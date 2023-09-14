Карпин об организации матчей сборной: «Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть». Приезжаешь – три мяча»

Теги Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Сборная Катара по футболу олимпийская сборная Египта Политика Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин высказался о расписании и организации матчей сборной России.

– Игра с Катаром была запланирована, искали еще варианты: Бахрейн, еще кто-то. В конце концов возник вариант с олимпийской сборной Египта. Сначала они сказали, что четыре-пять игроков могут быть старше. Потом попросили U23, но на замену можно [игроков постарше]. Потом – что нельзя. Египет настаивал на двух матчах, они согласились только на этих условиях.

– Вы понимаете такую принципиальность? 

– Вы, наверное, никогда не общались с этими федерациями. Договариваешься – одно, приезжаешь – вообще все другое. Катар сказал: «Давайте играть в 19:00». Потом время поменяли на 18:15. Египет говорил: «Все есть, поле есть, мячи есть». Приезжаешь – три мяча.

Они сами выходят, потом на три дня пропадают, не отвечают ни как транслировать, ни во сколько играть, ни где.  

– Была ли возможность остаться в Египте между матчами?

– Остаться – да, тренироваться – нет. Сорок градусов, поле – только то, на котором мы играли. Все остальное, мягко говоря, не соответствует уровню. 

Наверное, можно было где-то что-то найти, переехать в другое место. Но это снова разъезды.

– Вас устраивает работа РФС? Все определяется в последний момент.  

– Вы как будто в другом мире живете. Федерация пытается найти соперника. Понятно, мне бы очень хотелось, чтобы мы уже понимали соперников на октябрь, чтобы они были стопроцентные. Но живем в той ситуации, в которой живем. Вы думаете, РФС не хочет за три месяца определять соперника? Конечно, хочет.

Африканская делегация выходит на нас: «Мы хотим с вами сыграть в Москве». Потом пропадают на неделю, возвращаются и говорят: «Нет, мы не будем». Наверное, посовещались с кем-то в правительстве, им сказали, что ехать не нужно. 

 – Нужно ли продолжать, если такие условия? 

– Я и тренерский штаб получаем очень много информации после таких матчей, как с Катаром, – сказал главный тренер сборной России в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!».

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14 комментариев

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Пикачу82
Ответ damondiamond
поехать и сыграть товарищеский матч, а потом получить исключение из отборочных на ЧМ, а в следствие и денежных выплат))
За что они бан получат? За товарняк? Уже много кто играл и никто не получил, хватит выдумывать. Здесь все очевидно.
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alexey alexeev
а вы денег африканской делегации дайте, может и соизволят сыграть 😆
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majestic1980
А что бы было если б все три мяча во время матча с Египтом сдулись?
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Честный контроль
Остается выяснить: Постоянное нытьё Валеры это в нем говорит спартаковское прошлое или ростовское настоящее.
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Честный контроль
Остается выяснить: Постоянное нытьё Валеры это в нем говорит спартаковское прошлое или ростовское настоящее. Или уже купаж!
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damondiamond
поехать и сыграть товарищеский матч, а потом получить исключение из отборочных на ЧМ, а в следствие и денежных выплат))
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prus_3
Ааа, ну блин, ну теперь понятно все. А то налетели на несчастного тренера сборной России.
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Spaten
«Два мяча» в Китае
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songbilong
и из таких дыр вышел Салах?
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МОНТЁР ТуПи
А нахрена Головина было вызывать!?!?!!
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batony
Мне нравится как никто не говорит в какой такой "ситуации" мы живём.
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Ezra-Matthew Miller
Ответ songbilong
и из таких дыр вышел Салах?
он родился в 90 км от Каира, а не Суэца. вряд ли
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