Вильзон Изидор: «Фанаты «Локо» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству. «Зенит» – самый большой клуб в России, как во Франции перейти в «ПСЖ»
Вильзон Изидор ответил на обвинения в предательстве.
В сентябре «Зенит» арендовал форварда «Локомотива» с обязательством выкупа.
– Когда вы согласились на переход, вас начали называть предателем. Аналогичная ситуация была с вашим новым партнером по команде – Марио Фернандесом. Как вам кажется, почему? Почему столько внимания уделяется в этом контексте именно «Зениту», хотя, например, и Хесус Медина переходил из ЦСКА в «Спартак»?
– Такое происходит везде. Эти разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб – в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии.
Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество и что все это будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием – я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду.
Опять же, решение для меня было простым, ведь «Зенит» – самый большой клуб в России. Это все равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я согласился очень быстро. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба.
– Ваш первый домашний матч будет против «Локомотива». Ждете этой встречи?
– Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу «Локомотиву».
Я профессионал и в «Зените» буду делать то же самое – показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против «Локомотива». Я не предатель, это просто мой выбор, – сказал француз.
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Но всё равно не надо было говорить, что в России только за один клуб будешь играть. А во-вторых, не надо было через агента запускать информацию про желание уехать в Европу и страдания беременной жены.
Изи хотел в Марсель или в Метц, но его туда не отпустили. Примерно на те же условия в Зенит - отпустили. Какие вопросы к игроку?
Фаны Локо: позор! умри!
Странно
Почему не захотел играть за Локо? Хотел во Францию и больше времени на поле? Получил это в Зените? Нет! Второе ещё может быть, но оно могло быть и в Локо!
Понятно, что после скандала (который он сам и устроил) будет сложно в кЛубе. Но зачем было заявлять, что будет играть только за Локо!? К Зениту претензий нет.
да вот табличка за крайние 10 лет
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitfacts
/2816259.html?ysclid=lmi1grdcbv872895448
не 9-ое место???)))
вам ли о чём говорить?
даже Спартак обогнали)
но проигрываете Кубани и Ростову)))))))))))