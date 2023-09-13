Запасной вратарь Косово несколько раз схватил себя за пах перед ультрас Румынии после матча, прерванного на 50 минут

Теги происшествия болельщики сборная Румынии по футболу сборная Косово по футболу Самир Уйкани квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Запасной вратарь сборной Косово показал неприличный жест румынским болельщикам.

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой. Матч был остановлен на 50 минут.

Румыния выиграла матч квалификации Евро-2024 со счетом 2:0.

Как пишут Gazeta Sporturilor и Digi Sport, после финального свистка запасной вратарь сборной Косово Самир Уйкани, который сейчас находится без клуба после ухода из «Эмполи», подошел к трибуне и, глядя на болельщиков, демонстративно схватил себя за гениталии и повторил этот жест как минимум трижды. Также он показал пальцем на трибуны.

Фото: digisport.ro

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал

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24 комментария

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Demedieu
дело Соболева живет и завоевывает мир!
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tolobas
Дурачок какой-то, вгляд как у нашкодившего ребенка
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Антон Фалафель
Забавный мужичок в розовом.
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9wkbc9rjcb
Одним словом недалекий..
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Max Zhomkov
Ответ Demedieu
дело Соболева живет и завоевывает мир!
скорее дело мартинеса
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rembrandao
Может у него там чешется просто?)
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Marcus-light
Думаю он просто в защите, и за 50 минут у него все вспрело и началось воспаление. И он просто спрашивал, нет ли врача на трибунах.
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Ярик01
Ответ Demedieu
дело Соболева живет и завоевывает мир!
Соболев не провоцировал зрителей, а всего лишь соперника. У него глупость, а не ситуация, что может повлечь и массовые беспорядки на трибунах.
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Bronenosec
его бы на эти самые трибуны отправить буквально на пару минут....етух(((
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Фут.Боль
В фамилии Уйкани не хватает одной буквы впереди.
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Bronenosec
Ответ Антон Фалафель
Забавный мужичок в розовом.
а мужичок ли?!
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Nils Michael
Ответ Max Zhomkov
скорее дело мартинеса
скорее дело Симеоне!
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Ярослав Веровский
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дело Соболева живет и завоевывает мир!
Ученик превзошёл своего учителя
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Recreated
Новая мода, челлендж "Схвати себя за пах"!
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dimur
Вышел заяц на крыльцо...
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Викториус Стэйтхэм
Соответствующий персонаж из соответствующей недостраны
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havoc3
Дикие люди, ну традиции у них такие.
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majestic1980
Видимо весь мозг в гениталиях
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melowchi
Осень. Игры простаты
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