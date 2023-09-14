Валерий Карпин: «Ростов» и так слабый, куда еще ослабляться? Защита без Осипенко – катастрофа»

Валерий Карпин назвал «Ростов» слабым.

– Можно ли быть хоть чуть-чуть удовлетворенным трансферной кампанией «Ростова»?

– Чуть-чуть можно.

– Ушли же не мегазвезды.

– Для «Ростова» Сильянов – мегазвезда. На любой позиции в обороне.

Что происходит с Сильяновым сейчас, я не знаю. В конце прошлого сезона я ему говорил про количество крайних защитников у «Локомотива». Но у него семья, Москва. «Локомотив» хотел его вернуть, Сильянов тоже хотел вернуться.

Мы сейчас играли на Кубок. Я к нему подошел: «Ну и?» Он глаза потупил в землю – и все.

– Но все-таки, кажется, что «Ростов» не сильно ослаб.

– Он и так слабый, куда еще больше ослабляться?

– Защита «Ростова» без Осипенко – это что?

– Катастрофа.

– Что он дает?

– Опыт, уверенность – все. Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история, – сказал тренер «Ростова» в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!»

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