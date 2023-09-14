Валуев о сборной России: «Результаты не радуют, нет изюминки в игре, нет сыгранности. Cлова Карпина – его мнение, должен отвечать за них»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев оценил игру сборной России при Валерии Карпине.

Также Валуев прокомментировал слова тренера, который заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Карпин в последних матчах национальной команды попробовал всех качественных футболистов с перспективой на дальнейшее выступление в сборной.

Возможно, если бы он вызвал ветеранов, сборная добилась бы более яркого результата. Увы, данные результаты не радуют ни болельщиков, ни специалистов футбола. Нет изюминки в игре, нет сыгранности.

Я не футбольный специалист, не знаком с Карпиным и не знаю, что он хотел донести этой фразой. Могу лишь высказать свое субъективное мнение — возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества и это принесет в дальнейшем пользу сборной.

Карпин является тренером сборной и тренером «Ростова», ему виднее. Он не мальчик и должен отвечать за слова. Его слова – его мнение, взвешенное, наверное, не на эмоциях», – сказал Валуев.

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