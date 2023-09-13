Лидер 2-й партии Косово о баннере «Косово – это Сербия» фанатов Румынии: «Не уступим этим маленьким турбофолк-фашистам. Мы независимое государство и член УЕФА»

Косовский политик раскритиковал Румынию за баннер «Косово – это Сербия».

Матч квалификации Евро-2024 сборных Румынии и Косово на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо. Команды ушли в раздевалки. Игра возобновилась лишь через 50 минут.

Румынские ультрас развернули на трибунах политические баннеры: с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия» и надписью на фоне румынского фланга «Бессарабия – это Румыния». Они также скандировали кричалки, жгли и бросали файеры.

Лидер Демократической партии Косово (PDK), второй партии страны, набравшей 17% голосов на последних выборах, жестко осудил румынских фанатов.

«Нет лозунга, способного изменить реальность. С 17 февраля 2008 года Косово – независимое государство, а с 3 мая 2016 года Косово – член .

Политические лозунги, фашистские кричалки, освистывание или оскорбления в адрес наших парней не остановят нас.

Косово, как государство и национальная сборная страны, с гордостью представляет себя во всем мире, даже там, где нас не хотят видеть. Мы много работали ради этого дня и не уступим этим маленьким турбофолк-фашистам. Косово вечно», – написал Мемли Красники в фэйсбуке.

Турбофолк – музыкальный жанр, сочетание электронной и народной музыки, зародившийся в начале 1980-х в Югославии и популярный в настоящее время на Балканах. Расцвета турбофолк достиг в 1990-е годы в Сербии. Черногорский певец Рембо Амадеус сравнил турбофолк с национализмом, алкоголем, преступностью и поп-культурой.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Скандал!

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