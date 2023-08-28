«Хавертц – новый Озил, но без таланта, Месута продали, потому что не знали, что с ним делать. Артета, как и Пеп, не справляется с яркими личностями». Экс-ведущий Sky Sports Киз о хавбеке «Арсенала»
Экс-ведущий Sky Sports Ричард Киз раскритиковал игру Кая Хавертца в «Арсенале».
Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов. За 4 матча в составе «канониров» полузащитник не отметился результативными действиями.
«Он оказывался в выгодных позициях, но мяч не доходил... Вчера (в матче с «Фулхэмом» 26 августа – Sports.ru) от меня было примерно столько же пользы, сколько от него. Ни голов, ни результативных передач в трех матчах [АПЛ], но у него было несколько отличных моментов. Не думал, что когда-нибудь буду цитировать Пирса Моргана, но он прав. [Артета ведет себя] слишком умно. Возвращайтесь к схеме с четырьмя защитниками и ко всему тому, что сделало их сильнее в прошлом сезоне, хватит валять дурака.
Не спешите вгрызаться мне в глотку до того, как я договорю: Хавертц – новый Озил... но без таланта. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что и тот, и другой – загадки. «Арсенал» не знал, что делать с Озилом, поэтому его продали. А теперь они взяли и подписали Хавертца. Артета не мог с ним справиться. Он похож на Гвардиолу – ни один из них не способен справиться с яркими личностями», – сказал Киз в интервью beIN Sports.
Артета о 4 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Во многих ситуациях он должен был забивать»
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В остальном даже капризные "дамочки" из Баварии его слушались, как батю. О чем речь вообще?
Артете еще тренить и тренить, чтобы быть на уровне Гвардиолы для сравнения.
А Хави, Иньеста, Месси, Левндовски, Ноер, Де Брейне, Холанд не яркие хаахха
для Пепа нет авторитетов. Если игрок не выполняет его установки или не подходит под его виденье, он вылетает. Будь это хоть Роналдиньо, хоть Ибра, кто угодно.
Только зачем он Арсеналу за такие деньги не ясно вообще.
Лучше бы пзщ опорного взяли
Ему бы больше пространства как в Германии.
Кузяев новый Модрич, но без таланта))
Мудрик новый Азар, но без таланта )))
Гениальная фраза))