«Не думаю, что Хавертц добьется успеха в «Арсенале». Удивился его переходу». Галлас о хавбеке

Вильям Галлас считает, что Кай Хавертц не добьется успеха в «Арсенале».

«На данный момент Хавертц не показывает хорошую игру. Я удивился, когда он перешел в «Арсенал». Они могли подписать другого игрока. Хавертцу сложно найти правильную позицию.

«Арсенал» играет не так, как «Челси» – сейчас Хавертцу сложно. Не думаю, что он добьется успеха в «Арсенале», – сказал бывший игрок лондонцев в интервью Gambling Zone.

перешел в « » из «Челси» этим летом за 75 миллионов евро. У него нет результативных действий в четырех матчах сезона в составе лондонского клуба.

Полную статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.

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