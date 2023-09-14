Уткин о сборной России: «Она должна играть, но смотреть на это сейчас невозможно. Спорт – это когда результат»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Василий Уткин считает, что на игру нынешней сборной России невозможно смотреть.

Во время сентябрьской паузы сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Катара в гостях, а также провела две игры молодежным составом с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.

«Я люблю разное маргинальное творчество. Из трех матчей сборной России в разных вариантах, составах, наименованиях и статях я посмотрел два с половиной. Мне вспомнилось стихотворение – это стихи-порошки – из четырех строк: «Как хорошо сегодня в морге, / Прохладен чист его уют. / Все портят только практиканты – / Блюют».

Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Кого радует молодые, которых приглашают в сборную, а они как-то то ли недостаточно гордятся, то ли патриотическое воспитание у них хромает – я думаю, именно в этом дело, – то ли еще что-то? Как бы то ни было, радости это не приносит совершенно.

Вы мне скажете: «Вася, а не ты ли написал в дебютной колонке «Советского спорта», что сборная должна играть, просто потому что наступит день «когда»? Да, я это написал. Но сейчас-то на это смотреть невозможно. И важно понять – почему.

Ответ на этот вопрос очень просто. Спорт – это когда результат, когда победы, и даже если поражение – это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях для сборной России не имеет перспективы. Ты в дезавуирующей ситуации. Что тебе делать?» – сказал блогер и журналист.

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6 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Кажется Уткин стихи-порошки стал внутрь употреблять
+7
-2
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Виктор Огай
Ответ ЕгориЙ
Хм, Т9 вместо стихи-пирожки заменил на стихи-порошки. Кажется мы узнали что-то новое об Уткине. P.S. Если что, это была шутка за 200.
Если что, стишки-порошки - разновидность пирожков, где в последней строчке два слога.
+3
0
+3
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uralets46
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SadlerRG
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кажется Уткин стихи-порошки стал внутрь употреблять
Перефразируя ещё одного классика: "Порошки внутри, а снаружи стихи."
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