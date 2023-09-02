Артета про Хавертца: «Не хватает только голов, в остальном все в порядке. Кая надо окружить любовью – и он покажет свои лучшие черты»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл Бен Уайт Кай Хавертц Букайо Сака Футбол

Микель Артета высказался о критике в адрес Кая Хавертца.

Немецкий футболист перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов. В составе «канониров» он провел 4 матча и не отличился результативными действиями. 

«Я скажу вам, что я к нему чувствую: он мне нравится, и я вижу его качества каждый день на тренировках. У него отличный темп работы, он очень хорошо делает многое в команде.

Визуальный аспект – тот, который связан со статистикой, – это то, чего не хватает на данный момент. Ему не хватает только того, чтобы отправлять мяч в сетку и попадать опасные зоны, но в остальном все в порядке. 

Трудно просить, особенно наших болельщиков на стадионе, о большем, но я чувствую, что Кая нужно окружить любовью, и мы добьемся того, чтобы он показал свои лучшие черты. 

За последние несколько лет у нас было несколько очень, очень красноречивых примеров с игроками, которым мы оказывали поддержку и любовь (речь о Букайо Сака, Аароне Рэмсдейле и Бене Уайте – Sports.ru), и они почувствовали это и просто взорвались. Хавертц может многое нам дать», – сказал Артета. 

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25 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
Автомобиль также можно охарактеризовать. Всё хорошо, только не едет
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Carver
Как по мне, Хаверц дно. Это и не нападающий, и не АПЗ, и не фланговый игрок, везде как вялое говно в проруби болтается. Игрок без позиции.

Думаю, после Арсенала это на уровне топ-клубов окончательно поймут, и он поедет доигрывать в Вольфсбург/Фрайбург.
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Sheel
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Автомобиль также можно охарактеризовать. Всё хорошо, только не едет
Ты не окружил его любовью ...
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compila
Немножко доминации, и Кай раскроется.
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marshalericsson1357
Грамотные слова от тренера. Тут нужна поддержка, а не критика
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Слутск Халлского
Верю, что Кай ещё раскроется. Надоели хоронить его после 4 матчей. Надеюсь, фаны на трибунах прислушаются к Артете и действительно поддержат
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Artuom Batishev
Ответ Слутск Халлского
Верю, что Кай ещё раскроется. Надоели хоронить его после 4 матчей. Надеюсь, фаны на трибунах прислушаются к Артете и действительно поддержат
Вспомните прошлый сезон и как Троссард ворвался - мы сразу видели старательного и амбициозного игрока, который работает на команду. Вот сейчас Райс точно также пришел - тоже новичек, но мы сходу видим его старательность и работу на команду. И точно также Тимбер - сразу показал свою заряженность, сразу показал желание быть полезным.

А Кай... Ни рыба, ни мясо. Я вижу того же Кая, из прошлого сезона Челси. Почему от других новичков мы видим желание себя показать и помочь команде, а Хавертц болтается как ... в проруби? Ладно там ошибки или что-то не получается - это нормально, новичек еще не сыгрался с партнерами. Но почему мы не видим работы на поле от него, почему он настолько часто инертный???
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Геннадий Гусев
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Женщины легкого поведения будут вокруг него на поле бегать? Или, Каю нужно играть против женской команды, защитники которой будут окружать его любовью со всех сторон, и отбирать у него мячи? Уже Артета намекает, что уровень Кая - это женский футбол.
любовь — это не женщины лёгкого поведения. странные у вас представления о любви
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Garikus89
Ответ B@SS
Баллак же тоже начинал высоко играть, потом в опорку перешел играть и стал лучшим. Я всегда считал Кая бокс-ту-боксом и откровенно не понимал - зачем его ставят на форварда.
Я тоже не понимал, почему его три разных тренера в Челси ставили на позицию нападающего, если из Байера его брали с позиции АПЗ, где на уровне Бундеслиги он играл очень хорошо. В итоге он и не нападающий, и не АПЗ)
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Artuom Batishev
Ответ B@SS
Баллак же тоже начинал высоко играть, потом в опорку перешел играть и стал лучшим. Я всегда считал Кая бокс-ту-боксом и откровенно не понимал - зачем его ставят на форварда.
Баллак был фактурным игроком и бойцом. Поэтому и в опорке не терялся.

Кай совершенно другого плана игрок. Сомневаюсь, что он в центре поля потянет.
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Billy_Shears
Ну уж нет, коли выбрали причину всех проблем, будем гнобить до конца..
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bevooch
Как Кокорин в Фиорентине
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ bevooch
Ну и фантазии у тебя, товарищ. Однако, при чем тут Хаверц?
Кая Хавертсина - профессиональная футболистка. Первая футболистка в истории, которая была заиграна за профессиональную мужскую команду, в угоду современным трендам. В матчах за Арсенал, показывает невыносимо слабый уровень игры, и подвергается хейту со стороны футбольной общественности.
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B@SS
Баллак же тоже начинал высоко играть, потом в опорку перешел играть и стал лучшим.
Я всегда считал Кая бокс-ту-боксом и откровенно не понимал - зачем его ставят на форварда.
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Mykytka
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кая Хавертсина - профессиональная футболистка. Первая футболистка в истории, которая была заиграна за профессиональную мужскую команду, в угоду современным трендам. В матчах за Арсенал, показывает невыносимо слабый уровень игры, и подвергается хейту со стороны футбольной общественности.
Ты все матчи с ним смотришь?
Он делает очень много черновой работы, борьба, придержать мяч, запрессинговать и так далее.

Пока нет результативных действий в плане голов/передач, это тревожит, но в остальном он проделывает очень большую работу.

Последи за футболом и возвращайся ;)
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Фрэнкжан lampardinho
а для меня как болельщика Челси он был Хаверциньё!!!
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Grime Font
Ответ B@SS
Баллак же тоже начинал высоко играть, потом в опорку перешел играть и стал лучшим. Я всегда считал Кая бокс-ту-боксом и откровенно не понимал - зачем его ставят на форварда.
упоминание Баллака в одном предложении с этим чудом поленообразным - это 🤡🤡🤡
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