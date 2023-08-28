«Хавертц – новый Озил, но без таланта, Месута продали, потому что не знали, что с ним делать. Артета, как и Пеп, не справляется с яркими личностями». Экс-ведущий Sky Sports Киз о хавбеке «Арсенала»

Экс-ведущий Sky Sports Ричард Киз раскритиковал игру Кая Хавертца в «Арсенале».

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов. За 4 матча в составе «канониров» полузащитник не отметился результативными действиями.

«Он оказывался в выгодных позициях, но мяч не доходил... Вчера (в матче с «Фулхэмом» 26 августа – Sports.ru) от меня было примерно столько же пользы, сколько от него. Ни голов, ни результативных передач в трех матчах [ ], но у него было несколько отличных моментов. Не думал, что когда-нибудь буду цитировать , но он прав. [Артета ведет себя] слишком умно. Возвращайтесь к схеме с четырьмя защитниками и ко всему тому, что сделало их сильнее в прошлом сезоне, хватит валять дурака.

Не спешите вгрызаться мне в глотку до того, как я договорю: Хавертц – новый ... но без таланта. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что и тот, и другой – загадки. « » не знал, что делать с Озилом, поэтому его продали. А теперь они взяли и подписали Хавертца. Артета не мог с ним справиться. Он похож на – ни один из них не способен справиться с яркими личностями», – сказал Киз в интервью beIN Sports.

Артета о 4 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Во многих ситуациях он должен был забивать»

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