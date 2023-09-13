Лидер 2-й партии Косово о баннере «Косово – это Сербия» фанатов Румынии: «Не уступим этим маленьким турбофолк-фашистам. Мы независимое государство и член УЕФА»

Теги УЕФА болельщики сборная Румынии по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2024 Политика Футбол

Косовский политик раскритиковал Румынию за баннер «Косово – это Сербия».

Матч квалификации Евро-2024 сборных Румынии и Косово на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо. Команды ушли в раздевалки. Игра возобновилась лишь через 50 минут.

Румынские ультрас развернули на трибунах политические баннеры: с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия» и надписью на фоне румынского фланга «Бессарабия – это Румыния». Они также скандировали кричалки, жгли и бросали файеры.

Лидер Демократической партии Косово (PDK), второй партии страны, набравшей 17% голосов на последних выборах, жестко осудил румынских фанатов.

«Нет лозунга, способного изменить реальность. С 17 февраля 2008 года Косово – независимое государство, а с 3 мая 2016 года Косово – член УЕФА.

Политические лозунги, фашистские кричалки, освистывание или оскорбления в адрес наших парней не остановят нас.

Косово, как государство и национальная сборная страны, с гордостью представляет себя во всем мире, даже там, где нас не хотят видеть. Мы много работали ради этого дня и не уступим этим маленьким турбофолк-фашистам. Косово вечно», – написал Мемли Красники в фэйсбуке.

Турбофолк – музыкальный жанр, сочетание электронной и народной музыки, зародившийся в начале 1980-х в Югославии и популярный в настоящее время на Балканах. Расцвета турбофолк достиг в 1990-е годы в Сербии. Черногорский певец Рембо Амадеус сравнил турбофолк с национализмом, алкоголем, преступностью и поп-культурой.

Из-за «Косово – Сербия» и «Бессарабия – Румыния» матч Румынии с Косово прервали на 50 минут. Скандал!

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30 комментариев

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Дмитрий Фурсов
Ответ Дмитрий Фурсов
В реальности на севере Косово живут сербы, которые считают себя частью Сербии, а «республики Косово» для них не существует
Минусуйте сколько хотите, но на севере Косово албанцы постоянно пытаются сделать какую-нибудь гадость местному населению
Поэтому kad se vojska na Kosovo vrati
+11
-3
+8
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Дмитрий Фурсов
В реальности на севере Косово живут сербы, которые считают себя частью Сербии, а «республики Косово» для них не существует
+12
-5
+7
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Brigant
Косово это Сербия!
+9
-3
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Egor Aleksandrovich
турбофолк-фашисты)))
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Михо
Никогда не понимал этого образования- Косово. Есть страна Албания, там живут албанцы, есть Косово где живут этнические албанцы, почему они признаны государством? В Нагорном Карабвхе живут армяне, в Крыму и Донбассе большинство русские, почему это не работает в данных случаях?
+11
-8
+3
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OldRedWhite
Ответ Brigant
Косово это Сербия!
Это надо было Маршалу Тито сказать , когда он учредил автономию в составе Сербии !
Вообще, коммунисты со своими границами не только в СССР отличились )))
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Александр Васильев
Ответ Rjcnbr
Косово оказалось зажато в тиски между турбофолк-фашистами и цыганями танчащами под техно
а косовары ещё те презики(
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Rjcnbr
Ответ Egor Aleksandrovich
турбофолк-фашисты)))
Косово оказалось зажато в тиски между турбофолк-фашистами и цыганями танчащами под техно
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Михо
Ответ Velirpa
в Калмыкии большинство калмыков, в Татарстане большинство - татар, в Уфе - башкиры, и т.д. и т.п. почему это Россией называется?
В том то и дело, во всех странах есть национальные анклавы, автономии, но никто никогда не предоставлял им статус государства. Если ты албанец из Косово, хочешь жить в своей стране, езжай в Албанию, у вас уже есть страна. В Лос Анджелесе огромная армянская диаспора, пусть им тоже предоставят государственность😃
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Velirpa
Ответ Михо
Никогда не понимал этого образования- Косово. Есть страна Албания, там живут албанцы, есть Косово где живут этнические албанцы, почему они признаны государством? В Нагорном Карабвхе живут армяне, в Крыму и Донбассе большинство русские, почему это не работает в данных случаях?
в Калмыкии большинство калмыков, в Татарстане большинство - татар, в Уфе - башкиры, и т.д. и т.п. почему это Россией называется?
+5
-4
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Александр Васильев
Ответ Михо
Никогда не понимал этого образования- Косово. Есть страна Албания, там живут албанцы, есть Косово где живут этнические албанцы, почему они признаны государством? В Нагорном Карабвхе живут армяне, в Крыму и Донбассе большинство русские, почему это не работает в данных случаях?
в Косово проживают мусульмане, которые вырезали сначала местных христиан, а затем пошли и на жителей Сербии ,
это бандиты просто, так понятно?
+9
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Александр Васильев
Ответ Дмитрий Фурсов
Минусуйте сколько хотите, но на севере Косово албанцы постоянно пытаются сделать какую-нибудь гадость местному населению Поэтому kad se vojska na Kosovo vrati
наша первая ошибка была, когда в 90-е не взяли Сербию целиком под своё крыло и теперь бы была Куба посреди европы)
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FilinMD
Ответ Михо
Никогда не понимал этого образования- Косово. Есть страна Албания, там живут албанцы, есть Косово где живут этнические албанцы, почему они признаны государством? В Нагорном Карабвхе живут армяне, в Крыму и Донбассе большинство русские, почему это не работает в данных случаях?
Есть теория, что кланы элит не смогли договориться между собой (а там крупный бизнес и огромные деньги на кону)
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Александр Васильев
Ответ Дмитрий Фурсов
Минусуйте сколько хотите, но на севере Косово албанцы постоянно пытаются сделать какую-нибудь гадость местному населению Поэтому kad se vojska na Kosovo vrati
одна из самых гадких национальностей эти албанцы!
гопники бесштанные
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OldRedWhite
Ответ mutsulhanov@icloud.com
Косово это Косово
Париж - это земля Пророка )))
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SpilightTwarkle
Ответ Александр Васильев
в Косово проживают мусульмане, которые вырезали сначала местных христиан, а затем пошли и на жителей Сербии , это бандиты просто, так понятно?
Да там на Балканах все друг друга резали
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Velirpa
Ответ mutsulhanov@icloud.com
Косово это Косово
да, Косово - это Косово.
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ Александр Васильев
в Косово проживают мусульмане, которые вырезали сначала местных христиан, а затем пошли и на жителей Сербии , это бандиты просто, так понятно?
То есть мусульмане бандиты ,а братья сербы христиане святые
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Красная стрела
Ответ FilinMD
Есть теория, что кланы элит не смогли договориться между собой (а там крупный бизнес и огромные деньги на кону)
Да судя по ситуации, уже никто договориться ни о чем не может. И всё накручивается одно на одно.
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ender
Ответ Velirpa
что ж, открыт новый жанр музыки - турбофолк.
Он вообще не новый)
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окечуква
Этот Красничи - террорист из УЧК, в конце 90-х годов с винтарем наперевес бегал. Кстати, албанцы обожают турбофолк, это общебалканская тема вообще.
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Andrey Ashhabadskiy
все правильно, вы члены сша
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Andrey Ashhabadskiy
косово искусственное выдуманное государство!
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Velirpa
что ж, открыт новый жанр музыки - турбофолк.
+1
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