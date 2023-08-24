Месси может начать игру с «Нью-Йорком» в запасе: «Лео достигает своего физического предела»

Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси может начать следующий матч в запасе.

«Интер Майами» встретится с «Нью-Йорк Ред Буллс» 27 августа. 24-го форвард целиком провел игру против «Цинциннати», завершившуюся победой в серии пенальти.

«Нужно учитывать большое количество матчей, которые мы провели за 45-50 дней. Лео и многие другие футболисты достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы начнем оценивать, как мне подойти к следующим трем играм», – заявил главный тренер «Интера».

Со статистикой 36-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

Месси затащил «Интер» во второй финал подряд – с ассистом на 90+7! Камбэкнули с 0:2 против лидера МЛС

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку