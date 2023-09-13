Гвардиол о Гвардиоле: «Мне еще многому предстоит научиться у него. Он старается исправить каждый элемент в игроке»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Йошко Гвардиол Футбол

Йошко Гвардиол высказался о работе с тренером Пепом Гвардиолой.

«Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы. Однако мне нравится, как он работает с каждым игроком. Гвардиола старается исправить каждый элемент в футболисте.

Мы видим спокойствие с мячом у каждого игрока, они не боятся играть с мячом. Это делает «Манчестер Сити» особенным клубом», – заявил хорватский защитник.

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16 комментариев

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Ruslan-Spartakforever
Мемчик бы с двумя паучками сюда
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Гамаль Хайдаров
Ответ Кокич
А если "элемент" и так хороший, зачем его обязательно исправлять?
Чувак выведший в прайм Месси, Хави, Иньесту, Де Брейне и Бернарду- список можно продолжить,
так что он знает какие элементы всегда надо исправлять
+8
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+7
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Алекс Мелкумян
Мне кажется чтобы пройти эту игру полностью Гвардиоле надо купить и обучить еще 19 номера Кадиса, ну чтоб вселенная схлопнулась
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Семён Жуйло
... и сказал попугай попугаю:" Я тебя, попугай, попугаю!" И ответил ему попугай:" Попугай, попугай, попугай."
+2
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Кокич
А если "элемент" и так хороший, зачем его обязательно исправлять?
+2
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Савойский
Йошко Гвардиол: «Мне еще многому предстоит научиться у Гвардиолы. А именно изменить окончание фамилии».
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Кокич
Ответ Гамаль Хайдаров
Чувак выведший в прайм Месси, Хави, Иньесту, Де Брейне и Бернарду- список можно продолжить, так что он знает какие элементы всегда надо исправлять
Два противоречащих друг другу афоризма на выбор:
1) Предела совершенству нет.
2) Лучшее — враг хорошего.
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Рустам Ахалавов
извините за тавтологию
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Billy_Shears
Пеп- гений, Месси научил играть, Холланда научил забивать, если из Гвардиола сделает вменяемого защитника, будет просто чудо..
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Виталий Ан
С мячом да! Но без мяча до прошлого года была паника. Просто не понимал как можно быть настолько уверенным в атаке и просто караульно бежать в защиту трясясь. Но в прошлом году это в один щелчок прекратилось. Был просто удивлен. Толи Аканджи это изменил, или Ака, но просто резко этого не стало. Уверен нет команды луче играющей в обороне чем Сити. Но в атаке стало намного слабее. Тоже в разы. Не любитель, как в прочем большинство зрителей, смотреть только на хорошую защиту. Но это дает плоды( требл). Но я ждал с 2009 отличный финал ЛЧ, что не произошло с Интером( команды играли минимум на равных, а может и Интер лучше.) не этого я ждал. Было огромное разочарование, но победа. Даже не знаю, правда, что лучше. С Реалом( год назад) я был очень доволен игрой. И только нюансы помешали победить. А тут такое.
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Александр Зубков
Кстати из фамилии Пепа получается ещё и Варди.
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Ихарь Окенфэйлов
А что думает Гвардиола а Гвардиоле? )
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Виталий Ан
Ответ Собиратель хаоса
Нет предела совершенству. Возможно если бы не Гвардиола, то Месси остался бы просто хорошим футболистом, а Хави закончил в 27 из-за проблем с травмами.
Уверен что этого не случилось бы никогда. Не фанат Месси, но признать что он творит в атаке просто не возможное. Гений. НО лично для меня игрок не должен быть только атакующим. Пусть он это делает как Месси. Если это так то другие получают дополнительные нагрузки. Это очень было видно в Барсе посередине его годы и ПСЖ.
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Большой Сэми
Ответ Виталий Ан
Уверен что этого не случилось бы никогда. Не фанат Месси, но признать что он творит в атаке просто не возможное. Гений. НО лично для меня игрок не должен быть только атакующим. Пусть он это делает как Месси. Если это так то другие получают дополнительные нагрузки. Это очень было видно в Барсе посередине его годы и ПСЖ.
А почему не видно в сборной Аргентине? Потому что грамотно подобрана схема под Лео. Нет проблем, если кто-то отрабатывает за другого, как в случае с аргентинцами на мундиале. Суть в том, чтобы этот "кто-то" смог давать результат, и этот кто-то дал
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