Изидор о переходе в «Зенит»: «Петербург безопаснее Москвы. Мне и семье было не слишком комфортно пару месяцев, решили отправиться подальше»
Вильзон Изидор сказал, что переход в «Зенит» вызван в том числе безопасностью.
Ранее француз перешел в петербуржский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды с обязательным выкупом.
– Вы перешли в «Зенит» на правах аренды, но клуб имеет право вас выкупить. Это в том числе ваша идея?
– Да. В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.
Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет. Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды, – сказал Изидор.
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Чел, ну не позорься ты так, уже что раз разобрали эту склейку, ты и сам прекрасно знаешь, что речь была немного о другом. А если не знаешь, то попробуй не только на РТ новости смотреть.
> если скоро крупные города европейской части будут накрывать дальнобойными ракетами
Даже интересно, а с чего это они вдруг?