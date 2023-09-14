Тиаго хочет перейти в «Трабзонспор» – ему предлагают контракт по схеме «2+1». «Ливерпуль» не намерен отпускать хавбека
Тиаго Алькантара хочет покинуть «Ливерпуль».
По информации As, «Трабзонспор» хочет подписать 32-летнего полузащитника до закрытия трансферного окна. Сам футболист заинтересован в переходе в турецкий клуб, но тренерский штаб «Ливерпуля» предпочитает, чтобы он остался.
«Трабзонспор» предлагает футболисту контракт на два года с возможностью продления на один сезон. Сделка усложняется тем, что у клуба осталось меньше 48 часов для ее оформления, а «Ливерпуль» не намерен продавать испанца.
Тиаго выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. Статистику хавбека можно найти здесь.
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Ясно, дальше можно не читать
А нынешних Макалистера и Собослаи лишь с надеждой можно назвать топ игроками. Поэтому о серьёзных задачах тоже с надеждой лишь говорите. Гравенбех тоже в статусе ноунейма, ничего выдающегося не показал до сегодня.
По поводу Тиаго я и не спорю. Не знаю зачем ты мне это всё пишешь. Я даже в 2020 писал, что в Баварии это один редких топ сезонов Тиаго и вряд ли он повторит это. Аналог Хазарда.
Может кто-то удивляется его травмам и невысокому уровню игры, но для меня это было ожидаемо.
Но даже при этом какой смысл его за копейки отдавать туркам, когда у команды в полузащиты одни новички да средние Элиоты. Погоды это не сделает
Вероятность травм у молодых Мак Аллистера, Собослаи и Гравернбёрха конечно есть. Вот только вероятность травмы у Тьяго гораздо выше, что подтверждается эмпирическим опытом.
Не знаю, какой там сценарий придумал ты у себя в голове, но реальность в том, что в нахождении Тьяго в Ливерпуле нет смысла. На его роли достаточно игроков, сам он постоянно лечится и очевидно уже не мотивирован выигрывать конкуренцию и бороться (раз хочет уйти в Турцию). Либо он уедет сейчас, либо через год покинет клуб свободным агентом.
у Фабинио наступил банальный спад и некая стагнация, он не разучился играть. Таков уж футбол, иногда футболисты тянут, иногда нет, если речь не о Роналду и Месси.
Также ряд ли новички проведут весь сезон на высоком уровне. Будут спады и усталости. Также есть вероятность травм у основных игроков полузащиты. Тогда придётся твоих середняков в АПЛ выпускать против топ4
чёт ты себе придумал в голове сценарий и наивно в него веришь. Футбольная реальность иная
Прошлый сезон продемонстрировал, что основные игроки в полузащите (Фабиньо, Хендерсон, тот же Тьяго) уже не тянут, и их надо менять, что в большей или меньшей степени и было сделано. А перечисленная мной молодёжь - это опции для ротации в кубках, ЛЕ и некоторых матчах чемпионата. "Решать серьёзные задачи" будут другие люди.
Ты чёт не вывозишь. Цепляешься за отдельные слова, а я говорю о картине в целом.