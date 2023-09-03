«Не думаю, что Хавертц добьется успеха в «Арсенале». Удивился его переходу». Галлас о хавбеке
Вильям Галлас считает, что Кай Хавертц не добьется успеха в «Арсенале».
«На данный момент Хавертц не показывает хорошую игру. Я удивился, когда он перешел в «Арсенал». Они могли подписать другого игрока. Хавертцу сложно найти правильную позицию.
«Арсенал» играет не так, как «Челси» – сейчас Хавертцу сложно. Не думаю, что он добьется успеха в «Арсенале», – сказал бывший игрок лондонцев в интервью Gambling Zone.
Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» этим летом за 75 миллионов евро. У него нет результативных действий в четырех матчах сезона в составе лондонского клуба.
Полную статистику 24-летнего полузащитника можно найти здесь.
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Мы, фанаты, конечно ругаем их, но, повторюсь, пусть мы ошибемся
Ну пусть хотя бы сезон отыграет…
Ну не все как Беллингем или Холанд стартуют.
В Челси он может играл не так,как в Байере.
Но трофеи им выиграл 🏆
Если он и в Арсенале это сделает,ему всё простят.
Арсенал не так монолитен как в том году.
Артета экспериментирует…