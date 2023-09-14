Валуев о сборной России: «Результаты не радуют, нет изюминки в игре, нет сыгранности. Cлова Карпина – его мнение, должен отвечать за них»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил игру сборной России при Валерии Карпине.
Также Валуев прокомментировал слова тренера, который заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
«Карпин в последних матчах национальной команды попробовал всех качественных футболистов с перспективой на дальнейшее выступление в сборной.
Возможно, если бы он вызвал ветеранов, сборная добилась бы более яркого результата. Увы, данные результаты не радуют ни болельщиков, ни специалистов футбола. Нет изюминки в игре, нет сыгранности.
Я не футбольный специалист, не знаком с Карпиным и не знаю, что он хотел донести этой фразой. Могу лишь высказать свое субъективное мнение — возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества и это принесет в дальнейшем пользу сборной.
Карпин является тренером сборной и тренером «Ростова», ему виднее. Он не мальчик и должен отвечать за слова. Его слова – его мнение, взвешенное, наверное, не на эмоциях», – сказал Валуев.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
В принципе нормально же все сказал и по факту.
А вот на счёт игроков, из этого поколения Кузяев, да Миранчук с Головиным, и то последние с натяжкой могли бы соперничать за попадание в тот состав Гуса!
Так что совсем далеко не теже, те росли без жёсткого лимита, а сейчас паспорт решает.
Ну не справился Карпин, так замените на другого, кто начнет работать со сборной, дайте больше времени на подготовку, тем более почти все игроки в России играют, кто нам мешает провести условно зимой сборы сборной и потом игроки вернутся в клубы хорошо подготовленными.
Надо просто работать качественно, а не бегать на шоу разные продажных журналистов Гутцайтов, который пиарит не по детски Карпина, типа это великий тренер, хотя там и близко нечего нет.
Валуев чемпион мира в супертяжах (по версии WBA), а у Карпина главное достижение занюханный кубок Интертото (в составе Сельты)
А сейчас Карпин, с европейским опытом, калечит психику молодых футболистов, типа валите в Европу, а самое забавное они там в принципе не кому не нужны, только Гавру, аутсайдеру Лиги 1.
Лимит здесь не причем, главное провал в тренерской подготовке, вернее в уровне тренеров.
Условно Федотов играет одну схему всю жизнь, но за счет опытных игроков и судейства лояльного добился успехов с Сочи и ЦСКА, причем тогда, когда сильные легионеры покинули Россию и естественно у него оказались сначала бывшие игроки Зенита, а потом золотая молодежь Ганчаренко- Дивеев,Чалов,Обляков и Кучаев, плюс Акинфеев, которого бояться кривоногие нападающие РПЛ и бьют в него, если даже тот лежит в воротах.