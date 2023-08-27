Мартино об очередном голе Месси за «Интер»: «Это уже не удивляет. Команда должна быть стабильной без Лео»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино не удивлен очередному голу Лионеля Месси за «Интер Майами».

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). 

Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах. Лео вышел на замену на 60-й минуте и забил второй гол «Интера» на 89-й минуте.

О голе Месси

«Это меня уже не удивляет».

О Месси в запасе

«Я чувствовал, что это матч подходит для того, чтобы он сделал перерыв, и Лео согласился. Он много сыграл в этом месяце, то, что он сыграл сегодня 30 минут, поможет ему восстановиться.

И он, и Бускетс очень устали. Форма Лео становится лучше, он все лучше и лучше чувствует себя в концовках матчей».

Об отъезде Месси в сборную Аргентины в сентябре

«Думаю, что важно очень сильно ценить эту победу, потому что это то, к чему нам придется привыкнуть, ведь Месси будет уезжать в сборную. В этом году он пропустит как минимум три игры, то же самое произойдет и в следующем году. Команда должна оставаться стабильной, когда Месси уезжает», – сказал тренер «Интер Майами».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Один замкнул в пустые с двух метров и другой замкнул в пустые с двух метров, но есть нюанс :)
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Ромашка забыл упомянуть дворовых игроков Нидерландов вроде ван Дейка, де Йонга.. которых Месси одной передачей убрал, ну и не забываем про дворового стомиллионного защитника из Хорватии, который играет в сильнейшем клубе мира.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Красиво все сделал в этой атаке, принял мяч, убрал защитника, разрезал всю оборону, отдав мяч на партнера и партнер здорово выкатил на пустые.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ничего себе, Лео будет играть за сборную в сентябре? Вроде писали, что он возьмет паузу до Кубка Америки-2024. Если хочет играть в отборе на ЧМ, значит и на самом ЧМ-2026 можем увидеть его.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ганнибал Лектер
Ответ Роман
Комментарий скрыт
А когда чувак в одной лиге за матч забивает три мяча с 3 метров, загубив при этом куча моментов, это дворовая лига или другое?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
clausevenzzz
Что нуждается Месси чтобы сравнится с Роналду:
1 ЛЧ
1 Пушкаш
1 УЕФА бест
2 голевых передач в ЛЧ
5 хетриков
11 голов в ЛЧ
31 голов за карьеру
Что нуждается Роналду чтобы сравнится с Месси:
1 ЧМ
1 Голден бой
1 Олимпиада
3 ЗМ
2 ФИФА зе бест
2 Лаурес спростмен года
2 Европейских ЗБ
2 ЗМ от ЧМ
2 Континентальных ЗМ( Копа Америка/ ЕВРО)
3 штрафных голов
3 гол сезона в ЛЧ
4 Лучший игрок Лиг топ -5
5 Лучший плеймейкер года IFFHS
5 голов в ЧМ
6 ассситов в ЧМ
5 голов в плей офф ЧМ
10 трофеев
14 голов в финалах
13 ассистов в финалах
121 ассистов за карьеру
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Снегирёв
На месте Мартино я бы подметил не сам факт гола, а акцентировал бы внимание на предголевой. Это рисунок Величайшего.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ганнибал Лектер
Ответ Роман
Отличие мессифилов в том, что они смотрят и бедуиновую лигу и лигу работников Макдональдс. И воздвигаете своего пешего короля в ранг великих. И это безумие. Он ххххх сядет на поле, его фанаты будут кричать об очередном рекорде.
