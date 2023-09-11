Сумма выкупа Изидора «Зенитом» – 4 млн евро, с бонусами – 6 млн. Так сказал глава «Локо» Нагорных

Сумма выкупа Вильзона Изидора «Зенитом» может достигнуть 6 млн евро.

Об этом сообщил председатель совета директоров « » Юрий Нагорных.

Ранее «Зенит» арендовал форварда железнодорожников с обязательным выкупом.

– «Локомотив» объявил, что Изидор отправлен в аренду в «Зенит» с обязательным выкупом, питерский клуб заявил, что это только опция. Вы можете точно сказать, где правда?

– Последние нюансы контракта не видел, потому что находился в дороге во Владивосток. Работа по трансферу шла практически до самого подписания.

Могу вас уверить в том, что предложение « » абсолютно точно лучше того, что мы получали из‑за границы. Мы полностью закроем все расходы, которые клуб понес в связи с приобретением Изидора, и все, что было выплачено футболисту в период нахождения в «Локомотиве». Для «Локомотива» этот контракт выгоден.

– В прессе называется конкретная сумма – 1,35 млн евро за аренду и около 3 млн за выкуп, это соответствует действительности?

– Сумма обязательного выкупа составляет 4 миллиона евро плюс бонусы. В общей сложности получается в районе 6 млн евро. Не сразу, но в течение полутора лет, и это нас устраивает.

– Убеждены, что «Марсель» и «Метц» предлагали меньшие деньги? Агент Изидора говорил другое…

– Агент может говорить что угодно. Предложения «Метца» и «Марселя» были абсолютно несопоставимы с тем контрактом, который предложил «Зенит». Скажем так, суммы отличаются в разы, – сказал Нагорных.

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