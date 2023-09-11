«Месси – знаменосец, протагонист, а мы актеры второго плана, получающие удовольствие. С ним мы способны выиграть любой матч». Мартино о форварде «Интер Майами»

Теги МЛС Канзас-Сити Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Эквадора по футболу Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино описал влияние Лионеля Месси на «Интер Майами».

«Мы знаем, что становимся сильнее, когда он на поле, что мы способны выиграть любой матч. И усердно работающим партнерам лучшего футболиста в мире приятно знать, что они способны выиграть и без него.

У нас есть знаменосец – Лео, но если в какой-то момент мы должны поддержать его в трудной ситуации, мы сделаем это. Он протагонист, а мы актеры второго плана, которые получают удовольствие.

То, что Месси сделал в пятницу (со штрафного забил Эквадору за сборную Аргентины – Sports.ru), стало не фильмом Голливуда и не фильмом Майами, а фильмом Буэнос-Айреса.

Он все тот же, в какой бы футболке ни играл. Он делает одно и то же уже 20 лет», – сказал главный тренер «Интер Майами» после победы его команды над «Канзас-Сити» (3:2).

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45 комментариев

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AnMe
Как-то «кринжово» звучит.
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Glukinho
Ответ Alex
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собственные ценности объявляют всеобщими как раз черти
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ML26
У таких «людей» вообще никакого самоуважения к себе нет. Возвели в ранг святых такого же смертного спортсмена, как и они 🤦🏻‍♂️

