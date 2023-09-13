Капитан Румынии Станчу о разговоре с ультрас во время 50-минутной паузы на матче с Косово: «Просил убрать баннер. С ним игра бы не возобновилась»

Никушор Станчу высказался о действиях фанатов сборной Румынии на игре с Косово.

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой. Матч был остановлен на 50 минут.

подходил к фанатской трибуне во время остановки, общался с ультрас и просил их убрать баннеры.

«Все затягивалось. Было странно, когда мы находились в раздевалке. Мы были счастливы, когда получили возможность вернуться на поле.

Перед игрой мы просили фанатов вести себя спокойно. Во время матча с Израилем нам не хватало спокойствия. У нас был хороший ритм, и эта пауза лишила нас этого ритма.

Было очень важно выйти на поле спокойными. Я видел, как они давили на судью и требовали прекратить матч. Это разгорячило нас. Я не хотел позволять кому-то вот так влиять на происходящее на поле.

Мне было нечего им сказать. Я просто передал то, что судья сказал капитанам: если баннеры не убрать, то игру просто прекратят. Они сказали, что их спровоцировал фанат сборной Косово, который показывал неприличные жесты. Я просто хотел сказать им, чтобы они убрали баннер. Если бы он остался, матч бы не возобновился.

Находясь в раздевалке, мы старались не спрашивать, что происходит снаружи. Мы знали, что выйдем и продолжим игру. Знали, что нельзя терять голову, втягиваться в эту неразбериху, действовать слишком агрессивно, допускать ошибки. Единственный посыл – терпение и спокойствие.

Что касается пенальти, то, к сожалению, у меня не очень хорошая статистика (Станчу не реализовал пенальти, но потом забил победный мяч на 83-й минуте с игры – Sports.ru). Когда я не забил, то сказал, что уверен в том, что забью победный. Я знаю, как сильно я люблю сборную», – сказал капитан сборной Румынии.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS