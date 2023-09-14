Валуев о сборной России: «Результаты не радуют, нет изюминки в игре, нет сыгранности. Cлова Карпина – его мнение, должен отвечать за них»

Теги Ростов Николай Валуев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Государственная дума Политика Футбол

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил игру сборной России при Валерии Карпине.

Также Валуев прокомментировал слова тренера, который заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Карпин в последних матчах национальной команды попробовал всех качественных футболистов с перспективой на дальнейшее выступление в сборной.

Возможно, если бы он вызвал ветеранов, сборная добилась бы более яркого результата. Увы, данные результаты не радуют ни болельщиков, ни специалистов футбола. Нет изюминки в игре, нет сыгранности.

Я не футбольный специалист, не знаком с Карпиным и не знаю, что он хотел донести этой фразой. Могу лишь высказать свое субъективное мнение — возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества и это принесет в дальнейшем пользу сборной.

Карпин является тренером сборной и тренером «Ростова», ему виднее. Он не мальчик и должен отвечать за слова. Его слова – его мнение, взвешенное, наверное, не на эмоциях», – сказал Валуев.

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20 комментариев

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Ivas715
Рекомендую дочитать текст до конца, а не налетать на Валуева, прочитва только заголовок))
В принципе нормально же все сказал и по факту.
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justbored
Ответ Ivas715
Рекомендую дочитать текст до конца, а не налетать на Валуева, прочитва только заголовок)) В принципе нормально же все сказал и по факту.
Ха-ха. Ну что вы такое местной публике предлагаете. В данном случае ей и одного имени достаточно.
+10
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+5
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Kvin
Сами загнали нас в такое положение, а теперь ещё и недовольны.
+3
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Ru Ru
Уже хотел дать люлей Валуеву,но дочитал до конца...
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justbored
Ответ Ебздрогыч
Еще один "эксперт" вылез
Он буквально делает оговорку "Я не футбольный специалист".
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xoms
Ответ TheSportNik
Ну это же понятно, что от тренера многое зависит, условно Гус Хиддинк смог создать сильную команду, а другие тренеры и близко не подошли к той сборной, а футболисты почти были те же. Ну не справился Карпин, так замените на другого, кто начнет работать со сборной, дайте больше времени на подготовку, тем более почти все игроки в России играют, кто нам мешает провести условно зимой сборы сборной и потом игроки вернутся в клубы хорошо подготовленными. Надо просто работать качественно, а не бегать на шоу разные продажных журналистов Гутцайтов, который пиарит не по детски Карпина, типа это великий тренер, хотя там и близко нечего нет.
Про Карпина посыл правильный, он не сильный тренер, а мотивировать в эпоху товарников с так себе командами не выходит.
А вот на счёт игроков, из этого поколения Кузяев, да Миранчук с Головиным, и то последние с натяжкой могли бы соперничать за попадание в тот состав Гуса!
Так что совсем далеко не теже, те росли без жёсткого лимита, а сейчас паспорт решает.
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makes
от куда сыгранности взяться? каменная бошка. рученки свои грязные и поганый язык приберите
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TheSportNik
Ну это же понятно, что от тренера многое зависит, условно Гус Хиддинк смог создать сильную команду, а другие тренеры и близко не подошли к той сборной, а футболисты почти были те же.
Ну не справился Карпин, так замените на другого, кто начнет работать со сборной, дайте больше времени на подготовку, тем более почти все игроки в России играют, кто нам мешает провести условно зимой сборы сборной и потом игроки вернутся в клубы хорошо подготовленными.
Надо просто работать качественно, а не бегать на шоу разные продажных журналистов Гутцайтов, который пиарит не по детски Карпина, типа это великий тренер, хотя там и близко нечего нет.
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An Kr
в боях Волуева и боксамэ не было. молчал бы в тряпочку.
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Игорь Игорев
Башка копирайтера нанял, или советника по высерам в СМИ. В ином случае мы бы уже давно слышали от Башки популизм про предателя Родины и его вторые и третьи гражданства..
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Quiet Dad
всё, что он сказал - так оно и есть.
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BaltikaSPb
Ответ Curry30
Карпин красава, а ты, пригретый думой василек, лучше молчал бы и рот свой не разивал) Валера правильно все сказал, не таким как валуй его осуждать
А Карпин в спорте достиг большего чем Валуев ?
Валуев чемпион мира в супертяжах (по версии WBA), а у Карпина главное достижение занюханный кубок Интертото (в составе Сельты)
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TheSportNik
Ответ xoms
Про Карпина посыл правильный, он не сильный тренер, а мотивировать в эпоху товарников с так себе командами не выходит. А вот на счёт игроков, из этого поколения Кузяев, да Миранчук с Головиным, и то последние с натяжкой могли бы соперничать за попадание в тот состав Гуса! Так что совсем далеко не теже, те росли без жёсткого лимита, а сейчас паспорт решает.
Ну вы на правильном пути в принципе, так как тот же Аршавин и Кержаков успели захватить советскую школу, их тренировал в молодости Морозов, соратник великого Лобановского, у которого учились лучшие тренеры Европы, вернее его методики подготовки взяли на вооружение.
А сейчас Карпин, с европейским опытом, калечит психику молодых футболистов, типа валите в Европу, а самое забавное они там в принципе не кому не нужны, только Гавру, аутсайдеру Лиги 1.
Лимит здесь не причем, главное провал в тренерской подготовке, вернее в уровне тренеров.
Условно Федотов играет одну схему всю жизнь, но за счет опытных игроков и судейства лояльного добился успехов с Сочи и ЦСКА, причем тогда, когда сильные легионеры покинули Россию и естественно у него оказались сначала бывшие игроки Зенита, а потом золотая молодежь Ганчаренко- Дивеев,Чалов,Обляков и Кучаев, плюс Акинфеев, которого бояться кривоногие нападающие РПЛ и бьют в него, если даже тот лежит в воротах.
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