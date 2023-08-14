«Бешикташ» начал переговоры с Окслейд-Чемберленом. Экс-хавбеку «Ливерпуля» предложен контракт на 3 года
Алекс Окслейд-Чемберлен может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
О начале переговоров с Окслейд-Чемберленом официально сообщил «Бешикташ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 29-летнему полузащитнику предложен контракт на 3 года. Ожидается, что игрок примет предложение «Бешикташа».
Алекс Окслейд-Чемберлен находится в статусе свободного агента после ухода из «Ливерпуля» по окончании сезона-2022/23. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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