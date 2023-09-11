Сумма выкупа Изидора «Зенитом» – 4 млн евро, с бонусами – 6 млн. Так сказал глава «Локо» Нагорных

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных Матч ТВ Вильзон Изидор деньги Футбол

Сумма выкупа Вильзона Изидора «Зенитом» может достигнуть 6 млн евро.

Об этом сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

Ранее «Зенит» арендовал форварда железнодорожников с обязательным выкупом.

 – «Локомотив» объявил, что Изидор отправлен в аренду в «Зенит» с обязательным выкупом, питерский клуб заявил, что это только опция. Вы можете точно сказать, где правда?

 – Последние нюансы контракта не видел, потому что находился в дороге во Владивосток. Работа по трансферу шла практически до самого подписания.

Могу вас уверить в том, что предложение «Зенита» абсолютно точно лучше того, что мы получали из‑за границы. Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понес в связи с приобретением Изидора, и все, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Для «Локомотива» этот контракт выгоден.

 – В прессе называется конкретная сумма – 1,35 млн евро за аренду и около 3 млн за выкуп, это соответствует действительности?

 – Сумма обязательного выкупа составляет 4 миллиона евро плюс бонусы. В общей сложности получается в районе 6 млн евро. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает.

 – Убеждены, что «Марсель» и «Метц» предлагали меньшие деньги? Агент Изидора говорил другое…

 – Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы, – сказал Нагорных.

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19 комментариев

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kilo_gilo
ну пока что выглядит как отличная сделка для каждой из сторон
+20
-3
+17
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Зелёный гопник
Спартак покупал Николсона за 8 млн💰
Изидор стоит этих денег 👍🏻
+20
-5
+15
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.ru
Зенит нереально крут... купил новую десятку по цене в десять раз меньшей чем предыдущую
+13
-5
+8
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hulk&boloto
Ответ ЕгориЙ
У Нагорных как с головой? Он сплавляет одного из лучших нападающих за деньги, чтобы тупо отбить его трансфер и зп. А заработать на этом не надо,не? На какие деньги он замену покупать будет?
Из бюджета через РЖД, не?
+3
0
+3
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ЕгориЙ
У Нагорных как с головой? Он сплавляет одного из лучших нападающих за деньги, чтобы тупо отбить его трансфер и зп. А заработать на этом не надо,не? На какие деньги он замену покупать будет?
+7
-5
+2
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MAXIMum1
Судя по всему, этот переход выгоден всем сторонам. Так что вопрос закрыли. Посмотрим, как он проявит себя в Зените.
+4
-3
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СкептикК
Так сказал Заратустра... И немедленно выпил!
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Сергей Солдатов
Лукавит Нагорных
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Назар Игорь
Для РПЛ деньги приличные.
0
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Дядя ТУРА
Ответ Локуся
А сколько французские клубы предлагали?
5,5
+2
-2
0
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Filipp Gorski
Ответ .ru
Зенит нереально крут... купил новую десятку по цене в десять раз меньшей чем предыдущую
Если еще будет приносить пользу то да это очередная гениальная покупка
0
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IceBear27
Ответ kalc1976@list.ru
А Литвинова вообще не покупал, дальше то что.
А использует всё равно как затычку
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