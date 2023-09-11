Изидор о переходе в «Зенит»: «Петербург безопаснее Москвы. Мне и семье было не слишком комфортно пару месяцев, решили отправиться подальше»

Вильзон Изидор сказал, что переход в «Зенит» вызван в том числе безопасностью.

Ранее француз перешел в петербуржский клуб из московского « » на правах аренды с обязательным выкупом.

– Вы перешли в « » на правах аренды, но клуб имеет право вас выкупить. Это в том числе ваша идея?

– Да. В первую очередь – мне очень нравится в России. Было пару месяцев, когда было не слишком комфортно для меня и моей семьи. Поэтому мы приняли решение отправиться куда‑то подальше от Москвы.

Санкт‑Петербург более безопасный, и мы сказали себе да, почему бы и нет. Причем не стоит ограничиваться несколькими месяцами аренды, – сказал .

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