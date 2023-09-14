Тиаго хочет перейти в «Трабзонспор» – ему предлагают контракт по схеме «2+1». «Ливерпуль» не намерен отпускать хавбека

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Трабзонспор высшая лига Турция возможные трансферы Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара хочет покинуть «Ливерпуль».

По информации As, «Трабзонспор» хочет подписать 32-летнего полузащитника до закрытия трансферного окна. Сам футболист заинтересован в переходе в турецкий клуб, но тренерский штаб «Ливерпуля» предпочитает, чтобы он остался.

«Трабзонспор» предлагает футболисту контракт на два года с возможностью продления на один сезон. Сделка усложняется тем, что у клуба осталось меньше 48 часов для ее оформления, а «Ливерпуль» не намерен продавать испанца.

Тиаго выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Статистику хавбека можно найти здесь

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Тимур Таубаев
Странное желание уйти в Турцию из Ливера , да ещё и в команду не топ-3 даже
может там медкабинет лучше 🤣
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Ответ Тимур Таубаев
Странное желание уйти в Турцию из Ливера , да ещё и в команду не топ-3 даже
а что странного то? в АПЛ интенсивность футбола выше и стыков больше, Тьяго хрустальный + ему уже 32 года, в Турции свободы больше в принципе на поле и там можно в более щадящем режиме пару лет отыграть
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Таубаев
Странное желание уйти в Турцию из Ливера , да ещё и в команду не топ-3 даже
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент 66
Нужно продавать, хоть какие то деньги выручат, и на зп экономия, он все равно 60% матчей будет травмирован.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ Трент 66
Нужно продавать, хоть какие то деньги выручат, и на зп экономия, он все равно 60% матчей будет травмирован.
зимой лучше и сразу подписать Андре
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Прилично скатился из-за травм
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
coolclou
AS
Ясно, дальше можно не читать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Павлов
Ответ Святослав Федорович
Все хавы бегут из ливерпуля, Клопп скоро сам будет выходить в основе:(
Тьяго всё равно травмирован две трети сезона, к тому же у него контракт заканчивается через год. Ливерпуль в прошедшее ТО купил Мак Аллистера, Собослаи, Эндо и Гравенбёрха. В центре поля есть кому играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Айрат Ситдиков
Ответ Тюменский медвежонок
а что странного то? в АПЛ интенсивность футбола выше и стыков больше, Тьяго хрустальный + ему уже 32 года, в Турции свободы больше в принципе на поле и там можно в более щадящем режиме пару лет отыграть
Да вроде сам Тьяго не хотел уходить из Ливерпуля и готов к роли такого дядьки-наставника. Правда с такой зп, еще бы отказался)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ Иван Павлов
Первый абзац - это чистая софистика. Факт таков: и Хендерсон, и Фабиньо далеки от своей "праймовой" формы, что и продемонстрировал прошлый сезон. Одному 33 года, другому 30 лет (и быстрая деградация), лучше они уже не станут. Вероятность травм у молодых Мак Аллистера, Собослаи и Гравернбёрха конечно есть. Вот только вероятность травмы у Тьяго гораздо выше, что подтверждается эмпирическим опытом. Не знаю, какой там сценарий придумал ты у себя в голове, но реальность в том, что в нахождении Тьяго в Ливерпуле нет смысла. На его роли достаточно игроков, сам он постоянно лечится и очевидно уже не мотивирован выигрывать конкуренцию и бороться (раз хочет уйти в Турцию). Либо он уедет сейчас, либо через год покинет клуб свободным агентом.
Фабинио топ игрок, один из лучших на своей позиции. Хендерсон был капитаном, духом и характером команды. За счёт самоотдачи покрывал свои футбольные недостатки.

А нынешних Макалистера и Собослаи лишь с надеждой можно назвать топ игроками. Поэтому о серьёзных задачах тоже с надеждой лишь говорите. Гравенбех тоже в статусе ноунейма, ничего выдающегося не показал до сегодня.

По поводу Тиаго я и не спорю. Не знаю зачем ты мне это всё пишешь. Я даже в 2020 писал, что в Баварии это один редких топ сезонов Тиаго и вряд ли он повторит это. Аналог Хазарда.

Может кто-то удивляется его травмам и невысокому уровню игры, но для меня это было ожидаемо.

Но даже при этом какой смысл его за копейки отдавать туркам, когда у команды в полузащиты одни новички да средние Элиоты. Погоды это не сделает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Павлов
Ответ kaka10
Хендерсона тяжёло назвать топ игроком. Но в своей праймовой форме был очень полезен клубу. у Фабинио наступил банальный спад и некая стагнация, он не разучился играть. Таков уж футбол, иногда футболисты тянут, иногда нет, если речь не о Роналду и Месси. Также ряд ли новички проведут весь сезон на высоком уровне. Будут спады и усталости. Также есть вероятность травм у основных игроков полузащиты. Тогда придётся твоих середняков в АПЛ выпускать против топ4 чёт ты себе придумал в голове сценарий и наивно в него веришь. Футбольная реальность иная
Первый абзац - это чистая софистика. Факт таков: и Хендерсон, и Фабиньо далеки от своей "праймовой" формы, что и продемонстрировал прошлый сезон. Одному 33 года, другому 30 лет (и быстрая деградация), лучше они уже не станут.

