Изидор о 10-м номере в «Зените»: «Мой друг Малком считает меня достойным преемником. Играл под ним в «Локо», он мне нравится»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Малком Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор объяснил, почему выбрал 10-й номер в «Зените».

Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды с обязательным выкупом.

– Почему вы выбрали номер 10?

– Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве», и мне он действительно нравится.

А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился! – сказал нападающий.

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5 комментариев

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Инженер Управляющий
Ответ Архитектор Мендисабаль
В каком месте Малком успел стать его другом?
Они не вкладывают в слово фрэнд тот же смысл как мы
+5
0
+5
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pav11k
Полагаю, с юмором у Изидора полнейший порядок
+1
0
+1
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Архитектор Мендисабаль
В каком месте Малком успел стать его другом?
+1
-1
0
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Алексей Ненахов
Ответ Архитектор Мендисабаль
В каком месте Малком успел стать его другом?
Бологое, Бологое, Бологое,
Это между Ленинградом и Москвой.
Бологое, Бологое, Бологое,
Это где-то между Ленинградом и Москвой.
+2
-2
0
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Архитектор Мендисабаль
В каком месте Малком успел стать его другом?
🤣
0
0
0
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