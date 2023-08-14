«Бешикташ» начал переговоры с Окслейд-Чемберленом. Экс-хавбеку «Ливерпуля» предложен контракт на 3 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен Футбол

Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

О начале переговоров с Окслейд-Чемберленом официально сообщил «Бешикташ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 29-летнему полузащитнику предложен контракт на 3 года. Ожидается, что игрок примет предложение «Бешикташа».

Алекс Окслейд-Чемберлен находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля» по окончании сезона-2022/23. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Андрей Рейшель
на трансфермаркте он уже перешел, странно
Так уже и клуб официально объявил. Просто у спортса и его авторов задержки
+14
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+14
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Stewee
Жаль, что сломался тогда в матче с Ромой, получил травму на ровном месте. В середине сезона 17/18 был самым ярким игроком полузащиты. Голы в ворота Сити навсегда в памяти.
+9
-2
+7
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Roman Araslanov
Так он перешёл уже, оло
+2
0
+2
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Андрей Рейшель
на трансфермаркте он уже перешел, странно
0
0
0
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Sergey Kuznetsov
удачи пацану
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arisstopane
после травмы алекс играет только на чистых мячах
и в ритме танго, что как понимаю для турок нонсенс...
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