Вероятность травм у молодых Мак Аллистера, Собослаи и Гравернбёрха конечно есть. Вот только вероятность травмы у Тьяго гораздо выше, что подтверждается эмпирическим опытом.

Не знаю, какой там сценарий придумал ты у себя в голове, но реальность в том, что в нахождении Тьяго в Ливерпуле нет смысла. На его роли достаточно игроков, сам он постоянно лечится и очевидно уже не мотивирован выигрывать конкуренцию и бороться (раз хочет уйти в Турцию). Либо он уедет сейчас, либо через год покинет клуб свободным агентом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ Иван Павлов
Ну да, вот только с Джонсом в основе в конце сезона Ливерпуль сделал рывок из середины таблицы в зону еврокубков и почти доехал до ЛЧ. Прошлый сезон продемонстрировал, что основные игроки в полузащите (Фабиньо, Хендерсон, тот же Тьяго) уже не тянут, и их надо менять, что в большей или меньшей степени и было сделано. А перечисленная мной молодёжь - это опции для ротации в кубках, ЛЕ и некоторых матчах чемпионата. "Решать серьёзные задачи" будут другие люди. Ты чёт не вывозишь. Цепляешься за отдельные слова, а я говорю о картине в целом.
Хендерсона тяжёло назвать топ игроком. Но в своей праймовой форме был очень полезен клубу.
у Фабинио наступил банальный спад и некая стагнация, он не разучился играть. Таков уж футбол, иногда футболисты тянут, иногда нет, если речь не о Роналду и Месси.

Также ряд ли новички проведут весь сезон на высоком уровне. Будут спады и усталости. Также есть вероятность травм у основных игроков полузащиты. Тогда придётся твоих середняков в АПЛ выпускать против топ4

чёт ты себе придумал в голове сценарий и наивно в него веришь. Футбольная реальность иная
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Павлов
Ответ kaka10
со всякими малоизвестными средними игроками серьёзные задачи не решить прошлый сезон это и продемонстрировал а Гакпо ставить в полузащиту это отчаяние какое-то
Ну да, вот только с Джонсом в основе в конце сезона Ливерпуль сделал рывок из середины таблицы в зону еврокубков и почти доехал до ЛЧ.

Прошлый сезон продемонстрировал, что основные игроки в полузащите (Фабиньо, Хендерсон, тот же Тьяго) уже не тянут, и их надо менять, что в большей или меньшей степени и было сделано. А перечисленная мной молодёжь - это опции для ротации в кубках, ЛЕ и некоторых матчах чемпионата. "Решать серьёзные задачи" будут другие люди.

Ты чёт не вывозишь. Цепляешься за отдельные слова, а я говорю о картине в целом.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hunteralex
Ответ kaka10
4 игрока на 3 позиции на весь сезон такая себе глубина. Тиаго на 10 матчей возможно пригодится, хотя тот ещё бесполезняк
Все же на подмену есть ещё Джонс, Байчетич и Эллиот. Ну и Гакпо туда изредка ставили тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buba
Ответ Direct free kick
Все бегут от жалкого физручка клопа
🤡
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sinkindragon@gmail.com
Ответ Денис Давыдов
может там медкабинет лучше 🤣
Сейчас многие европейцы посещают Турцию и могу сказать что кухня там для среднего человека куда приятнее , плюс климат хороший , атмосфера на стадионах тоже на уровне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liverpool_YNWA
Ответ Тюменский медвежонок
а что странного то? в АПЛ интенсивность футбола выше и стыков больше, Тьяго хрустальный + ему уже 32 года, в Турции свободы больше в принципе на поле и там можно в более щадящем режиме пару лет отыграть
странно то, что он отказался возвращаться в Барсу и от СА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dr.aydar
Ответ Тимур Таубаев
Странное желание уйти в Турцию из Ливера , да ещё и в команду не топ-3 даже
Устал от высокой конкуренции видимо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Тимур Таубаев
Странное желание уйти в Турцию из Ливера , да ещё и в команду не топ-3 даже
Там ТО открыто, да и какая уже у Тьяго мотивация, он все что только можно выиграл на клубном уровне, видно хочет в тепле поиграть на чиле:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимир
что за чушь Господи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санжар Уразбаев
Он пришел что бы показать мастер класс и теперь может уйти это его желание он здесь не один год и понимает структуру клуба и он знает что клуб хочет омолодить состав и поэтому наверное есть желание уйти можно понять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stop1991
Тьяго очень слабый человек. Я не думал,что он такой без характерный человек. Он почти 60% времени провел в лазарете. Последний раз он травмировался еще до окончания сезона, потом лечился весь предсезонный отрезок, потом вернулся к тренировкам, потом опять травмировался, и снова вернулся к тренировкам, но вы не поверите, у него и сейчас травма (((( я бы на него в суд подал (
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Попов
если серьёзно решил уйти,то лучше уж в Аравию перешёл бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дживен Стераррд
Конечно не хотят ,их врачи без практики останутся ,если он уйдёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий