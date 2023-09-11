Изидор о переходе в «Зенит»: «Петербург безопаснее Москвы. Мне и семье было не слишком комфортно пару месяцев, решили отправиться подальше»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Политика Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор сказал, что переход в «Зенит» вызван в том числе безопасностью.

Ранее француз перешел в петербуржский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды с обязательным выкупом.

– Вы перешли в «Зенит» на правах аренды, но клуб имеет право вас выкупить. Это в том числе ваша идея?

– Да. В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.

Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет. Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды, – сказал Изидор.

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97 комментариев

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S. A.
Куда-то подальше от Москвы... Перешёл бы в Урал
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Игорь Новиков
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НАТО в Прибалтике 20 лет. Хотели бы - давно стреляли бы.
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King_X
Поспорил бы, если б не всякие беспилотники в последнее время
+34
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xyg2rdwzx4
Ответ Антон Борисов
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А что ему сказать? Сам очень часто езжу между Москвой и Питером, и действительно разница ощущается, в Питере и не скажешь что что-то происходит в стране, а в Москве это чувство не покидает, то прилетит что-то, то загорится
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Ложный Голкипер
аааааа, дак вот оно что
тогда ждем в следующем сезоне в Урале, а там может удастся стать и легендой ска хабаровск
+18
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+15
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BaronSandro
Ахахаха! Чемпионат по спортивному переобуванию объявляется открытым. Участник, правда, один, поэтому, победитель ясен, но за соревнованиями наблюдать все равно уморительно!
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kiper88
Ответ Nick Crosier
Покажите ему Бандитский Петербург и не пускай на Думскую,там филиал ада на Земле..
Там уже давно все закрыто
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Вечно в бане
Ну тут хоть оправдание подобрал адекватное. По Питеру дроны не летают. Точнее, простите, не «подавляются средствами РЭБ».
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BaronSandro
А в Магадане вообще тишь да гладь. Го, Изи?
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Кирилл Демченко
Ответ box2box2
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как скоро?!
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ks1923
Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря.
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Игорь Новиков
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Вы чушь городите, извините. Выключайте телек хоть иногда.
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Назар Игорь
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А ты и рад, и американской базе рядом с Питером, и возможным обстрелам?
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server34
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Путный развалил страну за посоедние 10 лет. Не удивлюсь, если в далёком будущем выяснится, что он ставленник Белого Дома. Всё, что он слелал идёт на благо корпорациям США и во вред российскому народу. НАТО расширилось, американцы начали продавать газ в Европу, соседи с Россией не особо хотят дружить. Спасибо Путному за это.
+14
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Вечно в бане
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> Убийство русских - лучшее вложение денег.
Чел, ну не позорься ты так, уже что раз разобрали эту склейку, ты и сам прекрасно знаешь, что речь была немного о другом. А если не знаешь, то попробуй не только на РТ новости смотреть.

> если скоро крупные города европейской части будут накрывать дальнобойными ракетами
Даже интересно, а с чего это они вдруг?
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mars
Ответ S. A.
Куда-то подальше от Москвы... Перешёл бы в Урал
в ФК Сахалин
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Alexandr Sokolov
Ответ S. A.
Куда-то подальше от Москвы... Перешёл бы в Урал
а Луч Энергия еще существует?)
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St.7
Ответ zhongler
оптимальный вариант безопасности - Антарктида. но там в футбол не играют.:)))
Привет из Питера-днем-24 градуса😀
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Катя_СПб
Ответ Александр Баруленков
за то там холоднее чем в москве
Статистика говорит обратное.
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Алексѣй Пестовъ
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Калининградская область уже 20 лет окружена странами НАТО. И что за это время было?
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riverman1980
Ответ King_X
Поспорил бы, если б не всякие беспилотники в последнее время
а что здесь спорить? в Петербурге гораздо меньше гостей с юга со всеми вытекающими.
+16
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La Crosse Bobcats
нормально тут москвичи подорвались в комментах xDD
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Назар Игорь
Ответ Isshin88
В Питере безопаснее? Просветите человека кто-нибудь, включите ему Бандитский Петербург!
Ты ещë вспомни Лëньку Пантелеева и блатную Лиговку, а я тебе московского маньяка Сашу Пичушкина (48 убийств) и Марьину Рощу с тысячами "малин". Кстати я на Лиговке прожил 18 лет, а почему-то жив.
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S. A.
Ответ Alexandr Sokolov
а Луч Энергия еще существует?)
Не знаю. Там недалеко СКА-Хабаровск существует
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dron-obozera
Надо наверно удачи пожелать
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