
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Ответ А. Мостовой
Лучшим его называют из-за купленного ЧМ. Но настоящие фанаты понимают что до уровня Роналду ему все еще далеко...
Это сарказм же?)
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Евгений Шазиев
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
извините, вот вы и вами подобные говорите купленный чемпионат мира... а где можно купить чемпионат мира?
На Авито, по всей видимости.)
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