Идолопоклонство никогда не было чем-то хорошим. Сосредоточитесь лучше на себе, друзья
+19
-4
+15
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Vovker
Ответ Alex
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ты как из палаты выбрался? а ну обратно, быстро, пока санитаров не позвали...
+10
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Adeen
Ответ Djeday
Где был знаменосец при 2-8 с Баварией, и в остальных 3 подряд позорных вылетах из ЛЧ? Или команда выигрывает-Лео знаменосец, команда проигрывает-он ни в чём не виноват?
Теперь ты немного больше понимаешь, как работает религия:)
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koshaus
Ответ Alex
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Судимый, за создание фейковых детских фондов по уводу бабла от налогов, не может быть знаменосцем для всех здравых мужиков с нормальными ценностями. Он может быть знаменосцем лишь для таких же мошенников и воров, как он сам. Это же элементарно.
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Dmitriy Korchagin
Гном - наш общий знаменосец, он один ☝🏻 Миссия! ) сколько можно потакать уже!?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Alex
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У тебя какая-то каша в голове.
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Денис Давыдов
секта.
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koshaus
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мартино всегда подчинялся Месси. Если вспомнить, что именно Лео и назначил его главным тренером Барсы, то все сходится
Позже, на ЧМ22 Мартино, будучи тренером сб.Мексики, слил матч Аргентине, которой после поражения от СА нельзя было терять очки. Теперь они вместе с карланом рубят бабло в МЛС. Шарлатаны мерзкие.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Злобный Конь
Да,кстати. Тоже об этом неоднократно писал.
Месси его специально в Мексику тренером назначил. Всё просчитал заранее. Не то что глупенький Кришти.
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Доброжелатель98
Ответ Artem Piatkov
Опять полируют ему Вот у кого в контракте прописано
06.09.2023, 12:12
В этом году Месси определённо насобирал плюсов в копилку. Уже то как он тащил команду в ЧМ дорогого стоит.
Отмечу, что приз лучшему игроку, а не лучшему бомбардиру. По сумме факторов Месси как мне кажется наиболее заслуживает именно в этом году... Узнаешь, протон?.. 😀🤭..
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Доброжелатель98
Ответ Djeday
Где был знаменосец при 2-8 с Баварией, и в остальных 3 подряд позорных вылетах из ЛЧ? Или команда выигрывает-Лео знаменосец, команда проигрывает-он ни в чём не виноват?
Баварии не зазорно проигрывать в год короны. Марокко, Лионам, Аяксам и Порту - куда позорнее.. 🤭..
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Adeen
Теперь ты немного больше понимаешь, как работает религия:)
Ты наверное говоришь о религиях абсолютно непонимая ничего о них, основываясь на каких то мнениях или же убеждениях, верхушки постиндустриального общества, где главенство занимает потребление и производство и свобода абсолютно любого поведения и аморальности если это приносит доход верхушке и власти имущей. Допустим в моей религии говорится о том и я в этом искренне убеждён что и благое и не благое от Всевышнего, и для нас Всевышний это в первую очередь создатель и повелитель всего на земле благодаря которому все процессы во вселенной определённы в своём порядке и имеет уравновешеный оборот., Вся жизнь человека это однобокие процессы, детство юность, любовь, семья, работа, дом, власть, богатство или бедность были и будут даже через 1000 лет если человечество не исчезнет до этого срока, остальные подручные предметы так или иначе появляются или исчезают со временем, на эти вопросы не нужно Божье наставление. В Исламе есть несколько запретов, запрещается употреблять в пищу все что именно тебе вредить любой вид товара помутняющих разум выводящий тебя из трезвого ума, нельзя наносить ущерб имуществу другого человека и его жизни, нельзя оскарбоять честь других людей. Но я прошёлся только по некоторым вопросам, Религии если ты говоришь не как обычный нуб, отвечают на миллионы вопросов и дают тебе чёткое определение жизни, это бескрайние поля знаний. Вы очень зря обобщаете благодарность футболисту и Религию, советую вам углубляться в тему разговора а не нести ахинею по паре тройке фактов найденных где то когда то, потешая таких же псевдоходячих "Google" которые знают практически все по чуть чуть, но толком ничего не знают в какой то конкретной теме. Это все равно что говорить я выучил английский будучи обычным beginer
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Профессор из Кобхэма
Ответ ML26
У таких «людей» вообще никакого самоуважения к себе нет. Возвели в ранг святых такого же смертного спортсмена, как и они 🤦🏻‍♂️ Идолопоклонство никогда не было чем-то хорошим. Сосредоточитесь лучше на себе, друзья
С Марадоной было тоже самое. Или с Че Геварой.
Стандартная эмоциональная привязанность латиносов к своим героям.
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Velirpa
как фанат k-pop, могу сказать, что даже в Корее так не говорят про айдолов, это - секта какая-то стремная.
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Кую коней
Зачем нам знать мнение Херардо "прости господи" Мартино о Лионеле "халявщике" Месси?
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Djeday
Где был знаменосец при 2-8 с Баварией, и в остальных 3 подряд позорных вылетах из ЛЧ? Или команда выигрывает-Лео знаменосец, команда проигрывает-он ни в чём не виноват?
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Профессор из Кобхэма
Ответ Artem Piatkov
Опять полируют ему Вот у кого в контракте прописано
Зачем какие-то контракты, если все и так знают, что Месси лучший в истории?
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Groznyi2024
Язык до желудка достал
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Ruscello
Ответ ML26
У таких «людей» вообще никакого самоуважения к себе нет. Возвели в ранг святых такого же смертного спортсмена, как и они 🤦🏻‍♂️ Идолопоклонство никогда не было чем-то хорошим. Сосредоточитесь лучше на себе, друзья
Там не на чем сосредотачиваться, он оправдание всех неудач. Живое воплощение ИХ достижений. "Знаменосец!" :)
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The Highlander
Ответ Профессор из Кобхэма
С Марадоной было тоже самое. Или с Че Геварой. Стандартная эмоциональная привязанность латиносов к своим героям.
У мен такая привязанность была к Дзюбе. Еле закрыл этот незавершенный гештальт.
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Ответ Velirpa
как фанат k-pop, могу сказать, что даже в Корее так не говорят про айдолов, это - секта какая-то стремная.
Что за глупое сравнение мужика Месси и женоподобных мальчиков, которые часто кончают с собой? Это разные культуры, разные по времени продолжительности карьеры и влияния на общество
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