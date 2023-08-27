Мартино об очередном голе Месси за «Интер»: «Это уже не удивляет. Команда должна быть стабильной без Лео»

Херардо Мартино не удивлен очередному голу Лионеля Месси за «Интер Майами».

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над « » (2:0).

Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й минуте.

О голе Месси

«Это меня уже не удивляет».

О Месси в запасе

«Я чувствовал, что это матч подходит для того, чтобы он сделал перерыв, и Лео согласился. Он много сыграл в этом месяце, то, что он сыграл сегодня 30 минут, поможет ему восстановиться.

И он, и Бускетс очень устали. Форма Лео становится лучше, он все лучше и лучше чувствует себя в концовках матчей».

Об отъезде Месси в сборную Аргентины в сентябре

«Думаю, что важно очень сильно ценить эту победу, потому что это то, к чему нам придется привыкнуть, ведь Месси будет уезжать в сборную. В этом году он пропустит как минимум три игры, то же самое произойдет и в следующем году. Команда должна оставаться стабильной, когда Месси уезжает», – сказал тренер « ».

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