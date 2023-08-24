Тренер «Интер Майами»: «Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И благодаря лучшему игроку в мире»
Тренер «Интер Майами» прокомментировал выход в финал Открытого кубка США.
«Интер» отыгрался с 0:2, забив второй гол на 90+7 минуте, а затем вышел в финал благодаря победе в серии пенальти – 5:4.
«Если и есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это «интенсивность». Подобная ситуация порождает волнение. Во многих матчах мы побеждали скорее за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире.
Я по-прежнему сохраняю те же ожидания, что и раньше. Хочу продолжать проходить этапы так, как мы можем. Мне бы хотелось, чтобы в будущем команда могла играть лучше. Но это сложно, когда ты не можешь тренироваться, а должен отдыхать», – пояснил Херардо Мартино.
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Какой смысл там надрываться с таким отставанием
Если такой темп продолжится, то можно отыграть, к тому же Интер играл успешно с командами до этого из верхней половины таблицы МЛС.
В любом случае Интер до Месси и уже с ним это сильно разные команды. В том числе психологически, поэтому аутсайдер это временное положение в таблице.
учитывая плотность и усталость, это почти нереально