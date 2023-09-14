Валерий Карпин: «Ростов» и так слабый, куда еще ослабляться? Защита без Осипенко – катастрофа»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Максим Осипенко Илья Вахания Александр Сильянов Данила Прохин Андрей Лангович Виктор Мелехин Это футбол, брат! Футбол

Валерий Карпин назвал «Ростов» слабым.

– Можно ли быть хоть чуть-чуть удовлетворенным трансферной кампанией «Ростова»? 

– Чуть-чуть можно. 

– Ушли же не мегазвезды.

– Для «Ростова» Сильянов – мегазвезда. На любой позиции в обороне.  

 Что происходит с Сильяновым сейчас, я не знаю. В конце прошлого сезона я ему говорил про количество крайних защитников у «Локомотива». Но у него семья, Москва. «Локомотив» хотел его вернуть, Сильянов тоже хотел вернуться.

Мы сейчас играли на Кубок. Я к нему подошел: «Ну и?» Он глаза потупил в землю – и все. 

– Но все-таки, кажется, что «Ростов» не сильно ослаб.

– Он и так слабый, куда еще больше ослабляться?  

– Защита «Ростова» без Осипенко – это что?

– Катастрофа. 

– Что он дает?

– Опыт, уверенность – все. Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история, – сказал тренер «Ростова» в эфире ютуб-канал «Это футбол, брат!»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Markushin
Осипнеко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maks44
"Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика".

Кто из них уже не мальчик?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Игнашевич (записывая в блокнот): Осипенко из игры выключить, остальные в обороне - пацаны. Сильянову задавать вопрос "Ну и?" по ходу матча - может смутиться и потерять концентрацию.
(Запись на полях): Георгич говорит что Ростов - слабый? Валера может блефовать! Внимание и только внимание!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FRE3StYLER
Ответ maks44
"Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика". Кто из них уже не мальчик?
я думал в конце напишешь: Кто из них девочка?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Ответ maks44
"Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика". Кто из них уже не мальчик?
Это ребус.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Хромаков
Ответ Balt
Игнашевич (записывая в блокнот): Осипенко из игры выключить, остальные в обороне - пацаны. Сильянову задавать вопрос "Ну и?" по ходу матча - может смутиться и потерять концентрацию. (Запись на полях): Георгич говорит что Ростов - слабый? Валера может блефовать! Внимание и только внимание!
Сильянов на скамейке Локо концентрацию потеряет?) Какую это пользу принесет Балтике?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий