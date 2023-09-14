Карпин о том, что уйдет из «Ростова» вместе с Рыскиным: «На меня выходил один клуб с таким вопросом. Я сказал: «Вы дебилы?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Алексей Рыскин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин рассказал, как отказал одному российскому клубу.

– Мы понимаем, что прошлый сезон «Ростова» – максимум. Сколько вы еще будете в «Ростове»? Вы готовы принять команду с игроками лучшего уровня? Мы знаем, что вами интересовались «Локомотив» и «Динамо».

– Не знаю. У меня есть благодарность «Ростову», личные обязательства перед президентом, перед клубом. Уйти в середине сезона? Ну, не знаю.

Игроки, которые остались или пришли – из-за меня. Мы договорились, что двигаемся вместе. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду.

– Обстоятельства могут сложиться иначе, как было со сборной.

– Да, но сейчас задаете вопрос – я конкретно отвечаю.

– Если вы договорились двигаться вместе в «Ростове», получается при выходе на вас «Динамо», вы скажете, что пойдете вместе с Рыскиным?

– В смысле?

– Писали, что у вас чуть ли не такое условие.

– Это бред бредовый. На меня выходил один российский клуб, задавал такой же вопрос. Я сказал: «Вы что, дебилы совсем, что ли?» – сказал тренер «Ростова» и сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Карпин о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Как же Валера здорово ведёт переговоры
+41
-1
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матвей Суицидин
Ответ ZarvuR2020
Как же Валера здорово ведёт переговоры
поэтому на двух работах и работает.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Турецкий
Ответ ZarvuR2020
Как же Валера здорово ведёт переговоры
так ну епт
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ален Делон
Карпин к вам не поедет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Новый способ от Валеры оскорбить журналиста не оскорбляя его лично
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Как он мог не только отказать Спартаку но и назвать их дебилами?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elit
Ответ ZarvuR2020
Как же Валера здорово ведёт переговоры
угу. потому и "успешен". он "понимает" и его "понимают")
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
За дебила Слуцкому срок дали. а этому что?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Комитет по этике насторожился
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вчера - не сегодня
Мдааа, ну и заголовок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
riverman1980
Кучерявый гопник, изображающий тренера, во всей красе.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serega Afanasyev
Валера будь мужиком уйди сам не позорь Ростов..
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
комитет по этике, твой выход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Блин блинский. Комитет по этике надеюсь будет рассматривать данный вопрос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olajuvon
Это футбол, епт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Посмотрел эту передачу. Говорит чётко и логично. Прав не прав, но излагает своё виденье. И все вокруг зря хайп подняли. Отдельные цитаты, кстати, лучше не читать. Если смотреть полностью - совсем другое впечатление.🤷🏿‍♂️
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Химки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий