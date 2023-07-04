Тиаго отклонил предложение из Саудовской Аравии. Хавбек останется в «Ливерпуле», скорее всего
Тиаго Алькантара отклонил предложение из Саудовской Аравии.
По информации Дэвида Орнстейна, предложение поступило 32-летнему полузащитнику несколько недель назад. Саудовцы связывались с Тиаго напрямую – переговоров по трансферу игрока с «Ливерпулем» не велось. Вероятнее всего, Алькантара останется в АПЛ на следующий сезон.
Контракт Тиаго с «Ливерпулем» истекает в 2024 году. В прошедшем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 18 матчей в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
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