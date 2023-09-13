Вильзон Изидор: «Фанаты «Локо» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству. «Зенит» – самый большой клуб в России, как во Франции перейти в «ПСЖ»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Вильзон Изидор ответил на обвинения в предательстве.

В сентябре «Зенит» арендовал форварда «Локомотива» с обязательством выкупа.

– Когда вы согласились на переход, вас начали называть предателем. Аналогичная ситуация была с вашим новым партнером по команде – Марио Фернандесом. Как вам кажется, почему? Почему столько внимания уделяется в этом контексте именно «Зениту», хотя, например, и Хесус Медина переходил из ЦСКА в «Спартак»?

– Такое происходит везде. Эти разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб – в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии.

Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество и что все это будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием – я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду.

Опять же, решение для меня было простым, ведь «Зенит» – самый большой клуб в России. Это все равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я согласился очень быстро. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба.

– Ваш первый домашний матч будет против «Локомотива». Ждете этой встречи?

– Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу «Локомотиву».

Я профессионал и в «Зените» буду делать то же самое – показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против «Локомотива». Я не предатель, это просто мой выбор, – сказал француз.

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36 комментариев

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Momos
Нужно понять человека. У него абмиции играть в еврокубках, что в Локо не гарантировано. А, стойте...
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Novak
Да вроде особо никто его предателем не называет, слишком преувеличивает.
Но всё равно не надо было говорить, что в России только за один клуб будешь играть. А во-вторых, не надо было через агента запускать информацию про желание уехать в Европу и страдания беременной жены.
+43
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Yung Klim
Глупое сравнение с Марио

Изи хотел в Марсель или в Метц, но его туда не отпустили. Примерно на те же условия в Зенит - отпустили. Какие вопросы к игроку?
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Bogdan Minakov
Кто его за язык тянул, когда он говорил, что в России для него только одна команда?
+14
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Гусеконь
плохое руководство бесплатно не отпустило
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Фут.Боль
Ответ Yung Klim
Глупое сравнение с Марио Изи хотел в Марсель или в Метц, но его туда не отпустили. Примерно на те же условия в Зенит - отпустили. Какие вопросы к игроку?
Что значит не пустили? Клубы не договорились по условиям, а игрок, если профессионал, должен отрабатывать свой контракт, а не плакать, что жена боится в России жить и рожать. Теперь уже и не боится, как оказалось.
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Александр Васильев
Ответ Великий Алонсо
EasyDoor выбрал клуб где побольше платят
обычно ведь все переходят в клубы с понижением ЗП, не так ли?))
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Пикачу82
Просто за переход в Зенит позвонили из Кремля и Локомотив стал более сговорчивым, как это уже бывало не раз, хоршо хоть за 50 тысяч рублей не заставили продать....
ну да, в Кремле ж сейчас больше других забот нет)))
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Umnik9
Ответ Yung Klim
Глупое сравнение с Марио Изи хотел в Марсель или в Метц, но его туда не отпустили. Примерно на те же условия в Зенит - отпустили. Какие вопросы к игроку?
у Марселя и Метца нет таких денег, как у Зенита, Метц не может себе позволить трансфер 6 миллионов, они же французы.
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Александр Васильев
Ответ Алексей Ненахов
Будет играть , как Бакаев ?)
как Максисенко, прикленный к лавке
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Alex
Футболист почти не играл, просился уйти туда, где будет играть. Переходит в итоге.
Фаны Локо: позор! умри!
Странно
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Зелёный гопник
Ответ Momos
Нужно понять человека. У него абмиции играть в еврокубках, что в Локо не гарантировано. А, стойте...
С Зенитом трофеи ближе!
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Васильев
как Максисенко, прикленный к лавке
А Максименко при чем ?
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Александр Васильев
Ответ Алексей Ненахов
А Максименко при чем ?
а Бакаев?
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Алексей Ненахов
Ответ Александр Васильев
а Бакаев?
Так он уходил из-за того что в заявку не попадал на игры
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caunte
Ну разница между ПСЖ и остальными франзузскими клубами гораздо больше, чем между Зенитом и остальными российскими (по силе состава и финансовым возможностям в целом)
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Максим Шпилёв
Ответ Yung Klim
Глупое сравнение с Марио Изи хотел в Марсель или в Метц, но его туда не отпустили. Примерно на те же условия в Зенит - отпустили. Какие вопросы к игроку?
>>Какие вопросы к игроку?

Почему не захотел играть за Локо? Хотел во Францию и больше времени на поле? Получил это в Зените? Нет! Второе ещё может быть, но оно могло быть и в Локо!

Понятно, что после скандала (который он сам и устроил) будет сложно в кЛубе. Но зачем было заявлять, что будет играть только за Локо!? К Зениту претензий нет.
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Назар Игорь
Ответ Александр Васильев
стоИм! когда локо играл в ек в крайний раз? не вам даже и заикаться
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Фут.Боль
Ответ Александр Васильев
стоИм! когда локо играл в ек в крайний раз? не вам даже и заикаться
Когда? сезон 21/22 до бана наших клубов.
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Александр Васильев
Ответ Фут.Боль
Когда? сезон 21/22 до бана наших клубов.
и что вы наиграли в этом веке?)
да вот табличка за крайние 10 лет
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts
/2816259.html?ysclid=lmi1grdcbv872895448
не 9-ое место???)))
вам ли о чём говорить?
даже Спартак обогнали)
но проигрываете Кубани и Ростову)))))))))))
+3
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hulk&boloto
Ответ Momos
Нужно понять человека. У него абмиции играть в еврокубках, что в Локо не гарантировано. А, стойте...
Что то отряд леши м. молчит, как писать не раздали?
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Фут.Боль
Ответ Александр Васильев
и что вы наиграли в этом веке?) да вот табличка за крайние 10 лет https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts /2816259.html?ysclid=lmi1grdcbv872895448 не 9-ое место???))) вам ли о чём говорить? даже Спартак обогнали) но проигрываете Кубани и Ростову)))))))))))
А Зенит с игроками по 40млн из группы ЛЧ даже выйти не мог несколько сезонов подряд, молчали бы уже, вам привет из Брюгге передают.
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Муртас Тедеишвили
Ответ Momos
Нужно понять человека. У него абмиции играть в еврокубках, что в Локо не гарантировано. А, стойте...
У Изидора амбиции каждый год становится чемпионом, что Локомотиву не светит.
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hulk&boloto
Эу, реальные зенитовцы, как вам игры хозяев?
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okkervil
Ответ Великий Алонсо
EasyDoor выбрал клуб где побольше платят
А надо выбрать, где денег меньше и условия похуже?
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