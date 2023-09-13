Антони включен в заявку «МЮ» на сезон АПЛ, несмотря на отстранение из-за обвинений в насилии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс Софьян Амрабат Андре Онана Серхио Регилон Мэйсон Маунт Алтай Байындыр Антони Расмус Хейлунд Футбол

Антони включен в заявку «Манчестер Юнайтед» .

Бразилец есть в списке из 25-игроков, заявленных на сезон АПЛ-2023/24, несмотря на то, что он временно не будет играть за клуб из-за обвинений в насилии.

Список «Манчестер Юнайтед» состоит из игроков старше 21 года. Те, кто родился 1 января 2002 года или позже, не нуждаются в регистрации.

Шесть из семи летних трансферов «МЮ» присутствуют в заявке. Речь идет о Мэйсоне Маунте, Андре Онана, Алтае Байындыре, Джонни Эвансе, Софьяне Амбрабате и Серхио Регилоне. 20-летний Расмус Хейлунд не нуждается в регистрации.

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18 комментариев

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Le Tallec
Все правильно. Вычеркнуть всегда успеют.
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Артём Назмутдинов
Ответ rigobersong
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доки преступления есть?
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Бритва Борисович
Ответ Артём Назмутдинов
доки преступления есть?
Да. Одна ##### по прозвищу "банкир" поклялась своим вареником. Недостаточно?
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Дмитрий Осипов
шансы у МЮ тают...Холодильник не купили на Авито, карусельщик остался. Ещё сейчас Хейлунд окажется китайским холландом, и всё
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Давид Agabekyan
Включён или не был убран из неё?
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Акира_1
Правильно с точки зрения человечности, но с точки зрения игры Антони бесполезен для МЮ
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N. Vidich
А с чего бы его не включать в заявку??
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Topordo
Адекватно, браво!
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Fedor Avedeniy
ну и правильно вдруг докажут его невиновность, а его в заявке не будет
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Злая Какшка
включенно-отстраненный? ну это не так страшно , главное не критиковать хага
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Антон Суровый
Почёму его отстраняют до решения суда,до окончания следствия???
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marchellinos
Ответ rigobersong
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Вина доказана? Уже были случаи оправдания в этом году.
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Сергей Маширов
Ответ rigobersong
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согласен! раз заминусовали-значит правду написал)
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