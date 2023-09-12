Вильзон Изидор: «Мне не нравится, когда меня называют джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит»

Вильзон Изидор рассказал, что он думает о своей роли джокера.

– Вы забили довольно много мячей за «Локомотив», выходя на поле со скамейки запасных. Можно ли назвать вас джокером?

– Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде – это прежде всего. А голы... Это просто моя работа – забивать.

Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит, – сказал нападающий « ».

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