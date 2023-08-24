Месси может начать игру с «Нью-Йорком» в запасе: «Лео достигает своего физического предела»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси может начать следующий матч в запасе.

«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» 27 августа. 24-го форвард целиком провел игру против «Цинциннати», завершившуюся победой в серии пенальти.

«Нужно учитывать большое количество матчей, которые мы провели за 45-50 дней. Лео и многие другие футболисты достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы начнем оценивать, как мне подойти к следующим трем играм», – заявил главный тренер «Интера».

Со статистикой 36-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Robert Oganyan
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Откуда у этого персонажа 43к рейтинга? Как не увижу его комментарии - уровень смысловой нагрузки как будто пишет восьмилетка. Причем этот бред не только на футбольных ветках
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Экспертное мнение
Это правильно. Турнирные задачи по сути выполнены, трофей взят, в финал кубка вышли. МЛС непринципиально в этом сезоне, выбраться из последнего места в зону плей-офф почти нереально. Нужно забирать второй кубок и сезон можно назвать шикарным.
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alexis2020
Ответ Robert Oganyan
Откуда у этого персонажа 43к рейтинга? Как не увижу его комментарии - уровень смысловой нагрузки как будто пишет восьмилетка. Причем этот бред не только на футбольных ветках
Фаны Роналду и Алонсо его плюсуют
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Михо
Это как он сам решит)
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Robert Oganyan
Откуда у этого персонажа 43к рейтинга? Как не увижу его комментарии - уровень смысловой нагрузки как будто пишет восьмилетка. Причем этот бред не только на футбольных ветках
На ветке Реала отрабатывает со своими единомышленниками. Им лишь бы свою злость на околобарселонские ветки излить и без разницы что болтают
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Бекболат Тұяқ
Ответ Экспертное мнение
Это правильно. Турнирные задачи по сути выполнены, трофей взят, в финал кубка вышли. МЛС непринципиально в этом сезоне, выбраться из последнего места в зону плей-офф почти нереально. Нужно забирать второй кубок и сезон можно назвать шикарным.
можно попасть в 9 место, до него еще 14 очков в 11 матчах вроде, тогда интер будет играть матчи квалификаций против 8 место и 9,8 место другого дивизиона за выход в плей офф
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Великий Алонсо
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скажите пожалуйста, 10 голов и 3 ассиста...

8 матчей...
какой 25 летний игрок это сделал?
в мире есть такой на этот момент????

не языком балаболить нужно, или пальцами щелкать по монитору всякую чушь, а смотреть статистику.
а она говорит что даже в 36 Месси лучший
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Олег
Ответ Robert Oganyan
Откуда у этого персонажа 43к рейтинга? Как не увижу его комментарии - уровень смысловой нагрузки как будто пишет восьмилетка. Причем этот бред не только на футбольных ветках
Да больной он.И вполне возможно не только мозгами. Физический инвалид,сутками сидящий дома.Бывает
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Budabuda
Ответ Robert Oganyan
Откуда у этого персонажа 43к рейтинга? Как не увижу его комментарии - уровень смысловой нагрузки как будто пишет восьмилетка. Причем этот бред не только на футбольных ветках
зачем вообще на таких реагировать. он живёт только за счёт реакций на свои высеры. если будет игнор, то ему просто будет не интересно писать и он уйдёт.
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Ярик01
Ответ Robert Oganyan
Откуда у этого персонажа 43к рейтинга? Как не увижу его комментарии - уровень смысловой нагрузки как будто пишет восьмилетка. Причем этот бред не только на футбольных ветках
Взаимная мастурбация с единомышленниками на правильных новостях
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