«Месси – знаменосец, протагонист, а мы актеры второго плана, получающие удовольствие. С ним мы способны выиграть любой матч». Мартино о форварде «Интер Майами»
Херардо Мартино описал влияние Лионеля Месси на «Интер Майами».
«Мы знаем, что становимся сильнее, когда он на поле, что мы способны выиграть любой матч. И усердно работающим партнерам лучшего футболиста в мире приятно знать, что они способны выиграть и без него.
У нас есть знаменосец – Лео, но если в какой-то момент мы должны поддержать его в трудной ситуации, мы сделаем это. Он протагонист, а мы актеры второго плана, которые получают удовольствие.
То, что Месси сделал в пятницу (со штрафного забил Эквадору за сборную Аргентины – Sports.ru), стало не фильмом Голливуда и не фильмом Майами, а фильмом Буэнос-Айреса.
Он все тот же, в какой бы футболке ни играл. Он делает одно и то же уже 20 лет», – сказал главный тренер «Интер Майами» после победы его команды над «Канзас-Сити» (3:2).
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В этом году Месси определённо насобирал плюсов в копилку. Уже то как он тащил команду в ЧМ дорогого стоит.
Отмечу, что приз лучшему игроку, а не лучшему бомбардиру. По сумме факторов Месси как мне кажется наиболее заслуживает именно в этом году... Узнаешь, протон?.. 😀🤭..
Стандартная эмоциональная привязанность латиносов к своим героям.