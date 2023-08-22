Мартино о том, что Месси отдал повязку экс-капитану «Майами» на церемонии награждения Кубка лиг: «Вот почему его называют лучшим в мире – не только из-за действий на поле»
Тренер «Интер Майми» похвалил Лионеля Месси за великодушие.
После победы над «Нэшвиллом» в финале Кубка лиг (1:1, по пенальти – 10:9) аргентинец, ставший капитаном «Интера» после прихода в клуб, на время церемонии награждения отдал повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном большую часть сезона.
«Он не первый раз делает подобный жест. Вот почему его называют лучшим футболистом мира – не только из-за действий на поле.
То же самое происходит на тренировках: он и Альба собирают молодых игроков, чтобы объяснить, как работать, какие у нас цели. Это действительно помогает команде», – сказал Херардо Мартино.
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Величайший когда-либо ходивший по футбольному полю.
Не знаю сколько ещё времени должно пройти, чтобы родился ему подобный!
Просто гений...
а где можно купить чемпионат мира?