Тренер «Интер Майами»: «Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И благодаря лучшему игроку в мире»

Тренер «Интер Майами» прокомментировал выход в финал Открытого кубка США.

«Интер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+7 минуте, а затем вышел в финал благодаря победе в серии пенальти – 5:4.

«Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это «интенсивность». Подобная ситуация порождает волнение. Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире.

Я по-прежнему сохраняю те же ожидания, что и раньше. Хочу продолжать проходить этапы так, как мы можем. Мне бы хотелось, чтобы в будущем команда могла играть лучше. Но это сложно, когда ты не можешь тренироваться, а должен отдыхать», – пояснил Херардо Мартино.

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