Я мессифил и не видел только пока ни одной игры Роналду в этом сезоне. По поводу смотреть сложно судить, Месси играет в максимально неудобное время для российской аудитории европейской части, но тем не менее, даже ночью вижу хейтерские коменты.
И да, Месси велик без МЛС и его рекордов, и даже без ЧМ он велик).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Света Володько
Ответ VERBLYUD
Ничего себе, Лео будет играть за сборную в сентябре? Вроде писали, что он возьмет паузу до Кубка Америки-2024. Если хочет играть в отборе на ЧМ, значит и на самом ЧМ-2026 можем увидеть его.
каким образом отбор и участие в ЧМ приравниваются? Эти отборы будут почти вплоть до самого ЧМ, очевидно же, что он будет участвовать в них пока его будут вызывать и пока не завершит карьеру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrWillSee
Ответ corazón blanco
Красиво все сделал в этой атаке, принял мяч, убрал защитника, разрезал всю оборону, отдав мяч на партнера и партнер здорово выкатил на пустые.
А до этого ты видел какой мяч Альба обработал? Причем обработка сразу стала пасом одновременно - я считаю в этой атаке именно это действие самое космическое
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Это дворовая лига вынесла Португалию в 2014 с чемпионата мира)))) те Португалия в группе с США и Ганной вылетела домой ,кто тогда Португалия ,детишки во главе с главным пупсиком ?)))) США регулярно играет в 1/8 Чм ,а бедуины получают 5 от России ))) уровень однако )) это как Роналду с Литвой и Люксембургом прям королева футбола ,а на всех ЧМ приходится трусишки коричневого цвета менять и плакать ))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Снегирёв
Ответ clausevenzzz
Что нуждается Месси чтобы сравнится с Роналду: 1 ЛЧ 1 Пушкаш 1 УЕФА бест 2 голевых передач в ЛЧ 5 хетриков 11 голов в ЛЧ 31 голов за карьеру Что нуждается Роналду чтобы сравнится с Месси: 1 ЧМ 1 Голден бой 1 Олимпиада 3 ЗМ 2 ФИФА зе бест 2 Лаурес спростмен года 2 Европейских ЗБ 2 ЗМ от ЧМ 2 Континентальных ЗМ( Копа Америка/ ЕВРО) 3 штрафных голов 3 гол сезона в ЛЧ 4 Лучший игрок Лиг топ -5 5 Лучший плеймейкер года IFFHS 5 голов в ЧМ 6 ассситов в ЧМ 5 голов в плей офф ЧМ 10 трофеев 14 голов в финалах 13 ассистов в финалах 121 ассистов за карьеру
«В чем нуждается»; сравниТЬСЯ.
И не лень же вам заниматься подобным
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
да ладно Мартино, в себя поверил что-ли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
majestic1980
Она и была стабильно на последнем месте до него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrWillSee
Ответ VERBLYUD
Ничего себе, Лео будет играть за сборную в сентябре? Вроде писали, что он возьмет паузу до Кубка Америки-2024. Если хочет играть в отборе на ЧМ, значит и на самом ЧМ-2026 можем увидеть его.
Понятно, что он под этот ЧМ и поехал туда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
Ответ clausevenzzz
Что нуждается Месси чтобы сравнится с Роналду: 1 ЛЧ 1 Пушкаш 1 УЕФА бест 2 голевых передач в ЛЧ 5 хетриков 11 голов в ЛЧ 31 голов за карьеру Что нуждается Роналду чтобы сравнится с Месси: 1 ЧМ 1 Голден бой 1 Олимпиада 3 ЗМ 2 ФИФА зе бест 2 Лаурес спростмен года 2 Европейских ЗБ 2 ЗМ от ЧМ 2 Континентальных ЗМ( Копа Америка/ ЕВРО) 3 штрафных голов 3 гол сезона в ЛЧ 4 Лучший игрок Лиг топ -5 5 Лучший плеймейкер года IFFHS 5 голов в ЧМ 6 ассситов в ЧМ 5 голов в плей офф ЧМ 10 трофеев 14 голов в финалах 13 ассистов в финалах 121 ассистов за карьеру
+ 3 гола +2 на юношеском чемпионате мира до 21 года где Месси стал чемпионом мира, + 3 мяча на олимпиаде + 3 ассиста где Месси стал чемпионом олимпийских игр.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий