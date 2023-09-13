Вильзон Изидор: «Фанаты «Локо» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству. «Зенит» – самый большой клуб в России, как во Франции перейти в «ПСЖ»

Вильзон Изидор ответил на обвинения в предательстве.

В сентябре «Зенит» арендовал форварда «Локомотива» с обязательством выкупа.

– Когда вы согласились на переход, вас начали называть предателем. Аналогичная ситуация была с вашим новым партнером по команде – Марио Фернандесом. Как вам кажется, почему? Почему столько внимания уделяется в этом контексте именно « », хотя, например, и Хесус Медина переходил из ЦСКА в «Спартак»?

– Такое происходит везде. Эти разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб – в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии.

Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между « » и «Зенитом» есть принципиальное соперничество и что все это будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием – я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду.

Опять же, решение для меня было простым, ведь «Зенит» – самый большой клуб в России. Это все равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я согласился очень быстро. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба.

– Ваш первый домашний матч будет против «Локомотива». Ждете этой встречи?

– Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу «Локомотиву».

Я профессионал и в «Зените» буду делать то же самое – показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против «Локомотива». Я не предатель, это просто мой выбор, – сказал француз.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS