Артета о 5 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Когда я только познакомился с женой, было трудно ее добиться. Сказал Каю, что вначале всегда тяжело»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Микель Артета не видит проблемы в результатах Кая Хавертца в «Арсенале».

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов. За 5 матчей в составе лондонского клуба вингер не отметился результативными действиями.

«Вчера я сказал ему, что вначале всегда немного трудно. Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее, я должен был пытаться, посылать сообщения и продолжать, продолжать.

Когда она в конце концов сказала: «Да, я хочу, чтобы мы были вместе», это было прекрасно. Я сказал, что в первый день было не так уж и здорово. Так что все в порядке, но я думаю, что болельщики хорошо к нему отнеслись», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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35 комментариев

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gninnur esrever*
Может, через пару лет хаверц тоже добьется артетину жену
+125
-9
+116
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Ответ gninnur esrever*
Может, через пару лет хаверц тоже добьется артетину жену
Нет, там Микель доминирует )
+83
-1
+82
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Пепси пеналдувич
У Артеты истории, как у Клоппа уже)
В хорошем плане)
+39
-1
+38
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Хавертц так всю жизнь холостым проходит.
+18
0
+18
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Igor Kolotilin (MrKoLoT)
почему не отметился? в каждом матче по 1-3 момента порет в упор
+11
0
+11
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batterbin
Давление на нем сильнейшее. Видно, что он не очень справляется, но во всем, кроме голов - он хорош. Всегда открывается, за мяч борется... Он не выглядит пустым местом. Но правда в том, что и на 65 миллионов он не играет. Посмотрим в конце сезона. Лично я не считаю его балластом. У меня скорее вопросы по Троссару: почему он не в старте?
+12
-3
+9
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Edgars Skaubits
Ответ batterbin
Давление на нем сильнейшее. Видно, что он не очень справляется, но во всем, кроме голов - он хорош. Всегда открывается, за мяч борется... Он не выглядит пустым местом. Но правда в том, что и на 65 миллионов он не играет. Посмотрим в конце сезона. Лично я не считаю его балластом. У меня скорее вопросы по Троссару: почему он не в старте?
Нет, он ни в чем не хорош. Он не может мяч обработать, он не может пас отдать на три метра. Он даже не пустое место, а скорее за противников играет, полнейшее дно
+11
-2
+9
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deronda
Ответ batterbin
Давление на нем сильнейшее. Видно, что он не очень справляется, но во всем, кроме голов - он хорош. Всегда открывается, за мяч борется... Он не выглядит пустым местом. Но правда в том, что и на 65 миллионов он не играет. Посмотрим в конце сезона. Лично я не считаю его балластом. У меня скорее вопросы по Троссару: почему он не в старте?
выход Виейры сегодня показал, что пока Хавертц даже хуже чем пустое место))
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Lidin_papa
Ответ Александр Шевцов
По игре Фабиу Виейра сейчас безусловно больше заслуживает места в основе, чем Хаверц
В прошлом сезоне Вийеру тоже массово записывали в "днари"...
+4
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Сергей Бычков
Ответ Пепси пеналдувич
У Артеты истории, как у Клоппа уже) В хорошем плане)
Одна история восхитительнее другой просто!
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tiger76
Ответ Igor Kolotilin (MrKoLoT)
почему не отметился? в каждом матче по 1-3 момента порет в упор
Так еще и обрезы делает: гол МЮ был с его потери
+3
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Данзан Басаев
Сказал Каю посмотри на Мудрика и Санчо
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Aleksandr Khachoyan
Ответ batterbin
Давление на нем сильнейшее. Видно, что он не очень справляется, но во всем, кроме голов - он хорош. Всегда открывается, за мяч борется... Он не выглядит пустым местом. Но правда в том, что и на 65 миллионов он не играет. Посмотрим в конце сезона. Лично я не считаю его балластом. У меня скорее вопросы по Троссару: почему он не в старте?
Дело не только в отсутствии голов или ассистов. Это дело психологии и после пары хороших матчей, Хаверц сможет влиться в атаку команды, его критикуют не из-за этого. Он может классно включится, отработать где надо, классно сделать все в билд апе, но иногда он просто растворяется. В некоторых атаках его как будто нет, вот почему на него так давят. Цена и качество не соответствуют друг другу, но мне кажется, Микель сможет ему вернуть уверенность в себе)
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FNT
Бергкамп в первых шести игра не забивал, и ничего как-то. Вроде справился, не самая ужасная карьера в клубе была. :) Хотя тогда игра была гораздо проще и у форварда было больше шансов, чтобы забить, чем сейчас у хава.
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Олег Ринкевич
артета конечно мотиватор от бога! по-любому в конце разговора с каем намекнул, что будет если он не заиграет ещё одной историей про жену)
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glock17
Ну к Хаверцу в Челси несколько "ухажёров" ключи пытались найти, а он не особо то на все поддался ))
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Кузя Гитарист
Ответ Пепси пеналдувич
У Артеты истории, как у Клоппа уже) В хорошем плане)
Какой же Артета рассказчик как Клопп в хорошем плане !
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ML26
Ответ Митрандир цвета хаки
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Самый дорогой игрок в истории клуба сегодня забил победный гол)
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Александр Шевцов
По игре Фабиу Виейра сейчас безусловно больше заслуживает места в основе, чем Хаверц
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Док163
Да откуда у них такие аналогии в голове берутся. Один там с пистолетом против танка , тут хаверца с женой сравнивают. Что происходит.
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Михо
Странно, а на наших футболеров спрос огромный, отбоя нет😃
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Юлия Закаблукова
Артета красавчик, его должна была жена добиваться
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Гвардиола-мл.
Про Хаверца: завоевывал-завоевывал, ну никак... а потом оказалось что импотент
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AmanEsen
Ответ Lidin_papa
В прошлом сезоне Вийеру тоже массово записывали в "днари"...
У него не было опыта в АПЛ
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gninnur esrever*
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Нет, там Микель доминирует )
Лорена, перелогинься.
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