Тиаго отклонил предложение из Саудовской Аравии. Хавбек останется в «Ливерпуле», скорее всего

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара отклонил предложение из Саудовской Аравии.

По информации Дэвида Орнстейна, предложение поступило 32-летнему полузащитнику несколько недель назад. Саудовцы связывались с Тиаго напрямую – переговоров по трансферу игрока с «Ливерпулем» не велось. Вероятнее всего, Алькантара останется в АПЛ на следующий сезон.

Контракт Тиаго с «Ливерпулем» истекает в 2024 году. В прошедшем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 18 матчей в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

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3 комментария

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sbtqg59825
Ох уж это «скорее всего» в конце новости, грамотеи блин
+3
0
+3
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lovkac
Со стороны Ливерпуля крайне удачная продажа была бы, не молодой, не сильно здоровый, а саудиты могли бы лямов 20-25 выложить легко
+1
0
+1
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liv6
Ответ lovkac
Со стороны Ливерпуля крайне удачная продажа была бы, не молодой, не сильно здоровый, а саудиты могли бы лямов 20-25 выложить легко
может еще срастется
0
0
0
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