Тиаго отклонил предложение из Саудовской Аравии. Хавбек останется в «Ливерпуле», скорее всего

Тиаго Алькантара отклонил предложение из Саудовской Аравии.

По информации Дэвида Орнстейна, предложение поступило 32-летнему полузащитнику несколько недель назад. Саудовцы связывались с Тиаго напрямую – переговоров по трансферу игрока с «Ливерпулем» не велось. Вероятнее всего, останется в АПЛ на следующий сезон.

Контракт Тиаго с « » истекает в 2024 году. В прошедшем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» 18 матчей в . Его подробная статистика доступна здесь.