Карпин о сборной: «У нас стоит задача побеждать, но не любой ценой. Зачем рисковать здоровьем Джикии, Пиняева? Чтобы обыграть Катар? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты?»

Валерий Карпин сказал, что у сборной России нет задачи побеждать любой ценой.

– Конечно, у нас стоит задача побеждать в товарищеском матче. Как ее может не стоять, когда выходишь на поле?

Да, не любой ценой. Джикию поменяли в перерыве с Катаром, чтобы он не получил травму. Если бы это была официальная игра, то не поменяли бы. Рисковать здоровьем игроков – такой задачи точно не стоит.

– Вы говорили, что Пиняев в « » выходит, даже когда есть проблемы со здоровьем, а в сборной сейчас такого не будет. После этого выступил врач «Локо». Где тут правда?

– Пиняев до меня подходил к журналистам. Он приехал в сборную, у него чуть потягивало заднюю, поэтому он не тренировался. Я просто привел пример, чего так возбудился доктор «Локомотива»? Видимо, дыма без огня не бывает. Я сказал «Допустим, ».

Если сейчас у кого-то из игроков « » будет потягивать перед матчем с «Балтикой», он будет играть.

– Как объяснить людям, что сейчас можно кем-то не рисковать, кого-то не вызывать, что можно совмещать работу в сборной и клубе?

– Я не знаю, как это еще можно объяснить. Все уже пересказано. Если человек хочет понимать, он уже понял. Если не хочет, он и не поймет.

Зачем рисковать здоровьем , Пиняева, любого, кто чувствует недомогание? Чтобы кровь из носу обыграть Катар, а затем не сыграть за клуб из-за травмы? Клубный тренер скажет: «Вы что, идиоты, что ли?» – заявил тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!»

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