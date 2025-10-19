Журналист L’Équipe о Сафонове: «Он не играет, так как «ПСЖ» хочет, чтобы Шевалье набрал опыт и лучше адаптировался к команде. Уход Матвея возможен, если Люке найдут достойного конкурента»

Журналист Уго Делом высказался о положении Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В этом сезоне российский вратарь не провел ни одного матча за парижский клуб. Сафонов заявлял , что это его не устраивает, и делал публикации в соцсетях о статусе запасного. Ранее стало известно, что в «Пари Сен-Жермен » раздражены высказываниями 26-летнего футболиста сборной России, боссы клуба считают, что такие реплики вредны.



«Отсутствие Сафонова в основе не связано с тем, что играет [Илья] Забарный . Просто «ПСЖ» этим летом купил нового вратаря – очень дорогого, за 60 миллионов евро.



Иерархия сейчас ясна: номер один – Люка Шевалье , номер два – Сафонов. Это единственная причина, почему Матвей не играет. Сафонов пока не сыграл ни одного матча, но причина в том, что «ПСЖ» хочет, чтобы Шевалье набрал опыт и лучше адаптировался к новой команде.



Что касается возможного ухода зимой – да, это возможно. Если Сафонов захочет уйти, «ПСЖ» откроет двери: Луис Энрике не станет удерживать игрока, который хочет покинуть клуб. Но я был бы удивлен, если бы они позволили Матвею уйти просто так, не найдя на его позицию достойного конкурента Шевалье», – сказал журналист L’Équipe и обозреватель «ПСЖ» Делом.