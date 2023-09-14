Карпин об организации матчей сборной: «Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть». Приезжаешь – три мяча»

Валерий Карпин высказался о расписании и организации матчей сборной России.

– Игра с была запланирована, искали еще варианты: Бахрейн, еще кто-то. В конце концов возник вариант с олимпийской сборной Египта. Сначала они сказали, что четыре-пять игроков могут быть старше. Потом попросили U23, но на замену можно [игроков постарше]. Потом – что нельзя. Египет настаивал на двух матчах, они согласились только на этих условиях.

– Вы понимаете такую принципиальность?

– Вы, наверное, никогда не общались с этими федерациями. Договариваешься – одно, приезжаешь – вообще все другое. Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Потом время поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть, поле есть, мячи есть». Приезжаешь – три мяча.

Они сами выходят, потом на три дня пропадают, не отвечают ни как транслировать, ни во сколько играть, ни где.

– Была ли возможность остаться в Египте между матчами?

– Остаться – да, тренироваться – нет. Сорок градусов, поле – только то, на котором мы играли. Все остальное, мягко говоря, не соответствует уровню.

Наверное, можно было где-то что-то найти, переехать в другое место. Но это снова разъезды.

– Вас устраивает работа РФС? Все определяется в последний момент.

– Вы как будто в другом мире живете. Федерация пытается найти соперника. Понятно, мне бы очень хотелось, чтобы мы уже понимали соперников на октябрь, чтобы они были стопроцентные. Но живем в той ситуации, в которой живем. Вы думаете, РФС не хочет за три месяца определять соперника? Конечно, хочет.

Африканская делегация выходит на нас: «Мы хотим с вами сыграть в Москве». Потом пропадают на неделю, возвращаются и говорят: «Нет, мы не будем». Наверное, посовещались с кем-то в правительстве, им сказали, что ехать не нужно.

– Нужно ли продолжать, если такие условия?

– Я и тренерский штаб получаем очень много информации после таких матчей, как с Катаром, – сказал главный тренер сборной России в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!».

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