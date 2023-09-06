Пети о Хавертце: «На месте Артеты я бы посадил его на скамейку – не в качестве наказания. Кай не уверен в себе, прячется на поле, боится что-то предпринимать»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эммануэль Пети Кай Хавертц Футбол

Эммануэль Пети считает, что «Арсенал» должен отправить Кая Хавертца в запас.

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60+5 млн фунтов. За 5 матчей в составе лондонского клуба футболист не отметился результативными действиями.

– Кай Хавертц – еще один новичок, который появился в полузащите «Арсенала». Что вы думаете о его выступлениях на данный момент?

– Мне было жаль его в воскресенье [в матче с «Манчестер Юнайтед»], даже когда он чуть не заработал пенальти. Это можно было видеть на повторе, я наблюдал за игрой и думал, причин падать не было, его не трогали.

Я продолжаю верить в Кая Хавертца. Я все еще верю, что у него есть замечательные качества.

Но в воскресенье [в матче с «МЮ»] он прятался. Он не просил передач, не двигался. Какова ДНК «Арсенала», особенно в атаке? Это игра всех вместе, движение между линий. Игроки занимают место за спинами защитников.

Команда двигается, играет в треугольнике, через стеночки. Он [Хавертц] должен быть быстрым, поддерживать темп команды. В воскресенье он был тенью самого себя на поле. Почему? Потому что он совсем не уверен в себе. Когда игрок прячется на поле, это потому, что он не уверен в себе. Он напуган. Он боится что-то предпринимать. В данный момент он не осмеливается ничего делать на поле.

Но это не значит, что его нужно выгонять его из клуба. Я могу понять, почему Артета пытается изменить свою схему, чтобы она подходила Хавертцу. Раньше они играли 4-3-2-1, теперь Артета пытается подстроить схему под Хавертца. Это не работает. Но в то же время «Арсенал» не проигрывает.

На месте Артеты я бы посадил Хавертца на скамейку запасных. Не в качестве наказания – это очень важно. Но я бы посадил его на скамейку запасных просто для того, чтобы он немного передохнул. Чтобы ослабить давление на него, снизить внимание СМИ. Постарался бы дать ему время, чтобы он полностью освоился в команде и клубе. И выпускал бы его на 15-20 минут в матчах.

Я бы сделал это в следующих нескольких играх. Я бы надеялся, что это сможет изменить его менталитет, потому что каждый раз, когда он выходит на поле, заметно, что он испытывает трудности после сезона с «Челси», он страдает от этого, и ему тяжело дается начало сезона, у него не получается...

У него нет уверенности для того, чтобы привнести в команду то, чего хочет Артета, а это значит, что есть много хороших игроков, которые ждут возможности сыграть. Дайте им возможность играть, посадите Хаверца на скамейку запасных, ослабьте на него давление – внимание прессы и болельщиков – и шаг за шагом он вернется таким, каким был до приезда в Англию, – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Наконец-то кто-то это сказал.
Чувак тупо гаситься на поле, а когда мяч таки оказывается у него, делает что-то не логичное. Реально там с менталкой вопросы, ведь чисто технически игрок вроде неплохой.
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ А. Мостовой
Каю нужно найти своего Авеля.
Во-первых к чему это? во-вторых там был Каин. А Кай это из Снежной Королевы
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Он отлично пробил в первом тайме игры против МЮ мимо мяча чуть ли не во вратарской чуть ли не по пустым воротам. А вообще жаль этого добряка)
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Куприн
Ответ llolishe
Вообще кто ушел из Челси Боули так и не заиграли ну и понятно Такой шок после прошлого сезона
Пулишичу расскажи.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Я как-то не уверен в том, что перевод на скамейку запасных придаст игроку уверенности в себе.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rude.
Ответ Тюменский медвежонок
по моему у него как раз таки с техникой проблемы, причем серьезные, посмотрите видео где он участвовал в челлендже в межсезонье летнем за Арсенал, там караул полный
Ну так нервничал наверно просто. Чисто в игре он делает все грамотно, видно что есть интеллект, понимание, в подыгрыше и билд-апе такие игроки ценятся, и вероятнее всего Артета чисто под это его брал. Но когда нужно самому изобразить что-то, теряется. Мне кажется его Челси доканал, когда упорно лепили с него форварда. А это не простая позиция, тут нужен характер, стальные нервы, много брать на себя, решать эпизод...
Если в Арсенале не дураки то выпишут ему толкового психолога, парню нужно раскрепоститься, снять барьеры в голове...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Все по фактам
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ А. Мостовой
Каю нужно найти своего Авеля.
Тогда уж лучше своего Герда ( Мюллера), а тот, всё-таки ,был Каин
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Покупка-загадка
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Кудряшов
Ответ rude.
Наконец-то кто-то это сказал. Чувак тупо гаситься на поле, а когда мяч таки оказывается у него, делает что-то не логичное. Реально там с менталкой вопросы, ведь чисто технически игрок вроде неплохой.
Талант у парня есть, причем большой. Но в спорте этого мало. Нужны стальные нервы и уверенность в себе. Если парень не соберется, рискует повторить путь Вернера или Торреса в Челси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
А на месте руководства клуба - выгнал бы Артету ко всем чертям за провальную стартовую серию ))) Вопрос в том, какие реально у парня проблемы, и как решать их. Можно и сломать игрока психологически. Мне вот кажется, что Артета на своём месте тоже кой-что понимает. ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ArnoNeputevy
Его не нужно было приглашать. Он игрок или правого фланга атаки (то есть конкурент Сака), или центра, под нападающим (позиция Эдегора). Пригласив его и заплатив огромную сумму, тем самым создали нерешаемую проблему. Артета бесхарактерный, поэтому ставит игрока с огромной суммой трансфера - а Троссара гноит на лавке. Но посмотрите статистику Троссара, сопоставив количество результативных действий, созданных моментов, пасов под удар - с количеством минут на поле. И выяснится, что Троссар лучший игрок "Арсенала" прошлого сезона. Хавертц не нужен "Арсеналу". Это был акт самоутверждения на трансферном рынке: вот, мы тоже крутые! В стиле Боули. Это саморазрушение команды. В этом сезоне они не смогут так же хорошо выступить, как в прошлом. Максимум 3-4 место, но могут и выпасть из 4-ки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Абызов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А почему неделя прошла с интервью?..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DimaBayern
Да ещё в 2021 году было понятно, что Кай Хавертц - ВЯЛЫЙ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Лучше ему вернуться в Германию. Еще не поздно перезапустить карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Почему бы не отправить его на обязательное посещение клубного психолога?!
За 75 млн евро надо бы побороться, а не тупо на лавку сажать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КристинаИнстаграммовна
упал в штрафной, хотя убегал от защитников, мог бы забить гол в том эпизоде в игре с МЮ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Kostin
Ответ Санитар-волк
А на месте руководства клуба - выгнал бы Артету ко всем чертям за провальную стартовую серию ))) Вопрос в том, какие реально у парня проблемы, и как решать их. Можно и сломать игрока психологически. Мне вот кажется, что Артета на своём месте тоже кой-что понимает. ))
Артета поднял клуб с колен, они ему в ноги должны кланяться что такого тренера нашли, арсенал и с венгером где-то болтыхался, я вообще не помню такой сильный арсенал с времен начало нулевых, поэтому уволить артету это все равно что похоронить клуб и строить заново.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий