Антони включен в заявку «МЮ» на сезон АПЛ, несмотря на отстранение из-за обвинений в насилии

Антони включен в заявку «Манчестер Юнайтед» .

Бразилец есть в списке из 25-игроков, заявленных на сезон АПЛ-2023/24, несмотря на то, что он временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии.

Список «Манчестер Юнайтед» состоит из игроков старше 21 года. Те, кто родился 1 января 2002 года или позже, не нуждаются в регистрации.

Шесть из семи летних трансферов «МЮ» присутствуют в заявке. Речь идет о Мэйсоне Маунте, Андре Онана, Алтае Байындыре, Джонни Эвансе, Софьяне Амбрабате и Серхио Регилоне. 20-летний Расмус Хейлунд не нуждается в регистрации.

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