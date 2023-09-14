Тиаго хочет перейти в «Трабзонспор» – ему предлагают контракт по схеме «2+1». «Ливерпуль» не намерен отпускать хавбека

Тиаго Алькантара хочет покинуть «Ливерпуль».

По информации As, «Трабзонспор» хочет подписать 32-летнего полузащитника до закрытия трансферного окна. Сам футболист заинтересован в переходе в турецкий клуб, но тренерский штаб « » предпочитает, чтобы он остался.

« » предлагает футболисту контракт на два года с возможностью продления на один сезон. Сделка усложняется тем, что у клуба осталось меньше 48 часов для ее оформления, а «Ливерпуль» не намерен продавать испанца.

выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Статистику хавбека можно найти здесь.

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