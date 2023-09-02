Артета про Хавертца: «Не хватает только голов, в остальном все в порядке. Кая надо окружить любовью – и он покажет свои лучшие черты»
Микель Артета высказался о критике в адрес Кая Хавертца.
Немецкий футболист перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов. В составе «канониров» он провел 4 матча и не отличился результативными действиями.
«Я скажу вам, что я к нему чувствую: он мне нравится, и я вижу его качества каждый день на тренировках. У него отличный темп работы, он очень хорошо делает многое в команде.
Визуальный аспект – тот, который связан со статистикой, – это то, чего не хватает на данный момент. Ему не хватает только того, чтобы отправлять мяч в сетку и попадать опасные зоны, но в остальном все в порядке.
Трудно просить, особенно наших болельщиков на стадионе, о большем, но я чувствую, что Кая нужно окружить любовью, и мы добьемся того, чтобы он показал свои лучшие черты.
За последние несколько лет у нас было несколько очень, очень красноречивых примеров с игроками, которым мы оказывали поддержку и любовь (речь о Букайо Сака, Аароне Рэмсдейле и Бене Уайте – Sports.ru), и они почувствовали это и просто взорвались. Хавертц может многое нам дать», – сказал Артета.
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Думаю, после Арсенала это на уровне топ-клубов окончательно поймут, и он поедет доигрывать в Вольфсбург/Фрайбург.
А Кай... Ни рыба, ни мясо. Я вижу того же Кая, из прошлого сезона Челси. Почему от других новичков мы видим желание себя показать и помочь команде, а Хавертц болтается как ... в проруби? Ладно там ошибки или что-то не получается - это нормально, новичек еще не сыгрался с партнерами. Но почему мы не видим работы на поле от него, почему он настолько часто инертный???
Кай совершенно другого плана игрок. Сомневаюсь, что он в центре поля потянет.
Я всегда считал Кая бокс-ту-боксом и откровенно не понимал - зачем его ставят на форварда.
Он делает очень много черновой работы, борьба, придержать мяч, запрессинговать и так далее.
Пока нет результативных действий в плане голов/передач, это тревожит, но в остальном он проделывает очень большую работу.
Последи за футболом и возвращайся ;)