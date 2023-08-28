«Хавертц – новый Озил, но без таланта, Месута продали, потому что не знали, что с ним делать. Артета, как и Пеп, не справляется с яркими личностями». Экс-ведущий Sky Sports Киз о хавбеке «Арсенала»

Теги Месут Озил Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Ричард Киз Кай Хавертц Пирс Морган Футбол

Экс-ведущий Sky Sports Ричард Киз раскритиковал игру Кая Хавертца в «Арсенале».

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов. За 4 матча в составе «канониров» полузащитник не отметился результативными действиями.

«Он оказывался в выгодных позициях, но мяч не доходил... Вчера (в матче с «Фулхэмом» 26 августа – Sports.ru) от меня было примерно столько же пользы, сколько от него. Ни голов, ни результативных передач в трех матчах [АПЛ], но у него было несколько отличных моментов. Не думал, что когда-нибудь буду цитировать Пирса Моргана, но он прав. [Артета ведет себя] слишком умно. Возвращайтесь к схеме с четырьмя защитниками и ко всему тому, что сделало их сильнее в прошлом сезоне, хватит валять дурака.

Не спешите вгрызаться мне в глотку до того, как я договорю: Хавертц – новый Озил... но без таланта. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что и тот, и другой – загадки. «Арсенал» не знал, что делать с Озилом, поэтому его продали. А теперь они взяли и подписали Хавертца. Артета не мог с ним справиться. Он похож на Гвардиолу – ни один из них не способен справиться с яркими личностями», – сказал Киз в интервью beIN Sports.

Артета о 4 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Во многих ситуациях он должен был забивать»

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30 комментариев

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Дима
как можно сравнивать Озила с Хаверцом?
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Sergey Kuznetsov
с какими это яркими личностями, кроме Ибры, Пеп не справлялся? с Канселу?))
+13
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Дмитрий Осипов
сравнили божественного распасовщика, и что-то подающее надежды уже который год. И да, Пеп совсем не справлялся с яркими личностями, ни в Барсе ни в Баварии, там у него серая масса играла (нет).
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JENNINGS
Ответ Sergey Kuznetsov
с какими это яркими личностями, кроме Ибры, Пеп не справлялся? с Канселу?))
Чигринский ))
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Moffo
Гвардиола всю карьеру тренировал ярких личностей и давал с ними результат. Что за бред.
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<CRISTIANO>
У Гвардиолы за всю карьеру был такой Ростер топовых личностей, что другим и не снилось, но яркий конфликт был только с Ибрагимовичем и то в итоге оказалось, что Пеп был абсолютно прав.
В остальном даже капризные "дамочки" из Баварии его слушались, как батю. О чем речь вообще?

Артете еще тренить и тренить, чтобы быть на уровне Гвардиолы для сравнения.
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Yaki
Нкетия новый Анри, но без таланта.
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Арагорн сын Араторна
Хаверц в Челси был очень слаб в реализации моментов, медленным в принятии решений, медленным в движении с мячом, довольно топорным в дриблинге, но упорства ему было не занимать. Возможно, апл просто не его чемпионат, в условной Баварии, которая его хотела до Челси, он бы вышел на другой уровень, а тут есть ощущение, что он топчится на месте
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madaev
Озила давно так не унижали сравнивая с Каем
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Махмуд Адылов
Капец конечно Хаверц - яркая личность
А Хави, Иньеста, Месси, Левндовски, Ноер, Де Брейне, Холанд не яркие хаахха
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Кашшай Чакырович
Гвардиола у которого были Хави ,Месси и Иньеста те по сути три лучших игрока 21 века ,куда уж ярче )) не справляется ,этому ведущему лучше молчать ,тупой как пробка ! Не говоря ещё о Баварии ,в которой тоже было куча звезд))
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Sergey Kuznetsov
Ответ JENNINGS
Чигринский ))
ага) и Глеба еще можно припомнить))
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<CRISTIANO>
С кем Гвардиола не справился? У него вообще заиграли все, кто-то сразу, а кто-то со временем. На в скидку даже не вспомню кто откровенно провалился.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Paul Mikhailov
Роналдиньо, деку
они просто не входили в его планы
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corazón blanco
Так еще Озила никто не оскорблял. А про яркие личности - это феерический бред.
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ML26
В каждом предложении я прочитал абсолютный бред
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JURAVLI
Ответ Paul Mikhailov
Роналдиньо, деку
Роналдиньо к приходу Пепа уже растерял мотивацию. Что Пеп сразу понял и не стал даже пробовать строить команду вокруг него. Деку Гвардиола предпочел Хави и не прогадал.

для Пепа нет авторитетов. Если игрок не выполняет его установки или не подходит под его виденье, он вылетает. Будь это хоть Роналдиньо, хоть Ибра, кто угодно.
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Wagner
Ответ corazón blanco
Так еще Озила никто не оскорблял. А про яркие личности - это феерический бред.
Почему Озил не яркая личность? Сфотографировался с Эрдоганом и не отступился, когда вся Евро-пресса начала на него плескать помоями.
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ottomann
Хавертц кот в мешке было понятно изначально

Только зачем он Арсеналу за такие деньги не ясно вообще.

Лучше бы пзщ опорного взяли
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AmanEsen
Хаверц футболист умный и техничный, но жутко медленный и неуклюжий в интенсивном футболе, где надо делать все максимально шустро и быстро.

Ему бы больше пространства как в Германии.
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Marlew Matthews
Хаверц, конечно, не Озил, но «без таланта»…дядечка что то перепутал.
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Исмаилгаджи Хачалов
Что яркого в Хаверце? Да он блистал в лиге где уйма свободного пространства ,но перешёл в АПЛ и кажется без пространства он ничего и не может
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<CRISTIANO>
Для меня Хавертц - это немецкий Миранчук, у которого шикарная левая и как бы всё, но только наш Леша звезд с неба не хватает и знает себе цену. Он уровень Аталанты и это объективно. Хавертц такой же. Уровень Байера и не более.
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Махмуд Адылов
Артета новый Пеп, но без таланта )))
Кузяев новый Модрич, но без таланта))
Мудрик новый Азар, но без таланта )))
Гениальная фраза))
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Alar
Я не понимаю, почему такое завышенное ожидание от Хаверца в Арсенале? Он также играл и в Челси, заводясь преимущественно в ЛЧ.
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