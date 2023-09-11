«Месси – знаменосец, протагонист, а мы актеры второго плана, получающие удовольствие. С ним мы способны выиграть любой матч». Мартино о форварде «Интер Майами»

Херардо Мартино описал влияние Лионеля Месси на «Интер Майами».

«Мы знаем, что становимся сильнее, когда он на поле, что мы способны выиграть любой матч. И усердно работающим партнерам лучшего футболиста в мире приятно знать, что они способны выиграть и без него.

У нас есть знаменосец – Лео, но если в какой-то момент мы должны поддержать его в трудной ситуации, мы сделаем это. Он протагонист, а мы актеры второго плана, которые получают удовольствие.

То, что сделал в пятницу (со штрафного забил за сборную – Sports.ru), стало не фильмом Голливуда и не фильмом Майами, а фильмом Буэнос-Айреса.

Он все тот же, в какой бы футболке ни играл. Он делает одно и то же уже 20 лет», – сказал главный тренер « » после победы его команды над « » (3:2).

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