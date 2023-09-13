Федерация футбола Румынии о баннере «Косово – это Сербия»: «Безответственное поведение. Румынский футбол – за невмешательство политики в спорт, ревизионизм неприемлем»

Теги болельщики сборная Румынии по футболу сборная Косово по футболу Федерация футбола Румынии квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Федерация футбола Румынии осудила политическую акцию фанатов на матче с Косово.

Матч отбора Евро-2024 между Румынией и Косово (2:0) был прерван на 50 минут из-за акции румынской группировки Unite Sub Tricolor. Фанаты вывесили на трибунах стадиона баннер «Косово – это Сербия» и скандировали кричалку с такими словами. Также был вывешен баннер с надписью: «Бессарабия – это Румыния».

«Румынская федерация футбола решительно осуждает безответственное поведение группы болельщиков, которое привело к остановке матча между Румынией и Косово. Прежде всего, мы повторяем принцип, которым руководствуется румынский футбол – невмешательство политики в спортивную деятельность.

Ревизионизм (идеи о необходимости пересмотра исторических фактов и событий – Sports.ru) в футболе неприемлем, и FRF решительно осуждает провокационные сообщения политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера, категорически запрещенные на стадионах.

Все это делала на трибунах Национальной арены небольшая группа так называемых болельщиков, что нарушило ход матча и косвенно повлияло на настроение игроков. Хулиганские действия осудили остальные зрители, которых лишили футбольного шоу, которого они хотели и на которое они купили билеты.

FRF сожалеет о неприятной ситуации, в которой оказались зрители, и благодарит их за фантастическую поддержку, которую они оказали сборной, одержавшей драматичную победу!» – говорится в заявлении федерации.

 

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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24 комментария

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melowchi
Карпаты – это Венгрия
+24
-2
+22
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Андрей Нахушев
Ответ Ярик01
А им (Федерации футбола Румынии) не должно быть насрать на российских (а не русских) спортсменов?
Они же сами заявляют про невмешательство политики в спортивную деятельность. Получается звиздоболы с двойными стандартами
+15
-3
+12
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Alex1104
"невмешательство политики в спортивную деятельность" - МОК горячо аплодирует
+11
-1
+10
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mootoo
очень забавно
а они поддержали необоснованное живодерское отстранение русских спортсменов?
+11
-5
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Мукунку хороший
Да потому что лучшая рыба — это колбаса(с)
+6
-1
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Евгений Шазиев
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Ответ Alex1104
"невмешательство политики в спортивную деятельность" - МОК горячо аплодирует
Да и ФИФА теперь тоже)

На западе теперь яростно поддерживают невмешательство политики в футбол. Прямо обеими клешнями.
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Азамат011989
Бессарабия (т.е. Молдова) основана как государство в 1812 году, и тут же включена в состав России. Румыния основана как государство в 1878 году. До этого, ее территория была под турками сотни лет. И только благодаря России появилась на свет как государство!
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Max Zhomkov
Ответ Artem Piatkov
А Куриллы, Карелия и Кёнигсберг чьи? Но одно можно сказать точно, Кемская Волость - это Швеция!
кемска волост , йа йа
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Tallos
Невмешательство политики в спорт... подождите, а так можно?
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Вова Пупкин
Львов - это Польша, а Крым - это Россия!
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Неужели у спортса теперь такая аудитория, что нужно пояснять, что такое ревизионизм? Или автор новости открыл для себя новое слово?
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Anders_b
Вмешиваться в спорт имеют право только политики, болельщики не должны. Иначе сразу, расизм, гомофобия, ревизионизм...
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Pertinax Gandi
Косово это священная корова Евросоюза, которую нельзя обижать (хотя она сама не в ЕС). Уверен, если бы матч не возобновился, 0:3 впаяли бы не косоварам, которые покинули поле, а Румынии.
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Дмитрий
Ответ melowchi
Карпаты – это Венгрия
Венгрия это Ханты-Мансийский АО.
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Artem Piatkov
Ответ Max Zhomkov
кемска волост , йа йа
Хоть кто-то помнит 👍
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Max Zhomkov
Ответ Artem Piatkov
Хоть кто-то помнит 👍
2 года назад. сижу в кафе обедаю. Бабулька через везь зал орёт-спрашивает "сколько с меня?!" кассирша ей в ответ орёт "триста тридцать!!" я на автомате ору "каждому!!" . Никто и глазом не повел, я думал хоть кто то засмеётся. Буквально вчера на работе , коллега ругнулся "собака!" , ну я и выдал "какая это собака?! не позволю по царя такие песни петь!" , и опять никто не отреагировал (((
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Dima_Sushkov
В доказательство данной позиции пусть проведут тов. матч со сборной России. Или это другое?
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mootoo
Ответ Ярик01
А им (Федерации футбола Румынии) не должно быть насрать на российских (а не русских) спортсменов?
именно русских!
и вне политики либо везде либо нигде
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