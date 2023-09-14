Карпин о том, что уйдет из «Ростова» вместе с Рыскиным: «На меня выходил один клуб с таким вопросом. Я сказал: «Вы дебилы?»

Валерий Карпин рассказал, как отказал одному российскому клубу.

– Мы понимаем, что прошлый сезон «Ростова» – максимум. Сколько вы еще будете в «Ростове»? Вы готовы принять команду с игроками лучшего уровня? Мы знаем, что вами интересовались «Локомотив» и «Динамо».

– Не знаю. У меня есть благодарность « », личные обязательства перед президентом, перед клубом. Уйти в середине сезона? Ну, не знаю.

Игроки, которые остались или пришли – из-за меня. Мы договорились, что двигаемся вместе. Возможно, никогда не уйду из «Ростова». Когда уволят, тогда и уйду.

– Обстоятельства могут сложиться иначе, как было со сборной.

– Да, но сейчас задаете вопрос – я конкретно отвечаю.

– Если вы договорились двигаться вместе в «Ростове», получается при выходе на вас «Динамо», вы скажете, что пойдете вместе с Рыскиным?

– В смысле?

– Писали, что у вас чуть ли не такое условие.

– Это бред бредовый. На меня выходил один российский клуб, задавал такой же вопрос. Я сказал: «Вы что, дебилы совсем, что ли?» – сказал тренер «Ростова» и сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

Карпин о будущем: «Не хочу уходить из «Ростова» сейчас. Но еще пару месяцев полетаем-поездим, я побуду без семьи три недели, могу сказать: «Все, ######». И плюну на все»

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