Тренер «Интер Майами»: «Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И благодаря лучшему игроку в мире»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» прокомментировал выход в финал Открытого кубка США.

«Интер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+7 минуте, а затем вышел в финал благодаря победе в серии пенальти – 5:4.

«Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это «интенсивность». Подобная ситуация порождает волнение. Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире.

Я по-прежнему сохраняю те же ожидания, что и раньше. Хочу продолжать проходить этапы так, как мы можем. Мне бы хотелось, чтобы в будущем команда могла играть лучше. Но это сложно, когда ты не можешь тренироваться, а должен отдыхать», – пояснил Херардо Мартино.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Лео делает разницу и еще его магия заключается еще в том, что он делает игроков которые он окружает лучше.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
В МЛС отдохнёте.
Какой смысл там надрываться с таким отставанием
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Ответ milya ololo
Комментарий скрыт
Слон и Стиль это какие-то зэки?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ corazón blanco
Лео делает разницу и еще его магия заключается еще в том, что он делает игроков которые он окружает лучше.
Месси ещё и соперников делает лучше. При пиковом Месси был пиковый Реал...)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
В Млс у Интера все настолько плохо, что нужно идти по графику 2,5 очка за игру что бы выйти в ПО. Тяжело делать прогнозы с таким качеством игры, но интерес большой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zamzam
По сути много матчей вничью закончились, в Кубках серии пенальти решили, а так были бы ничьи, да и чуть устали игроки как кажется. Для первого месяца идеально, но дальше могут быть проблемы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mf_amber
Ну впереди еще 11 матчей МЛС, а до места для плей-офф целых 14 очков.
Если такой темп продолжится, то можно отыграть, к тому же Интер играл успешно с командами до этого из верхней половины таблицы МЛС.
В любом случае Интер до Месси и уже с ним это сильно разные команды. В том числе психологически, поэтому аутсайдер это временное положение в таблице.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maskulin
Ну Мартино не привыкать. Барса при нем играла +- так же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Ответ med-a-lion
посмотрел тут матч с цинциннати: оборона майями это нечто за гранью добра и зла. в проф. футболе такого еще не видел. бускетс этому клубу не нужен, честно говоря
американский футбол как НБА и НХЛ делает ставку на зрелищность, в обороне там все плохо играют, перекос у всех в атаку, все ради шоу. Но то, что Месси делает в МЛС он делал и во всех командах и чемпионатах, поэтому говорить, что он лох, потому что это делает в МЛС максимально неадекватно. человек на 37 году жизни, может позволить себе кайфовать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Ответ Ярик01
В МЛС отдохнёте. Какой смысл там надрываться с таким отставанием
В плей-офф ещё вполне реально выйти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Денис Ширинов
А вы точно тренер?
Тренер у них до него. Невилл. Вот там была феерия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bsanchezb
Херардо Мартино так то известный тренер, потренировавший Барселону, сборные Аргентины, Парагвая, Мексики и другие команды. А в заголовке он просто "тренер Интер Майями". Или ваши журналисты кроме Месси никого в США не знают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Ответ milya ololo
Комментарий скрыт
Текстильщика из Иваново достаточно, что бы закрыть всю фиферскую медиакоробку, какая МЛС)) максимум ЮСЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ pit4er
В плей-офф ещё вполне реально выйти
минус четырнадцать очков до зоны плей-ин (или как тут называют WC Round) за 12 матчей, это дикая потогонка для скромного состава, который еще и ротировать надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Ответ Ярик01
минус четырнадцать очков до зоны плей-ин (или как тут называют WC Round) за 12 матчей, это дикая потогонка для скромного состава, который еще и ротировать надо.
У Майами 2 матча в запасе. И догнать нужно не лидера, а середняков, постоянно теряющих очки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Ответ pit4er
В плей-офф ещё вполне реально выйти
надо 10 побед в 12 матчах
учитывая плотность и усталость, это почти нереально
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий