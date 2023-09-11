Изидор о 10-м номере в «Зените»: «Мой друг Малком считает меня достойным преемником. Играл под ним в «Локо», он мне нравится»
Вильзон Изидор объяснил, почему выбрал 10-й номер в «Зените».
Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды с обязательным выкупом.
– Почему вы выбрали номер 10?
– Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве», и мне он действительно нравится.
А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился! – сказал нападающий.
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