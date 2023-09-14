Карпин о сборной: «У нас стоит задача побеждать, но не любой ценой. Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева? Чтобы обыграть Катар? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты?»

Теги Спартак Локомотив Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия Сергей Пиняев брань Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин сказал, что у сборной России нет задачи побеждать любой ценой.

– Конечно, у нас стоит задача побеждать в товарищеском матче. Как ее может не стоять, когда выходишь на поле? 

Да, не любой ценой. Джикию поменяли в перерыве с Катаром, чтобы он не получил травму. Если бы это была официальная игра, то не поменяли бы. Рисковать здоровьем игроков – такой задачи точно не стоит.

– Вы говорили, что Пиняев в «Локо» выходит, даже когда есть проблемы со здоровьем, а в сборной сейчас такого не будет. После этого выступил врач «Локо». Где тут правда?

– Пиняев до меня подходил к журналистам. Он приехал в сборную, у него чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Я просто привел пример, чего так возбудился доктор «Локомотива»? Видимо, дыма без огня не бывает. Я сказал «Допустим, Пиняев».  

Если сейчас у кого-то из игроков «Ростова» будет потягивать перед матчем с «Балтикой», он будет играть.  

– Как объяснить людям, что сейчас можно кем-то не рисковать, кого-то не вызывать, что можно совмещать работу в сборной и клубе?

– Я не знаю, как это еще можно объяснить. Все уже пересказано. Если человек хочет понимать, он уже понял. Если не хочет, он и не поймет.

Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева, любого, кто чувствует недомогание? Чтобы кровь из носу обыграть Катар, а затем не сыграть за клуб из-за травмы? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты, что ли?» – заявил тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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25 комментариев

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Отец Абду
Тренер "Ростова" к тренеру сборной России: вы что, идиоты что ли?:)
+66
-3
+63
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Обманутый россиянин
Валера как обычно вывалил базы
+31
-7
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Подкат Пенальтьевич
Зачем платить зарплату тренеру сбороной если его работа бессмысленна?
+24
-10
+14
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krealpmoney
Ответ Подкат Пенальтьевич
Зачем платить зарплату тренеру сбороной если его работа бессмысленна?
он чтоли себя назначил
+11
-1
+10
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Sema32
Ответ stee
Угу, и поэтому у него Головин отбегал 92 минуты, 15+ километров наверное намотал.
Просто Валера уверен, что из Монако ему не позвонят
+8
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+8
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stee
Угу, и поэтому у него Головин отбегал 92 минуты, 15+ километров наверное намотал.
+7
-1
+6
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Бене Гессерит
Ответ stee
Угу, и поэтому у него Головин отбегал 92 минуты, 15+ километров наверное намотал.
Клубы из недружественных стран не важны.
+7
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+5
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avcgloronalduMU
эти игроки даже в клубе не на первых местах, Спартак пропускает голы как команда из пердива
+3
0
+3
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Денис Ширинов
Вот щас за Катар обидно было
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Bor2193
Так вызови других. Кому это нужно и кто готов играть
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Beloded2007
Е*учая действительность!
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S.S.S.R.
Зачем вы вообще играете, наруй вас показывают. Валера, это не разговор. Бабло получаешь, так играйте. Или бери у команд тех, кто за клубы сидит плотно на лавке. Те хотя бы играть будут. Им терять НЕРУЙ.
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Водяра
Карпин:»выходим, не напрягаемся и пинаем мяч.»
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Антимосковский
Ответ Sema32
Просто Валера уверен, что из Монако ему не позвонят
наоборот, байтит на звонок из европейского клуба, он же не как наши футболисты, которые там не востребованы)))
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