Федерация футбола Румынии о баннере «Косово – это Сербия»: «Безответственное поведение. Румынский футбол – за невмешательство политики в спорт, ревизионизм неприемлем»

Федерация футбола Румынии осудила политическую акцию фанатов на матче с Косово.

Матч отбора Евро-2024 между Румынией и Косово (2:0) был прерван на 50 минут из-за акции румынской группировки Unite Sub Tricolor. Фанаты вывесили на трибунах стадиона баннер «Косово – это Сербия» и скандировали кричалку с такими словами. Также был вывешен баннер с надписью: «Бессарабия – это Румыния».

«Румынская федерация футбола решительно осуждает безответственное поведение группы болельщиков, которое привело к остановке матча между Румынией и Косово. Прежде всего, мы повторяем принцип, которым руководствуется румынский футбол – невмешательство политики в спортивную деятельность.

Ревизионизм (идеи о необходимости пересмотра исторических фактов и событий – Sports.ru) в футболе неприемлем, и FRF решительно осуждает провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера, категорически запрещенные на стадионах.

Все это делала на трибунах Национальной арены небольшая группа так называемых болельщиков, что нарушило ход матча и косвенно повлияло на настроение игроков. Хулиганские действия осудили остальные зрители, которых лишили футбольного шоу, которого они хотели и на которое они купили билеты.

FRF сожалеет о неприятной ситуации, в которой оказались зрители, и благодарит их за фантастическую поддержку, которую они оказали сборной, одержавшей драматичную победу!» – говорится в заявлении федерации.

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