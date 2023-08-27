Мартино об очередном голе Месси за «Интер»: «Это уже не удивляет. Команда должна быть стабильной без Лео»
Херардо Мартино не удивлен очередному голу Лионеля Месси за «Интер Майами».
Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).
Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й минуте.
О голе Месси
«Это меня уже не удивляет».
О Месси в запасе
«Я чувствовал, что это матч подходит для того, чтобы он сделал перерыв, и Лео согласился. Он много сыграл в этом месяце, то, что он сыграл сегодня 30 минут, поможет ему восстановиться.
И он, и Бускетс очень устали. Форма Лео становится лучше, он все лучше и лучше чувствует себя в концовках матчей».
Об отъезде Месси в сборную Аргентины в сентябре
«Думаю, что важно очень сильно ценить эту победу, потому что это то, к чему нам придется привыкнуть, ведь Месси будет уезжать в сборную. В этом году он пропустит как минимум три игры, то же самое произойдет и в следующем году. Команда должна оставаться стабильной, когда Месси уезжает», – сказал тренер «Интер Майами».
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1 ЛЧ
1 Пушкаш
1 УЕФА бест
2 голевых передач в ЛЧ
5 хетриков
11 голов в ЛЧ
31 голов за карьеру
Что нуждается Роналду чтобы сравнится с Месси:
1 ЧМ
1 Голден бой
1 Олимпиада
3 ЗМ
2 ФИФА зе бест
2 Лаурес спростмен года
2 Европейских ЗБ
2 ЗМ от ЧМ
2 Континентальных ЗМ( Копа Америка/ ЕВРО)
3 штрафных голов
3 гол сезона в ЛЧ
4 Лучший игрок Лиг топ -5
5 Лучший плеймейкер года IFFHS
5 голов в ЧМ
6 ассситов в ЧМ
5 голов в плей офф ЧМ
10 трофеев
14 голов в финалах
13 ассистов в финалах
121 ассистов за карьеру
И да, Месси велик без МЛС и его рекордов, и даже без ЧМ он велик).
И не лень же вам заниматься подобным