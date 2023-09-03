«Не думаю, что Хавертц добьется успеха в «Арсенале». Удивился его переходу». Галлас о хавбеке

Теги Вильям Галлас премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Вильям Галлас считает, что Кай Хавертц не добьется успеха в «Арсенале».

«На данный момент Хавертц не показывает хорошую игру. Я удивился, когда он перешел в «Арсенал». Они могли подписать другого игрока. Хавертцу сложно найти правильную позицию.

«Арсенал» играет не так, как «Челси» – сейчас Хавертцу сложно. Не думаю, что он добьется успеха в «Арсенале», – сказал бывший игрок лондонцев в интервью Gambling Zone.

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 75 миллионов евро. У него нет результативных действий в четырех матчах сезона в составе лондонского клуба.

Полную статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

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8 комментариев

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Хан Сахан
Ответ Док163
Самый абсурдный из возможных трансферов Арсенала. Абсолютно переоцененный футболист, который не выполняет никакой конкретной работы на поле.
В глубине души хочется ошибаться на его счет. Сколько хейта было про Виейру, а в последнем матче он даже лучше Эдегора сыграл. Нкетию все спихивали в это ТО, а он свою работу четко выполняет и не косячит.
Мы, фанаты, конечно ругаем их, но, повторюсь, пусть мы ошибемся
+16
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Док163
Самый абсурдный из возможных трансферов Арсенала. Абсолютно переоцененный футболист, который не выполняет никакой конкретной работы на поле.
+16
-5
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Доминатор3000
Да отстаньте вы от парня 😂
Ну пусть хотя бы сезон отыграет…
Ну не все как Беллингем или Холанд стартуют.
В Челси он может играл не так,как в Байере.
Но трофеи им выиграл 🏆
Если он и в Арсенале это сделает,ему всё простят.
Арсенал не так монолитен как в том году.
Артета экспериментирует…
+11
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Промах Мораты
Ответ Док163
Самый абсурдный из возможных трансферов Арсенала. Абсолютно переоцененный футболист, который не выполняет никакой конкретной работы на поле.
Ему позицию надо найти
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RUS-TOMSK
Боюсь в полку игроков прибыло - уже есть защитник который не умеет обороняться - нападающий который не умеет забивать - ещё был опорник который неумел бегать и отбирать мяч без нарушения правил и которого пришлось пихать на другую позицию для меньшего ущерба - а теперь новый универсал со средними навыками для многих позиции.
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Misson
Ответ Промах Мораты
Ему позицию надо найти
По позиции его брали на место Джаки. Вот там его и надо наигрывать.
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TeLLer
Лучший трансфер Челси при Боули
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wadwill13
Ответ Док163
Самый абсурдный из возможных трансферов Арсенала. Абсолютно переоцененный футболист, который не выполняет никакой конкретной работы на поле.
ну ты тренер от бога)))не выполняет никакой функции))) тебя с отличным видением поля и паром поставить вместо твоих 2-3 позиций на место центра напа или правого напа и заставить играть потом говорить о тебе без функции)) ну чуточку а футболе надо чоображать))) чуточку
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