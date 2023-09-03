Артета о 5 матчах Хавертца без голов и ассистов: «Когда я только познакомился с женой, было трудно ее добиться. Сказал Каю, что вначале всегда тяжело»

Микель Артета не видит проблемы в результатах Кая Хавертца в «Арсенале».

перешел в « » из «Челси» за 60+5 млн фунтов. За 5 матчей в составе лондонского клуба вингер не отметился результативными действиями.

«Вчера я сказал ему, что вначале всегда немного трудно. Когда я только встретил свою жену, мне было трудно завоевать ее, я должен был пытаться, посылать сообщения и продолжать, продолжать.

Когда она в конце концов сказала: «Да, я хочу, чтобы мы были вместе», это было прекрасно. Я сказал, что в первый день было не так уж и здорово. Так что все в порядке, но я думаю, что болельщики хорошо к нему отнеслись», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.

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