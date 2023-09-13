Гвардиол о Гвардиоле: «Мне еще многому предстоит научиться у него. Он старается исправить каждый элемент в игроке»

Йошко Гвардиол высказался о работе с тренером Пепом Гвардиолой.

«Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы. Однако мне нравится, как он работает с каждым игроком. Гвардиола старается исправить каждый элемент в футболисте.

Мы видим спокойствие с мячом у каждого игрока, они не боятся играть с мячом. Это делает «Манчестер Сити» особенным клубом», – заявил хорватский защитник.

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