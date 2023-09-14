Уткин о сборной России: «Она должна играть, но смотреть на это сейчас невозможно. Спорт – это когда результат»

Василий Уткин считает, что на игру нынешней сборной России невозможно смотреть.

Во время сентябрьской паузы сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Катара в гостях, а также провела две игры молодежным составом с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.

«Я люблю разное маргинальное творчество. Из трех матчей сборной России в разных вариантах, составах, наименованиях и статях я посмотрел два с половиной. Мне вспомнилось стихотворение – это стихи-порошки – из четырех строк: «Как хорошо сегодня в морге, / Прохладен чист его уют. / Все портят только практиканты – / Блюют».

Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радует молодые, которых приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание у них хромает – я думаю, именно в этом дело, – то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости это не приносит совершенно.

Вы мне скажете: « , а не ты ли написал в дебютной колонке «Советского спорта», что сборная должна играть, просто потому что наступит день «когда»? Да, я это написал. Но сейчас-то на это смотреть невозможно. И важно понять – почему.

Ответ на этот вопрос очень просто. Спорт – это когда результат, когда победы, и даже если поражение – это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях для сборной России не имеет перспективы. Ты в дезавуирующей ситуации. Что тебе делать?» – сказал блогер и журналист.

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