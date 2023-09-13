Запасной вратарь Косово несколько раз схватил себя за пах перед ультрас Румынии после матча, прерванного на 50 минут
Запасной вратарь сборной Косово показал неприличный жест румынским болельщикам.
Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой. Матч был остановлен на 50 минут.
Румыния выиграла матч квалификации Евро-2024 со счетом 2:0.
Как пишут Gazeta Sporturilor и Digi Sport, после финального свистка запасной вратарь сборной Косово Самир Уйкани, который сейчас находится без клуба после ухода из «Эмполи», подошел к трибуне и, глядя на болельщиков, демонстративно схватил себя за гениталии и повторил этот жест как минимум трижды. Также он показал пальцем на трибуны.
Фото: digisport.ro
Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Гремит скандал
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