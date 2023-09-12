Вильзон Изидор: «Мне не нравится, когда меня называют джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор рассказал, что он думает о своей роли джокера.

– Вы забили довольно много мячей за «Локомотив», выходя на поле со скамейки запасных. Можно ли назвать вас джокером?

– Знаете, я здесь для того, чтобы помогать команде – это прежде всего. А голы... Это просто моя работа – забивать.

Честно говоря, мне не нравится, когда меня называют джокером, но если я буду полезен команде даже в таком ключе, меня это устроит, – сказал нападающий «Зенита». 

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10 комментариев

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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
Можно назвать -Сбежавший.Как и Фернандеса)).
Промес тоже сбежавший 😂
+4
0
+4
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Dr.Gebbelsss
После перехода из Локо в Зенит "Джокер "- не самое плохое слово, которым его называют)
+3
-1
+2
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Владислав Бондарчук
Ответ Dr.Gebbelsss
После перехода из Локо в Зенит "Джокер "- не самое плохое слово, которым его называют)
1/2покер)
+2
-1
+1
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Михаил Опякин
Называйте его Клоун
+3
-3
0
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